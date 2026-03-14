Z deníku těhule
Nemůžu spát, stát, chodit ani sedět. Do vany a z vany mě musí někdo tahat, a obout si boty? Výkon hodný olympijské medaile.
Je ráno. Zase jsem se nevyspala. Mám pocit, že si děti v břiše udělaly hodinu tělocviku. Podívám se na vedle spícího manžela a hlavou mi prolétne scéna jak z Hannibala Lectera.
Odcházím – nebo spíš se odvalím – do obýváku. Otevřu okno, zapnu televizi a uložím břicho do manželova důlku na gauči. Zkusím ještě na chvíli usnout u televize, ale v tu chvíli se probudí starší děti.Chtějí pohádky.
Proč jsem trvala na tom, že doma bude jen jedna televize? Výchovné gesto matky, která by si za to teď nejradši nakopala. „Uf, tak si to pusťte, ale nechte mě v klidu.“
Po deseti minutách Mickeyho klubíku mám dost a jdu si udělat něco k jídlu. Přichází vyspinkaný manžel a ptá se, jestli už zase něco jím. Pohled, který mu věnuji, připomíná nasranou Godzillu. Raději vyklidí pole, míří na záchod a něco si breptá o nerudné dračici.
Záchod máme samozřejmě taky jen jeden. Dojde mi to přesně ve chvíli, kdy za sebou zavře dveře – a jedno z dvojčat mi uštědří kopanec přímo do močového měchýře. Nemám nejmenší šanci manžela teď ze záchodu dostat. To bude minimálně na půl hodiny.
Naštěstí se dítě v břiše posune a já ještě chvíli vydržím.
Uvelebím se zpět na gauč a všimnu si, že děti zavřely okno. Prý je jim zima. Jdu ho znovu otevřít, protože mám pocit, že je tu tak čtyřicet stupňů. Děti protestují. „Jestli je ti zima, tak se obleč,“ zavrčím a zhroutím se zpátky na gauč. V tom někdo zazvoní. Zvedám svoje těžké tělo a s hlavou plnou nadávek, kdo mě zase otravuje, jdu otevřít.
Jakmile se dveře otevřou, mám chuť zmizet. Moje máma si vybrala ideální čas na návštěvu. No skvělý. A den klidu je v… no, však víme kde.
Holky mají samozřejmě radost, že přijela babička. Aspoň se jim bude věnovat a já budu mít chvíli pokoj. Máma si udělá kafe a sedne si ke mně na gauč. Sakra, proč tak blízko? Je mi vedro, všechno mě bolí a ona se na mě ještě lepí. Proč? Zavrčím na ni, ať se posune.
A v tu chvíli přichází pán tvorstva ze svého porcelánového trůnu. Nakoukne do obýváku a při pohledu na mě a moji mámu se rozhodne vyklidit pole a radši jet „něco dělat“. Diplomaticky se vykecá a jde se oblékat. Máma mezitím mluví s holkama. Jsou moc hlučné.
Přesvědčím je, aby se oblékly, že půjdou s babičkou ven. Máma na mě koukne, ale naštěstí má rozum a nic neříká.
Děti se vedle dohadují o oblečení a máma je jde usměrnit. Na chodbě slyším, jak říká odcházejícímu manželovi: „Podrž ji, já jí fouknu do pusy, ať ty dva už vyletí, nebo to s ní dál nevydržíme.“ Manžel se směje.
Tobě se to směje, když před sebou nemáš vagon a ještě měsíc ho nemusíš tahat. Já už nevydržím ani sama se sebou. „Trhněte mi nohou,“ zavrčím a jdu zkusit spát. Ať žije třetí trimestr…
Veronika Kubátová
- Počet článků 6
- Celková karma 10,11
- Průměrná čtenost 145x