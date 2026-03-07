Uprostřed pouště
Manželova představa „odpočinku“ je spaní pod stanem, grilování, popíjení a výletování. Moje představa je… no, úplně jiná. Ale kdo by se mě ptal že?
Zatímco manžel si hodí do batohu tři trička, jedny trenky a je hotovo, já balím čtyři děti, lékárničku velikosti menší nemocnice, repelenty, krémy, náplasti, náhradní oblečení, věci na grilování a ještě psychickou odolnost, která se mi ale pravidelně ztratí někde mezi ponožkami a plavkami. On pak stojí ve dveřích a nechápe, proč ještě nejsem hotová. Jako by neznal vlastní potomky – chodící katastrofy s talentem na úrazy.
Po letech těchto galejí jsem se rozhodla, že letos si dopřeju opravdovou dovolenou. Takovou, kde nebudu vařit, uklízet ani hledat ztracené boty. Aby mi to prošlo, musím vzít děti s sebou. Rozhodnutí padlo na Egypt – all inclusive. Lékař v hotelu? Výborně. Jídlo? Hotové. Uklízení? Cizí problém. To beru.
Balím kufr sobě, nejmladší dceři a snažím se ignorovat fakt, že nejstarší poletí poprvé letadlem. Už cesta na letiště byla malý horor. V letadle se dcera mění v panikařící sochu. Naštěstí má vedle sebe sestru, která ji uklidňuje. Vzlet proběhne se slzami, ale jakmile jsme nahoře, moje smečka usíná. Sláva. Ticho. Mír. Chci pilotovi poslat kytku.
Hotel je krásný, pokoje propojené, výhled na bazén. Jenže je červenec. A já si neuvědomila, že v Egyptě v červenci je vedro, které by roztavilo i ocel. Bazén je teplý jak polévka, ale dětem je to jedno. Já konečně zakouším relax. Tedy… asi deset minut.
Pak přijde nápad století: jeep safari. Program zní krásně – čtyřkolky, beduínská vesnice, západ slunce, večeře, show. Realita? 42 °C ve stínu. A my nejsme ve stínu. Čtyřkolky byly super, duny adrenalin, ale horko je takové, že i písek by si nejradši lehl do lednice. Nejmladší hledá stín, nejstarší po příjezdu do vesnice prohlásí, že má dost a chce zpátky. Dívá se na mě, jako bych měla v kapse teleport. „A co s tím mám teď dělat?“ ptám se jí. Uraženě odchází. Já bych šla taky, ale není kam.
Po západu slunce se trochu ochladí – což znamená, že už to není peklo, ale jen velmi horké peklíčko. Po večerní show přijíždějí jeepy. Náš řidič je postarší pán s jedním okem a výrazem člověka, který už viděl všechno. A jede tak, jako by nás ukradl. V autě je ticho. Ne z únavy. Z čisté modlitby. Když se dostaneme na silnici, zjistí, že mu fungují jen dálková světla. Takže jedeme jako mobilní maják a protijedoucí auta na nás blikají, jako by chtěla říct: „Zhasni to, prosím tě!“ On nezhasne. My přežíváme.
Po příjezdu do hotelu mám chuť políbit zem. Všichni se hrneme do sprchy a pak klimatizace, která je v tu chvíli největší vynález lidstva. Na terase je ticho. Konečně. A pak se ozve dcera: „Tak a kam pojedem příště?“ Zavírám oči. Přemýšlím, jestli přece jen nemám v kapse nějakou tu teleportovací hůlku. Nemám. Tak jen odpovím: „Pozítří jdem šnorchlovat na loď.“ A modlím se, aby tam aspoň nefoukalo 50 °C.
Veronika Kubátová
Týden na Hvězdičku
Jako matka čtyř dětí zažívám ledacos. Ale občas...občas přijde týden, který by si zasloužil vlastní varovný štítek a možná i krizovou linku pro rodiče.
Veronika Kubátová
Perník pro důchodce
Vzpomínám si, když se moje nejstarší dcera učila vařit a péct. Byla v tom nadšená, odhodlaná a hlavně-nebezpečná.
