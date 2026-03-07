Týden na Hvězdičku
Pondělí – začínáme zostra
Ráno konečně všichni vypadnou z domu. Já si slavnostně zapínám kávovar, už skoro slyším andělský chorál a vidím sebe, jak sedím v tichu. A v tom se otevřou dveře. Vrací se nejstarší dcera, která „jen doprovodila ségru na autobus“ a rozhodla se, že mě poctí návštěvou. A protože je to tvor přirozeně ukecaný, loučím se s představou o klidu. Po hodině mizí do pokoje. Já si říkám: Teď. Teď to vyjde. A bum — další dveře. Manžel. Zimnice, bledý jak stěna, dramatický nástup hodný telenovely. Pondělí v háji. Káva studená. Nervy nakřáplé.
Úterý – sněhové saně a žaludeční olympiáda
Manžel ráno mizí na trůn. Jdu budit malou. Starší dcera hlásí, že jí není dobře… a vzápětí to názorně předvede. Manžel padá zpět do postele. Já oblékám malou, odvážím ji do školy a snažím se nezbláznit. Venku napadlo tolik sněhu, že mám pocit, že řídím boby, ne auto. Vracím se pro starší a jedeme k lékaři. Verdikt: zánět ledvin. To má z těch módních bundiček do pasu, ve kterých je sice „cute“, ale ledviny pláčou. Po cestě se stavím k mámě na kávu. Nechce se mi domů. Máma vypadá, jako by ji někdo protáhl míchačkou. Úterý taky v háji.
Středa – naděje umírá poslední
Manžel odjíždí s nejmladší a vypadá to, že už žije. Nejstarší dcera odjela večer pryč. Doma mi zůstává jen ledvinový marod. Protivný jak tři dny starý rohlík. A aby toho nebylo málo, máma mi oznamuje, že mě zítra přijede navštívit. Sakra.
Čtvrtek – telefonní ústředna a kebabová tragédie
Ráno se manžel vrací ze svého porcelánového království a hlásí, že má na telefonu zprávu z internátu. To nikdy nevěstí nic dobrého. Zapínám svůj telefon — samozřejmě, volali i mně. Jakmile manžel s malou odjedou, hraju si na telefonní ústřednu. Zjištění: Dcera, která před pár týdny prodělala zánět žaludku, si udělala radost a koupila si kebab z podezřelého pouličního stánku. Večer následoval šavlový tanec, který by ocenili i na historickém festivalu, a nakonec převoz sanitkou do nejbližší nemocnice. Mám pocit, že by se mi šikl pan Chocholoušek. Volám mámě, že návštěva se musí odložit. Jen co to zvedne, z jejího výrazu a vizáže čekám oscarový výkon. Včera byla na injekci a ruka jí prý asi upadne. Necítí se dobře, takže návštěvu sama ruší. Upřímně — v tu chvíli jsem si nebyla jistá, jestli mám brečet, smát se, nebo si dát panáka. Sakra, mě někdo proklel. Když už mám mít klid, vždycky se něco po… pokazí. Odpoledne si jedu vyzvednout pobliona z nemocnice a doufám v šťastný pátek.
Pátek – epilog týdne, který by měl být placený přesčasy
Ráno vstanu, opatrně jako archeolog v hrobce, abych neprobudila žádné další katastrofy. Děti dýchají. Manžel žije. Telefon mlčí. Nikdo nezvrací. Nikdo nevolá. Nikdo neotvírá dveře. A já si říkám: Možná… možná dneska fakt bude klid. Sednu si s kávou. Poprvé za celý týden ji vypiju teplou. A v tu chvíli vím, že jsem přežila. Nejen týden — ale i sama sebe. A závěr? Pokud to takhle půjde dál, začnu si psát omluvenky sama sobě. A možná si jednou napíšu i tu nejdůležitější:
• Omlouvám se, že jsem na sebe byla moc přísná. Důvod: jsem máma. A to je někdy výkon na zlatou medaili.
Veronika Kubátová
Perník pro důchodce
Vzpomínám si, když se moje nejstarší dcera učila vařit a péct. Byla v tom nadšená, odhodlaná a hlavně-nebezpečná.
Další články autora
