Pudrová tragédie
Zvlášť kosmetiku, oblečení, obuv a šperky. Většina věcí se mi sice časem vrátí, ale některé jsou v nenávratnu a některé… ty už radši zpátky nechci. A pak jsou tu věci, které se sice vrátí, ale v takovém stavu, že by je nepřijala ani charita.
Jednoho dne jsem zjistila, že mi chybí pudr. To samo o sobě není nic neobvyklého — v našem domě se kosmetika pohybuje po vlastní ose, jako by měla GPS navigaci nastavenou na „dětský pokoj“. Ale tentokrát bylo podezřelé ticho. A ticho v domě s dětmi je horší než jakýkoli zvuk. Ticho znamená, že se děje něco, co budu uklízet já.
Vydala jsem se na obhlídku škod. A tam stála. Moje třetí šestiletá dcera. Uprostřed pokoje, v oblaku bílého prachu, jako kdyby se právě vrátila z role sněhové královny v amatérském divadle. Pudr měla všude — na obličeji, na tričku, na koberci, na panenkách. Dokonce i kočka vypadala, že právě absolvovala suchou lázeň.
A pak zvedla ruce.
A já pochopila, že jsem vychovala první dítě v historii, které si plete deodorant s makeupem. Podpaží měla napudrované tak důkladně, že by mohla jít rovnou na balet. Vypadala jako anděl, který se připravuje na boxerský zápas.
V tu chvíli jsem se nadechla. Dýchej. Je to jen pudr. Není to popel z Pompejí. „Co děláš?“ zeptala jsem se tónem člověka, který už ví, že odpověď nechce slyšet. „Abych byla krásná,“ oznámila mi pyšně. No… tak to jo. Kdo by nechtěl mít krásné podpaží.
A tak jsem začala schovávat kosmetiku na místa, kde by ji nenašel ani Indiana Jones. Jenže jak dcera rostla, rostly i její schopnosti. Dnes je jí skoro sedmnáct a mám podezření, že kdyby se někdy ztratila Tutanchamonova hrobka, moje dítě ji najde dřív než archeologové — pokud v ní bude něco třpytivého nebo něco, co „nutně“ potřebuje pro svůj fit.
A moje kosmetika? Ta občas tajuplně změní místo. Někdy se vrátí. Někdy ne. A někdy ji najdu tam, kde bych ji nehledala ani pod pohrůžkou násilí.
Ale aspoň jedno vím jistě: Pudr už si do podpaží nemaže. Teď používá můj deodorant.
Veronika Kubátová
