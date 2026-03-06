Perník pro důchodce
Jednoho dne se nejstarší dcera rozhodla, že upeče perník. Sama. Bez upozornění. Bez asistence. Bez dozoru. Prostě jen vzala kuchařku a pustila se do díla.
A světe div se — vonělo to krásně. Vypadalo to krásně. A my jsme byli pyšní, dojatí a připravení si pochutnat.
Jenže pak jsme si ten perník vzali do ruky. A začal z něj kapat olej. Ne jako že trochu. Ne jako že je mastný. Ne. Kapalo to. Jako když mačkáš houbičku namočenou ve friťáku.
Manžel, aby neranil její city, statečně snědl dva kousky. Dva. A pak už jeho žaludek odmítl spolupracovat. Nenápadně jsem se dcery zeptala, jak postupovala. A při jejím popisu mi bylo jasné, že problém nebude v troubě.
V kuchařce stálo: ¾ hrnku oleje. Dcera to pochopila jako: 3–4 hrnky oleje. A protože nechtěla, aby byl perník suchý, dala tam rovnou čtyři. Čtyři hrnky oleje. Do perníku, který se pak dal vyždímat. Když jsem ji konečně dostala ze slzavého údolí, vysvětlila jsem jí poměry ve vaření.
A od té doby byla lepší a lepší. Tak dobrá, že nakonec vystudovala obor Kuchař–číšník. A i když během studia o lásku k vaření přišla, na její první „perník pro důchodce“ vzpomínáme se smíchem dodnes.
Veronika Kubátová
Jako matka čtyř dětí zažívám ledacos. Ale občas...občas přijde týden, který by si zasloužil vlastní varovný štítek a možná i krizovou linku pro rodiče.
