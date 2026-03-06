Perník pro důchodce

Vzpomínám si, když se moje nejstarší dcera učila vařit a péct. Byla v tom nadšená, odhodlaná a hlavně-nebezpečná.

Jednoho dne se nejstarší dcera rozhodla, že upeče perník. Sama. Bez upozornění. Bez asistence. Bez dozoru. Prostě jen vzala kuchařku a pustila se do díla.

A světe div se — vonělo to krásně. Vypadalo to krásně. A my jsme byli pyšní, dojatí a připravení si pochutnat.

Jenže pak jsme si ten perník vzali do ruky. A začal z něj kapat olej. Ne jako že trochu. Ne jako že je mastný. Ne. Kapalo to. Jako když mačkáš houbičku namočenou ve friťáku.

Manžel, aby neranil její city, statečně snědl dva kousky. Dva. A pak už jeho žaludek odmítl spolupracovat. Nenápadně jsem se dcery zeptala, jak postupovala. A při jejím popisu mi bylo jasné, že problém nebude v troubě.

V kuchařce stálo: ¾ hrnku oleje. Dcera to pochopila jako: 3–4 hrnky oleje. A protože nechtěla, aby byl perník suchý, dala tam rovnou čtyři. Čtyři hrnky oleje. Do perníku, který se pak dal vyždímat. Když jsem ji konečně dostala ze slzavého údolí, vysvětlila jsem jí poměry ve vaření.

A od té doby byla lepší a lepší. Tak dobrá, že nakonec vystudovala obor Kuchař–číšník. A i když během studia o lásku k vaření přišla, na její první „perník pro důchodce“ vzpomínáme se smíchem dodnes.

Autor: Veronika Kubátová | pátek 6.3.2026 13:06 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Veronika Kubátová

Týden na Hvězdičku

Jako matka čtyř dětí zažívám ledacos. Ale občas...občas přijde týden, který by si zasloužil vlastní varovný štítek a možná i krizovou linku pro rodiče.

7.3.2026 v 8:20 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání
2. března 2026  11:02

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Dělostřeleckou tvrz zatraktivní rozšířená realita a tajná mise, vylepšený bude i vstup

Pardubický kraj nechal v posledních letech kompletně opravit vchodový objekt...
7. března 2026  8:22

Návštěvníky dělostřelecké tvrze Bouda čekají letos dvě premiéry. Zatímco jarní sezonu odstartuje...

Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)
7. března 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Půl roku zbývá do zprovoznění koncového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a polskými hranicemi....

Paleťáci chystají obrázkovou improshow v Exilu

ilustrační snímek
7. března 2026  8:12

V pondělí 9. března od 19:00 ožije Divadlo Exil v pardubické Machoňově pasáži spontánním humorem....

Slavia – Sparta živě: Kde sledovat derby a proč si dát pozor na falešné vstupenky

Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
7. března 2026  7:46

V týdnu oba týmy vypadly z domácího poháru, v neděli je čeká boj o ligový titul. Pokud Slavia doma...

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Veronika Kubátová

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 12x
Jmenuji se Veronika a můj blog je mozaika žánrů. Najdete tu ironické fejetony, osobní příběhy, úvahy i čistě fiktivní povídky. Píšu o tom, co mě zaujme, rozesměje, zneklidní nebo inspiruje, nebo to co mi zrovna vyskočí v hlavě

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.