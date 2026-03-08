Nefertari
Cesta do přístavu trvala pět minut, ale i tak jsme s vděčností naskočili do klimatizovaného auta. Venku bylo vedro k zalknutí – takové to, kdy má člověk pocit, že mu i myšlenky začínají vařit.
V přístavu jsme si ještě půjčili jeden šnorchl a šlo se na loď. A ne ledajakou – tahle byla stylizovaná jako faraonské plavidlo. Modrozlaté zdobení zářilo už z dálky. Po nástupu jsme se museli zout. Boty putovaly do dřevěné bedny, kterou posádka odnesla neznámo kam. Loučila jsem se se svými sandály, jako by to byl poslední pozdrav. Chvíli jsem dokonce sledovala ostatní cestující, kdo by mi je mohl potenciálně ukrást, ale pak jsem si uvědomila, že kdo by chtěl moje křusny.
Vyšplhali jsme na horní palubu pod baldachýn, kde byly stoly přivrtané k podlaze – což jsem pochopila až později, když se loď začala houpat. Usadily jsme se a okamžitě začala první hádka: kdo bude sedět u kraje. Z pozice rodiče jsem si to vybojovala já. Výhody autority se musí využívat.
Číšník přiběhl s nabídkou nápojů. Voda nikoho nezajímala, takže jsme si připlatili za barevné drinky. Když už vedro, tak ať to má styl. Vypluli jsme z přístavu směrem k zátoce Abu Dabbab. Pokud si někdo myslel, že na moři bude osvěžující větřík, tak ne. Foukal sice vítr, ale byl to vítr typu „obří fén nastavený na maximum“.
Po chvíli nás nahnali dolů do podpalubí k proskleným stěnám. Tam byla klimatizace – požehnání. Celý svět zmodral a před námi se otevřel podmořský ráj. Ryby, korály, útesy… nádhera. A pak kolem prosklené stěny proplulo něco obrovského. Než jsem stihla zaregistrovat, co to je, všichni začali ječet. Až po chvíli mi došlo, že to není panika, ale nadšení: viděli mořskou krávu. Dugonga.
Já ho viděla taky – jen ten můj stál vedle mě a ječel, protože byl zelený jak pistáciová zmrzlina.
Nejstarší dcera začala měnit barvu tak rychle, že by jí záviděl i chameleon. Vytáhla jsem ji nahoru. V mezipatře byla klimatizovaná místnost s faraonským trůnem, kde nám půjčili kostýmy a udělali fotky. Samozřejmě jsem seděla na trůně já a dcery mi klečely u nohou. Kdy jindy si tohle dopřeju. Zbytek dětí šel pak šnorchlovat s želvami, já zůstala s nejmladší nahoře. Ta se nafoukla, že nemůže do vody, a já si zapálila. Matka roku.
Po návratu ze šnorchlování už ty barvy nešly přehlédnout. Dvě ze čtyř dcer byly zelené tak intenzivně, že by je mohla adoptovat mořská želva. A to jsme ještě ani nevečeřeli. U večeře se jejich stav projevil naplno. Obě zmizely v podpalubí na toalety. Nešla jsem za nimi – jednak proto, že bych obsadila další kabinku, a jednak proto, že existují chvíle, kdy matka prostě nechce vědět.
Po chvíli přišel číšník s hlášením, jako by oznamoval výsledky voleb: „Jedna slečna je v místnosti u trůnu, v chladu, a usnula. Druhá sedí na zádi a dívá se směrem k přístavu.“ Odpověděla jsem jen: „Jak jinak.“
Po západu slunce jsme konečně zamířili zpět. Při vystupování jsem našla své sandále – malý zázrak. Už jsem se viděla, jak jdu bosá přes přístav jako pouštní fakír. Vyrazili jsme na krátkou procházku. Ty dvě zelené knouraly, nejmladší začínala taky, a já si v duchu říkala: No vás tak ještě někam vezmu.
Když přišel čas vrátit se na hotel, s díky jsme odmítly odvoz. „Máme to kousek, dojdem po promenádě,“ tvrdila jsem sebevědomě.
Jenže na hotel jsem poslala jen nejstarší, druhou zelenou a jako bonus jsem jim přibalila nejmladší. Ať si to užijí společně.
V přístavu jsem zůstala jen s jednou – tou, která je můj věčný kumpán. Upovídaná, veselá, a hlavně jediná, která neměla barvu pistáciového pudinku. A díky ní jsem poprvé v životě okusila shishu. Seděly jsme tam, povídaly si, koukaly na světla přístavu a já si říkala, že tohle je přesně ten moment, kdy dovolená konečně začíná dávat smysl. Cestou zpět jsme se loudaly promenádou, smály se a užívaly si teplý večer.
Na pokoji na nás čekaly tři bubliny – unavené, převařené a lehce otrávené. Ale já? Já jsem si ten večer užila jako královna Nefertari.
Veronika Kubátová
