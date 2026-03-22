Den bez telefonu

Existují dny, kdy mobil vibruje častěji než tvoje vlastní nervy. Po páté, po šesté, po sedmé… a člověk začne přemýšlet, jestli náhodou neexistuje tajná soutěž o to, kdo ji dokáže vyrušit nejčastěji.

A samozřejmě — všichni soutěží. A všichni vyhrávají.

„Pomoz.“ „Potřebuju.“ „Máš chvilku?“

Ne, nemám. Ale to se nikdo neptá. Otázka „Jak se máš?“ je dnes zřejmě tak vzácná, že by se měla vystavovat v muzeu vedle mamutí kosti.

A tak jednoho dne — úplně obyčejného, nijak zvláštního, jen trochu přeplněného — si řekla dost. Ne nahlas, to by se lekla i sama sebe. Jen tak v duchu, tiše, ale rozhodně. Alespoň na chvíli.

Položila telefon displejem dolů, jako by tím mohla přerušit pupeční šňůru, kterou k ní svět připojil. A pak ho vypnula. Ano, opravdu vypnula. Ten čin, který se dnes považuje skoro za společenský zločin.

A stalo se něco nečekaného: ticho. Ne to trapné, kdy nevíš, co říct. Tohle bylo ticho, které má vlastní měkkost.

Ticho, které se rozlije po místnosti a najednou slyšíš věci, které normálně mizí v hluku dne: vlastní dech, tikot hodin, vzdálený smích dětí venku. A hlavně sebe. Tu část, která se v každodenním boji ztrácí.

Seděla tak dlouho, až se jí ramena uvolnila a myšlenky přestaly pobíhat. A v tom tichu se začala vracet energie. Nebyl to ohňostroj, spíš malá lampička v koutě, která se rozsvítí nenápadně, ale jistě.

Druhý den mobil zase zapnula. A světe div se — svět tam pořád byl. Nezhroutil se, nezmizel, nikdo neumřel, nikdo nevyhlásil státní smutek. Jen už nad ní neměl takovou moc. Protože ona si na chvíli dovolila zmizet. A možná — jen možná — by to měl občas zkusit každý.

Autor: Veronika Kubátová | neděle 22.3.2026 12:14 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora



Z deníku těhule

Je rok 2016. Vypadám jako slon. Moje dcera mi tvrdí, že připomínám medvídka Pú. Jsem v osmém měsíci s dvojčaty a sotva se hýbu.

14.3.2026 | Karma: 14,05 | Přečteno: 276x | Poezie a próza



Pudrová tragédie

Když má člověk potomky, musí leccos obětovat. Když má žena čtyři dcery, musí oželet úplně všechno.

11.3.2026 | Karma: 14,56 | Přečteno: 271x | Poezie a próza



Nefertari

Dovolená v Egyptě plyne úplně jinak než v kempu pod stanem. V kempu se čas vleče jak slimák po operaci, tady letí jak splašený velbloud. Sotva jsem se vzpamatovala z výletu do pouště, už jsme vyráželi na loď.

8.3.2026 | Karma: 10,35 | Přečteno: 172x | Poezie a próza



Uprostřed pouště

Rodinná dovolená. Pro většinu lidí to znamená lehátko, drink s deštníčkem a mozek v režimu spánku. Pro mě? Spíš vojenské tažení. Ale co když se rozhodnu to změnit?

7.3.2026 | Karma: 10,75 | Přečteno: 186x | Poezie a próza



Týden na Hvězdičku

Jako matka čtyř dětí zažívám ledacos. Ale občas...občas přijde týden, který by si zasloužil vlastní varovný štítek a možná i krizovou linku pro rodiče.

7.3.2026 v 8:20 | Karma: 12,06 | Přečteno: 203x | Poezie a próza
Další články autora

Veronika Kubátová

  • Počet článků 7
  • Celková karma 11,44
  • Průměrná čtenost 177x
Jmenuji se Veronika a můj blog je mozaika žánrů. Najdete tu ironické fejetony, osobní příběhy, úvahy i čistě fiktivní povídky. Píšu o tom, co mě zaujme, rozesměje, zneklidní nebo inspiruje, nebo to co mi zrovna vyskočí v hlavě

