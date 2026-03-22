Den bez telefonu
A samozřejmě — všichni soutěží. A všichni vyhrávají.
„Pomoz.“ „Potřebuju.“ „Máš chvilku?“
Ne, nemám. Ale to se nikdo neptá. Otázka „Jak se máš?“ je dnes zřejmě tak vzácná, že by se měla vystavovat v muzeu vedle mamutí kosti.
A tak jednoho dne — úplně obyčejného, nijak zvláštního, jen trochu přeplněného — si řekla dost. Ne nahlas, to by se lekla i sama sebe. Jen tak v duchu, tiše, ale rozhodně. Alespoň na chvíli.
Položila telefon displejem dolů, jako by tím mohla přerušit pupeční šňůru, kterou k ní svět připojil. A pak ho vypnula. Ano, opravdu vypnula. Ten čin, který se dnes považuje skoro za společenský zločin.
A stalo se něco nečekaného: ticho. Ne to trapné, kdy nevíš, co říct. Tohle bylo ticho, které má vlastní měkkost.
Ticho, které se rozlije po místnosti a najednou slyšíš věci, které normálně mizí v hluku dne: vlastní dech, tikot hodin, vzdálený smích dětí venku. A hlavně sebe. Tu část, která se v každodenním boji ztrácí.
Seděla tak dlouho, až se jí ramena uvolnila a myšlenky přestaly pobíhat. A v tom tichu se začala vracet energie. Nebyl to ohňostroj, spíš malá lampička v koutě, která se rozsvítí nenápadně, ale jistě.
Druhý den mobil zase zapnula. A světe div se — svět tam pořád byl. Nezhroutil se, nezmizel, nikdo neumřel, nikdo nevyhlásil státní smutek. Jen už nad ní neměl takovou moc. Protože ona si na chvíli dovolila zmizet. A možná — jen možná — by to měl občas zkusit každý.
Veronika Kubátová
Z deníku těhule
Je rok 2016. Vypadám jako slon. Moje dcera mi tvrdí, že připomínám medvídka Pú. Jsem v osmém měsíci s dvojčaty a sotva se hýbu.
Veronika Kubátová
Pudrová tragédie
Když má člověk potomky, musí leccos obětovat. Když má žena čtyři dcery, musí oželet úplně všechno.
Veronika Kubátová
Nefertari
Dovolená v Egyptě plyne úplně jinak než v kempu pod stanem. V kempu se čas vleče jak slimák po operaci, tady letí jak splašený velbloud. Sotva jsem se vzpamatovala z výletu do pouště, už jsme vyráželi na loď.
Veronika Kubátová
Uprostřed pouště
Rodinná dovolená. Pro většinu lidí to znamená lehátko, drink s deštníčkem a mozek v režimu spánku. Pro mě? Spíš vojenské tažení. Ale co když se rozhodnu to změnit?
Veronika Kubátová
Týden na Hvězdičku
Jako matka čtyř dětí zažívám ledacos. Ale občas...občas přijde týden, který by si zasloužil vlastní varovný štítek a možná i krizovou linku pro rodiče.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
