Janské koupele – sláva, kterou pohltil čas
Do Janských koupelí na Opavsku jsem se dostala úplně náhodou – na rodinném výletě. A přesto mě to místo okamžitě očarovalo. Opuštěné domy tu působí, jako by je zasáhla nějaká katastrofa. Žádné zemětřesení ani výbuch se tu ale nekonaly – jen působí zub času bez péče.
Přitom kdysi šlo o slavné lázně. Začátkem 20. století patřily k těm nejmodernějším – léčila se tu nervová, dýchací i srdeční onemocnění a místní kyselka byla vyhlášená široko daleko. Do lázní mířili hosté z Česka, Rakouska i Německa, lákala je nejen léčivá voda, ale i nádherná příroda kolem řeky Moravice.
(Všechny tři fotografie z Wiki Commons a Picryl.com – volná licence)
Během války se z lázní stala ubytovna Hitlerjugend, později ozdravovna a rekreační středisko ROH. Po roce 1989 se areál na chvíli vrátil k rekreačním účelům, ale od roku 1994 zůstává opuštěný. Domy chátrají, vlastníci se střídají, proběhly i nějaké soudní spory a čas přidává další vrstvu zapomnění.
Takhle vypadají Janské koupele dnes:
Od roku 2005 jsou sice kulturní památkou, ale stav tomu zatím moc neodpovídá. Snad se blýská na lepší časy – současný majitel plánuje opravy a dokonce znovuotevření lázní. Podle testů je zdejší voda stále léčivá.
Jestli se lesk Janských koupelí jednou vrátí, ukáže čas. Dnes ale při procházce mezi zchátralými domy člověka napadne, jak pomíjivé všechno je. A také otázka: jak asi budou vypadat místa, která dnes považujeme za samozřejmá, třeba za sto let?
Veronika Ďuríčková
