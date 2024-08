„Vy jste fakt alkoholička?? Vůbec na to nevypadáte!“

Touhle větou mě přivítala paní na hlavním příjmu v Dobřanech. Podívala se na občanku, na mě, na občanku, na mě a s úsměvem řekla: „Vám ji můžu nechat u sebe.“ Málo chybělo k tomu, aby mi popřála příjemný pobyt..

Vracím se teď trochu potrobněji k mému prvnímu dni v léčebně v Dobřanech. Můj bývalý kolega o počasí, které panovalo právě v ten první den (a pak skoro všechny další), říkával: „Venku je odporno, až nekrofilno“. Když už jsem se tedy tímhle odpornem, přes ten vichr ,dostala ke vchodu, zkoukla mé první dvě budoucí spolubojovnice, vytáhla kufr asi do osmdesátého patra, tak mi došlo, že jsem fakt tady.

Ještě, než jsem vešla, zaujala mě hned první věc, která mě pak provázela celé čtyři měsíce. Na zdi cedulka, která varovala, že když si boty nedám na botník, ale vedle něj (byť úhledně srovnané), dostanu MÍNUSÁKA… Sakra, co to je…? No, to jsem velmi rychle zjistila a věřte, že mínusáci velmi ovlivňují chod oddělení .Přivítala mě moc hodná sestřička, sepsaly se takové ty povinné věci, doktorovi jsem ukázala, jestli nemám oteklé kotníky (neměla) a šla jsem se podívat na svůj pokoj.

Uf.. Jak už jsem naznačovala , Hilton to rozhodně nebyl. Nenápadně jsem se zeptala, kde je (sakra!) skříň, kam si můžu uložit věci. Sestřička s úsměvem nadzvedla horní dekl postele a zašvitořila „tady“. Aha… „A kam si můžu pověsit bundu?“ S ještě milejším úsměvem mě vzala zpátky na chodbu a hned za prvním rohem ukázala na skříň narvanou zimními bundami a opět zašvitořila „ Vy jste pokoj č. 2, takže tady“. Ahaa… Tak jo, nepřijela jsem na wellnes. „Ale máte to dobrý, zatím jste na pokoji jen tři.“ Ano, ty minipokoje na oddělení jsou po čtyřech, jsou čtyři , takže jednoduchou matematikou, protialkoholní ženské oddělení v Dobřanech pojme najednou šestnáct nešťastnic. Ale, protože jsem přijela na Vánoce, tak plno nebylo a to na rozjezd bylo moc fajn.

Na chodbě mě sestřička představila mému budoucímu Majáku (té, která mi pak na skupinách vždycky povzbudivě hleděla do očí, té která mě naučila vyrábět lapače snů, té, která se stala jednou z mých nejbližších.. prostě Maják .. Budu jí říkat Éro, protože vlastně je a taky je to sestřička z ARA, ale v té době ve stejné pozici jako já – tedy pacientka. „To je naše předsedkyně, ta vám všechno vysvětlí“, představila Éro sestřička. Pobaveně jsem se usmála, poděkovala za tak dobrý fór, že si tady budeme hrát na předsedy a místopředsedy a podala Éru ruku. Velmi rychle mi došlo, že to žádná hra není a jak je předseda důležitý a jak krutou má práci (poznala jsem to asi po měsíci a půl na vlastní kůži, když jsem byla zvolena ).

Éro mě zavlekla před nástěnku a začala nalejvárna. „Takže: máme tu červenou a zelenou skupinu, ty budeš teď červená. Tohle znamená společná skupina, tohle pracovní činnosti, tohle je relaxace, tady chodíme běhat (psst..neboj, jen chodíme), tohle znamená povinný referát, to tě taky čeká, tohle je referát o závislosti, tohle je arte, tamto elaborát, tohle znamená velký úklid ložnic a toto je velký úklid oddělení…“ (není to zdaleka všechno) Éro pak pokračovala… „Mínusáky, to jsou mínusové body. Dávej bacha na pravidla, protože jsou skoro za všechno, když ho dostaneš, nesmíš pak na vycházku do města, když dostaneš tři, tak tě vyrazí.. atd. Zalapala jsem po dechu. Éro se na mě povzbudivě usmála, plácla mě po zádech a řekla „ Neboj, vypadá to hrozně, ale brzo se zorientuješ“.

Svého prvního mínusáka jsem dostala za to, že jsem po úklidu neodnesla koště na špíňák.. (asi půl metru za roh). No a třeba o špíňáku zase příště :-)