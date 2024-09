To (NE) zvládnu sama...! - 7. část Největší nepřítel alkoholika? Nuda!

A proto je to na oddělení 26. zařízené tak, abyste neměli šanci se nudit. Když jsem nastoupila, naivně jsem si myslela, kolik stihnu přečíst knih. No, ani jednu.

Den začíná velmi příjemně. V 6 ráno se oddělením rozezní kravský zvonec. Ano, přesně ten, kterým se kdysi svolávaly krávy na pastvinu. Ale žádná z nás jsme si to, myslím, nebrala osobně. Pak máte půl hodiny na to seběhnout ze schodů před barák na cigáro (ty, které si večer nezapomněly připravit hrníček s kafem, tak i s kafem), poprat se o umyvadlo na tu nejzákladnější hygienu (namalovat se stihnete jedině , když vstanete před budíčkem) a v půl sedmé je rozcvička.

Rozcvička je hodně legrační pětiminutová záležitost. Na chodbě, kde sotva rozpažíte, se šestnáct cvičenek postaví do zástupu a jedna předcvičuje. Moc fyzicky namáhavé to není, zakroutíte hlavou, zápěstím a kotníkama a pět minut je pryč. Jakmile začalo být lepší počasí nahnali nás cvičit ven, což slouží ke všeobecné radosti kolemjdoucího ranního personálu , stejně tak jako naše pravidelné páteční a pondělní běhání. Opravdu není nic příjemnějšího, než běhat v léčebně v Dobřanech dokolečka za mohutného povzbuzování kolemjdoucích pacientů mužského pohlaví. Když jsem nastoupila, tak se běh hodně očůrával, v podstatě jsme se jen ploužily a u toho si povídaly. Ale jednou nás před vchodem pokuřující Chava načapala a od té doby se začalo fakt běhat.

Některé dny jsou tak nabité, že máte pocit, že jste na dostizích. Vyberu-li teď jeden konkrétní , tak to vypadá asi takto: Po snídani a úklidu je komunita. Ta je hodně důležitá, protože na tu chodí všichni. My, lékaři a hlavně Šerifka! V Dobřanech psychiatr na té nejvyšší příčce. Prostě velmi důležitá osoba, o které ještě bude hodně řeč. Nahodí se téma a povídá se. (malá rada pro ty, které třeba jednou na oddělení nastoupí...když na komunitu přijdete se svým tématem, dostanete od Šerifky tři body. Ale nikomu to neříkejte..!)

Po komunitě se oddělení rozdělí na červené a zelené, každá skupina má jiný program. A už to jede.. pracovní činnosti (podle počasí buď v tzv. Domečku vyrábíte cokoliv, nebo makáte na zahradě), skupina, R-klub (pokud je dopoledne, tak cvičíte, je-li po obědě , relaxujete. Hádejte, v jakou denní dobu jsme ho měly radši..) , muzikoterapie, arteterapie atd. Mezi tím stihnete asi tak stošedesátkrát uklidit a po večerním boji o celé dvě sprchy, padáte na ústa.

Večerka je ve 22 hod, ale většinou se té desáté nedožijete. Já si každý večer dala do uší sluchátka a zaposlouchala se do audioknihy. A tímto děkuji panu Davidu Matáskovi, protože s jeho hlasem se i v Dobřanech moc hezky usíná... :-)