To (NE)zvládnu sama..! (28.) Je libo do kuchyně, nebo na špíňák?

Jsem z léčebny už něco málo přes půl roku, ale stejně každou neděli (dnešek není výjimkou) mám neodkladné nutkání jít dávat dohromady tabulky a svolat to naše stádečko na losování služeb. Vysvětlím..

Víkendy v Dobřanech pro mě nebyly úplně za odměnu a myslím si, že to tak má spousta mých spolubojovnic. Jasně, mohly jsme se vyspat „až“ do sedmi, ale protože o víkendu není program, tak se o nás dost často pokoušela nuda. A jak už všichni dobře víte, nuda alkoholikovi příliš neprospívá. Nehrozila jedině v případě, že jste byli doma na dovolence , anebo měli to neskutečné (a nevyžádané) štěstí a byl z vás předseda. Protože předseda má i o víkendu povinnosti. Hlavně právě v neděli.

Největší lahůdka jsou tabulky. To je velká odpovědnost, protože podle toho, jestli správně spočítáte body za celý týden vám a ostatním holkám udělené, se rozhodne, zda-li vás kolegyně budou milovat, nebo nenávidět. Výsledný počet bodů a slavných mínusáků totiž určuje , jestli a kolikrát se v dalším týdnu podíváte do světa. (Rozuměj - do Dobřan na vycházku. ) Já se navíc nemám moc ráda s Excelem a tak jsem , za dobu mého předsednictví, velmi uvítala nezištnou pomoc místopředsedkyně, paní Há, která je v tomhle ohledu mnohem fundovanější.

Když pak spočítané body, v úhledné tabulce ,slavnostně vyvěsíte na nástěnku, mění se ty dospělé ženské v deváťáky, kteří se utíkají podívat na to, jestli skončili nad, nebo pod čarou a vzali je na jejich vysněnou střední školu. A pro předsedu nastává pár horkých chvil, kdy těm méně úspěšným, trpělivě vysvětluje, jak se to mohlo stát, že zase na tu vycházku nedosáhly. Pak padnou předsevzetí typu: „Od pondělí na skupinách budu mluvit mnohem víc“, nebo „Vezmu si víc služeb a dám si bacha na mínusáky“ a jde se losovat.

Služba, kterou si v neděli vylosujete, vás pak provází celým týdnem. Tady vidím asi jedinou výhodu předsedy, protože ten nelosuje a má na starosti jen utírání parapetů a dohled nad ostatními. Jinými slovy „práci mám rád, celé hodiny se na ni vydržím dívat“. Losování probíhá tak, že začíná služebně nejstarší, vnoří ruku do měšce a vytáhne si cedulku, na které je napsáno, jestli celý příští týden budete šudlat podlahu, nebo mýt nádobí, umývat koupelnu atd. Musím říct, že celý ten proces přidělování služeb mi připomíná maturitu. Vylosujete si otázku a vykřiknete „Fuj, pětka, tu nechci!“ Na oddělení 26. je to: „Fuj, pomeják, ten nechci!“ Pomeják je totiž kýbl, do kterého po každém jídle hážete zbytky. A protože v Dobřanech nevaří MasterChef, není jich málo. Takže vynášet a umývat tuhle smrdutou radost celý týden , fakt nechcete. Co naopak chcete je „špíňák“, byť to podle názvu tak nevypadá. Máte-li špíňák, jste zašití v příjemné malé místnosti plné košťat, kýblů a hadrů, které ostatním jen vydáváte a zase je přijímáte. (A taky se tam dá krásně pomlouvat.)

Nebudu tu vypisovat všechny úklidové služby, které na oddělení jsou, ale chtěla bych se tímhle dílem blogu přimluvit u vedení léčebny za všechny pacientky vyššího vzrůstu. Proboha..zvedněte ty dřezy o pár centimentrů výš, nebo navyšte kapacitu rehabilitačních pracovníků. Mých 176 cm při službě v kuchyni trpělo jak zvíře! Pakliže to z finančních důvodů nepůjde, navrhuju stanovit při přijímání nových pacientek nejen věk do 65ti, ale i maximální výšku. Chava by mohla posloužit jako takový vzorník. Berte to podle ní a je po starostech :-)

Je neděle, krátce po patnácté..zhruba za tři hodiny budou holky z Šestadváci losovat. Přeju všem šťastnou ruku! :-)