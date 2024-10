To (NE!)zvládnu sama..! (27.) Cesta do hlubin alkoholikovi duše..

Pročítám své dobřanské deníky a připomínám si tu změť pocitů a nálad, které se dokázaly měnit ze dne na den, někdy i z minuty na minutu. A připomínají mi, že jsem často byla i neveselá, ba co víc...naštvaná..

Deník – den Čtyřicátý

Začalo se mi stýskat. Čtyřicátý den. Přišla jsem si divná, že se mi vlastně od prvního dne nestýskalo, ale přišlo to. Asi i proto, že Alex byl dnes po telefonu smutnej a já ho nemohla obejmout. Ale zítra přijede a pak už v pátek jedu na dovolenku. Už se nemůžu dočkat. Půjdeme do kina, na hřiště, těším se na obyčejné věci..na to, že spolu pojedeme trolejbusem a budu pořád dokola poslouchat, že Messi je lepší než Ronaldo a kolikátá je v tabulce Viktorka. Zároveň jsem zvědavá, jak budu reagovat na zvědavé dotazy sousedů typu: „Dlouho jsme tě neviděli, kdepak jsi byla?“ Zvládnu odpovědět popravdě a s hrdostí, jak jsem se tady kasala v prvních dnech?? Nevím...Rozhodně se ale nechci nikomu vyhýbat, poslouchat za dveřmi (jako dřív), jestli je vzduch čistý a pak se tajně plížit podél zdí. Jen abych nikoho nepotkala a neměl šanci zjistit, že mi krví koluje vodka..

Ten smutek a stesk, co mi teď na chvíli obsadil duši, umocňuje i jeden starý pán, pacient, kterého potkávám tady v parku každý den. Vždycky je hrozně osamělý a má sebou čtyři plné igelitové tašky. Připadá mi jako muž, kterému už dávno zemřela milovaná žena a on přesto každý den, léta letoucí, chodí na to samé místo a čeká na ni. A ona nejde. Ani dnes, ani zítra.. Cítím se pak bůh ví proč provinile, že já se dočkám, ale on už ne.. No ale asi je ten jeho příběh úplně jiný.

Deník – den Čtyřicátýprvní

Pelmel pocitů. A rozhodla jsem se vybrat si naštvání. Úspěšně s ním bojuje zklamání, lítost a rozčarování. A já už tedy fakt nechci mít v hlavě otázky typu: „Proč? Když jsem opět někomu dala důvěru? Proč? Když jsem se jí snažila pomáhat? K čemu to všechno je? Proč zrecne za dva týdny po tom, co tady strávila čtyři měsíce života?? Proč si nenechala poradit a ještě tu nezůstala? A co ta druhá… lhala tedy opravdu, nebo hrála na city? Je v tom obvinění nevinně? Ne, já už se NECHCI zabývat situací jiných. NECHCI! Jsem NAŠTVANÁ!. Jsem tedy konečně už i POUČENÁ? Dokážu už konečně být, v rámci zachování svého vlastního rozumu a života, zdravě SOBECKÁ?? Dokážu si kolem sebe postavit hradbu, aby na mě už nemohli? DOKÁŽU! První cihly pokládám dnes.

Deník – den Padesátý

Tak dneškem přijímám další odpovědnost. Předsednictví :-). Je to pro mě výzva hlavně v tom, jestli dokážu mít autoritu. Jestli se dokážu podívat zpříma do očí někomu, komu musím říct něco nepříjemného a zároveň se pak netrápit tím, že o mě, za zavřenými dveřmi ,nebude rozhodně říkat nic hezkého. Prostě konečně přijmout to, že mě nemusí a nebude mít rád každý. A to je ve společnosti dalších čtrnácti holek sakra výzva!

Díky dnešní skupině taky teď hodně přemýšlím nad sebou a prací, kterou budu dělat, až odtud odejdu. Před pár dny jsem měla telefonát ohledně nabídky v mém oboru. Mele se to ve mně. Svoje pití jsem sváděla na vyhoření v práci, ale díky skupinám už vím, že problém má kořeny někde jinde. Tu práci jsem milovala, ale mluvíme tu o úplné změně životního stylu, aby se šance na trvalou abstinenci zvýšila. Takže mi hlava pěkně šrotuje..

Deník – den Padesátýdruhý

Vlastně mě vůbec nepřekvapilo, že nás dnes, po týdnu, opustila Zdena. Potom, co včera večer na kuřárně hekticky a zasvěceně vyprávěla o tom, že žila osmnáct let s klukem na pervitinu ,ale sama to jen párkrát vyzkoušela, jsem se sama se sebou v duchu vsadila, jak dlouho tady asi vydrží. Ale že to bude tak rychlý odchod, jsem zase nečekala. Rychlý odchod a rychlý příchod nové kolegyně. Přemýšlím nad tím, jak je někdy těžké a někdy tak snadné někoho odhadnout na tu „první dobrou“. Odhadnout...nebo odsoudit..? A pak časem třeba litovat, že jsem se unáhlila. Funguje ta první signální? Jak dlouho se člověk dokáže přetvařovat, aby udělal dobrý dojem a aby zapadl do kolektivu..?