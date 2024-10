To (NE)zvládnu sama..! - (23.) Pokušení…

V dnešním dílu se trochu odkopu a mám takové tušení, že mě za to Chava nepochválí. Na druhou stranu není včerejší a je to ženská, tak věřím v jisté pochopení :-)

Mohla bych také začít podtitulkem: „Jak jsem málem porušila Mens free..“. Jsem člověk, který má do vínku dáno dodržovat pravidla. Na druhou stranu i mistr tesař se někdy utne a mě se to málem stalo právě v Dobřanech. Pozor, to slovo MÁLEM je velmi důležité!

V prvních dílech svého blogu jsem psala o tom, že my, alkoholky, máme během pobytu v Dobřanech zakázaný, nebo nedoporučený, kontakt s mužským osazenstvem léčebny. Jednak je to kvůli našemu bezpečí, ale hlavně není vhodné si cestu k abstinenci zkomplikovat nějakým zamilováním se. Taky jsem ale psala, že to není zas takový problém, protože po areálu léčebny se opravdu nepohybují žádní atleti, nebo Bradové Pittové (promiňte, pánové). Jenomže….!

Od jistého dne mě ještě víc začalo bavit chodit na pracovní činnosti. Aha… proč asi..! Představte si útulnou místnost, kde u jednoho stolu sedíte vy a vaše spolubojovnice, posloucháte rádio, drbete a u toho navlékáte korálky, nebo motáte lapače snů (ty méně zdatnější alespoň páté přes deváté) a je to prostě fajn. A ze dne na den se u šicího stroje! objeví mladý , sympatický muž. První šok nastane, když po podrobném a velmi „nenápadném“ zkoumání zjistíte, že není vůbec k zahození. Druhý šok přichází hned vzápětí, protože ten mladík jako by se se šicím strojem už narodil a pak vás dostane do kolen, že šije batoh, který si sám navrhl a dodělá vás informace, že ho šije pro svojí přítelkyni…! Ještě teď slyším to naše hromadné „ááááách….“ . Začaly jsme mu říkat Švadlenka.

Takže pracovní činnosti dostaly ze dne na den úplně jiný rozměr. Začala jsem se malovat, tepláky jsem vyměnila za džíny, a snažila se vždycky urvat takové místo, abych na Švadlenku viděla a mohla po něm nenápadně, tu a tam, házet očkem. Upřímně musím říct, že jsem ho obdivovala, že to tam s námi vydržel, protože jsme se rázem staly tlupou, která přepnula na první signální a nebyly jsme daleko k tomu vázat si pod krk bryndáky. Časem jsem si všimla, že i Švadlenka po mě sem tam vyšle pohled, který mi rozhodně nebyl jedno, začali jsme si povídat, on byl šarmantní , já děsně vtipná a hlavně absolutně nenápadná.

Moje nejbližší, tedy Maják, vždycky seděla naproti mně a touhle situací se neskutečně bavila. A protože mi fandila, dokázala sehnat cenné informace. Švadlenka byl, dle předpokladu, z oddělení 24. Tam pobývají naše mužské obdoby, tedy alkoholici a narkomani. Nevím jak, ale Maják taky dokázala vysondovat celé jeho jméno a pak už nebyl problém poškádlit facebook a ejhle, on tam byl!

A nastal krásný čas. Najednou mi nebylo čtyřicetšest, ale šestnáct, připadala jsem si jak malej, zakoukanej, Jarda, těšila se na každé pípnutí mobilu a každý den jsem doufala, že ho uvidím. Nakonec jsme to dotáhli téměř k dokonalosti, protože jsme si navzájem ofotili naše denní programy a tak jsme měli perfektní přehled o tom, kde a v jakou hodinu se oba dva budeme vyskytovat. Bylo to vzrušující… Časem už nám ale nestačily jen zprávy a tak jsme si domluvili signál. Vlastně spíš pohled, který vybízel k tomu, že teď se jeden z nás zvedne a půjde na záchod. Asi tak po půl minutě se začne strašně chtít tomu druhému a vyrazí taky. No a na tom nejromantičtějším místě , tedy na hajzlících v léčebně, jsme se i poprvé obejmuli. (Když se teď k tomu, ve vzpomínkách, vracím, musím se smát, jak jsme byli naivní, když jsme si mysleli, že o tom nikdo neví.)

Sami dobře víte, jak moc důležité v životě je mít se na co těšit. A v léčebně je to ještě intenzivnější a nutnější potřeba. A tak jsem si těch pár týdnů tajných schůzek a vyznání moc užila. Oba jsme věděli, že to, co mezi námi je, patří jen za zdi léčebny. Že v reálném životě se už potkat nechceme. A protože jsme to takhle měli nastavené, ani moc nebolelo, když Švadlenka odcházel domů a já věděla, že tam ještě téměř dva měsíce budu. A upřímně...nakonec jsem byla ráda, že už ho propouští, protože trvat to ještě nějakou dobu, tak kdo ví, jestli bychom se, jednoho krásného dne, nešli podívat za márnici…..