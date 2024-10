To (NE)zvládnu sama..! - (22.) Bez chlapa, Bromhexinu i Margotky.

Mozek alkoholika je zrádný. Disponuje totiž nebezpečnou „sítí žárovek“, které se, aniž byste o tom věděli, v určitý okamžik začnou rozsvěcovat. A když zabliká poslední z té sítě, průšvih je na světě.

Jednoho dne vplula Chava na kulturku, vyzbrojená křídou, postavila se k tabuli a téměř ve stylu pana učitele Hnízda pravila: „Dnes mám pro vás přednášku o mozku.“ Bezva, přednášky já ráda, ale musím přiznat, že prvních pár minut mě zajímalo spíš to, jestli Chava vůbec na tu tabuli dosáhne. (Pánbůh jí nadělil leccos dobrého, ale když došlo na výšku, tak šel asi na kafe a na podstatných pár centimetrů zapomněl.) Ale během malé chvilky si naše skvělá terapeutka zcela získala mojí pozornost, chopila jsem se tužky a začala si zapisovat seznam toho, co je nám alkoholičkám do konce života zapovězeno. Tedy v případě, že to s léčbou myslíme vážně a hodláme se stát abstinujícími alkoholičkami. (Mimochodem, nedávno jsem se bavila s jedním mým novým známým právě o termínu „alkoholička“. A on mi řekl, že tohle slovo nepoužívá, že mnohem lépe a výstižněji zní „žena obohacená o zkušenost s alkoholem… :-) )

„Pamatujte si, že až se vrátíte do normálního života, bude ten chlast všude kolem vás a vy to teď budete vnímat mnohem intenzivněji“, začala Chava svou řeč. „Můžete ovlivnit dvacet procent ze všech těch nástrah. A když to dodržíte, máte velkou šanci uspět.“ Samozřejmě mě hned napadlo, co ale ta podstatnější část, tedy osmdesát procent..? „ S tím se musíte smířit. Ty prostě neovlivníte.“ Jinými slovy ...nebudu volat do televize, aby zakázaly reklamy na alkohol, v obchodech nebudu přesvědčovat vedoucí, aby místo vodky do regálů nacpali džus a nepřivážu se řetězy ke dveřím hospody v nadějí, že dojdou k osvícení a začnou čepovat jen malinovku. Ale spousta věcí ovlivnit jde.

Ony totiž ty imaginární žárovky v mozku alkoholika reagují na sebemenší podmět. Zkusím to vysvětlit tak, jako to vysvětlovala Chava nám. Jdu v létě kolem restaurace, spokojená, nemyslím na alkohol, nepotřebuju ho, nemám chuť. Ale v té restauraci jsou otevřená okna a jak tak procházím, zaslechnu cinknutí sklenic. „Blik“...první žárovka se rozsvítila. Ale já o tom nevím. Jdu dál , kolem zahrady, kde se právě griluje a slaví a zrovna se otevírá šampaňské. Vyletí špunt, zachytíte ten známý zvuk a zase „blik“.. rozsvítila se druhá žárovka . Je horko, mám žízeň a tak z batohu vytáhnu petku s vodou, abych se napila. „Blik“, třetí žárovka..mozek si uvědomil, že jsem si přece právě do takovéhle petky lila vodku, abych mohla pít nenápadně. Dojdu do obchodu, mám chuť na svou oblíbenou Margotku, kterou si hned rozbalím a kousnu si. A už nám svítí čtvrtá žárovka. Věřte, nebo ne, ale po Margotce můžete nadýchat až 0.59 promile. A pokud to s abstinováním myslíte vážně zapomeňte také na Kofilu, Milu i s Milenou a většinu vánočního cukroví.

Jak jsem tak , při přednášce, po očku pozorovala holky kolem sebe, zachytila jsem, že ta Margotka nás všechny sejmula mnohem víc , než to, že už si nikdy nedáme ani malinkého frťana. Mně ale navždy v hlavě zůstala slova Chavy: „Pokud dovolíte všem těm žárovkám v síti se rozsvítit, věřte, že jste tady za chvíli zpátky.“

A tak těch dvacet procent vesele dodržuju a rozhodně nemám pocit, že bych nějak trpěla. A i když se mi to zpočátku zdálo úsměvné a přehnané, došlo mi, jak moc důležité to je. Potlačila jsem zvědavost, která je strašně nebezpečná a zlomyslně našeptává : „Nebuď srab ,zkus to, jen si malinko kousneš (cucneš) a hned zase půjdeš…“ Prostě ne a tečka! Smiř se s tím, milá zvědavosti!

Seznam toho, čeho se abstinující alkoholik má vyvarovat je poměrně dlouhý, tak jsem si dovolila vyfotit své autentické zápisky a přikládám je k tomuhle dílu. Není to zdaleka všechno, ale Chava nakonec našla způsob , jak na tabuli dosáhnout a psala takovým tempem, až se jí od křídy kouřilo a já vše nestačila zaznamenat. Ale v hlavě to mám a to je důležité.