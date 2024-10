To (NE)zvládnu sama..! (21.) Intermezzo – Nepoučitelná...

Dnes uzavřu kapitolu otce mého Prvorozeného. Věřím, že když to napíšu, uzavřu ji konečně definitivně i v sobě. Trvá to už moc let.

Po Davidově deliriu tremens jsem se s malým přestěhovala zpátky do rodné Plzně. Vlastně neumím popsat, jak jsem se cítila. Byla jsem ráda, že mám na dosah rodiče a jejich pomoc, zároveň mě zoufale bolela představa, že můj syn bude vyrůstat bez táty. A ačkoliv to bylo jediné rozumné řešení, tak když se za pár dní ozvalo zaklepání na dveře a za nimi stál David, pustila jsem ho dál.

A zase uvěřila slibům. Dodnes si pamatuju, když jsem se později rozváděla, jak mi právnička říkala: „Veroniko, vy taková inteligentní ženská, jak jste mohla zbaštit všechny ty lži, pohádky a sliby?“ Jenomže pak u soudu Davida poprvé viděla a pochopila: „Už tomu rozumím. Je charismatický, uvěřitelný, manipulativní. Patologický lhář.“

A tak jsme se zase chvíli snažili o to být rodina. David ale pil dál. Prý pochopil, že toho nemůže nechat ráz na ráz. Prosil mě tedy, ať mu chodím kupovat stáčené víno (sám se styděl), a že ho bude jen po troškách upíjet, aby se zase nedostal do delírka a postupně definitivně přestane pít. A tak jsem běhala od jednoho obchodu k druhému (netuše, že o mnoho let později budu takhle běhat znovu a shánět pití pro sebe..) a sledovala, že to David opravdu dodržuje. Víno mizelo pomalu. Jenomže.. Za nějaký čas jsem pochopila, proč si nikdy nejdeme lehnout spolu. Proč David zůstává do noci v obýváku. Ano, víno sice mizelo pomalu, ale sotva jsem zaplula do peřin, přišla na řadu dobře schovaná vodka. Po nějakém čase jsem Davida přesvědčila, aby nastoupil v Plzni na Lochotíně na detox a následně na léčbu. Bylo to strašné. Zoufale brečel, že nechce přijít o syna, že bez něj nemůže být ani den. Já ho přesvědčovala, že o něj nikdy nepřijde a budeme za ním každý den jezdit atd. Na detox tedy nakonec nastoupil, já mu denně psala dopisy a s malým v kočárku mu je vozila do FN, kde jsem je jen předala mezi dveřmi sestřičce a zase jela zpátky domů.

Byla jsem přesvědčená, že po detoxu , můj tehdejší manžel, opravdu nastoupí na léčbu. Jenomže po deseti dnech se opět ozvalo zaklepání na dveře a byl zpátky. A situace se opakovala. Dokonce jsme se asi po roce vrátili do Prahy, protože jsem dostala nabídku z Country rádia na moderování ranního vysílání a jelikož David nepracoval a já platila všechno, včetně jeho dluhů, rozhodla jsem se to přijmout.

Kdybych měla popisovat všechno, co se pak v Praze odehrávalo, byl by tenhle díl nekonečný. Definitivní tečka, kdy už jsem konečně řekla A DOST!! byla, když se David jednoho dne zase opil, toulal se někde venku a zatímco jsem ukládala malého ke spánku, přiletěl oknem do dětského pokoje kámen. Zamkla jsem totiž byt a klíče nechala v zámku, aby se David nemohl dostat domů. Bála jsem se. V momentě, kdy se okno vysypalo, jsem popadla Prvorozeného, utekla k sousedům a zavolala policii. Než přijeli, David se tím rozbitým oknem dostal dovnitř a zdemoloval všechno, co mu přišlo pod ruku. Policajti sice přijeli, naměřili mu přes 3 promile, ale protože nájemní smlouva byla napsaná na něj, nemohli ho vykázat z bytu. Zavolala jsem proto tchýni, ať si pro Davida přijede, že končím.

A jak to dopadlo? David skončil v léčebně ve Šternberku a když léčbu dokončil, tak jsme se rozvedli. Přestože byl Prvorozený svěřený do mojí péče, řekla jsem mu, že ho může kdykoliv vidět. A ten, který tolik plakal, že nepřežije ani den bez svého syna, se pak už nikdy neozval. To, že má Prvorozený nějakého otce, nám celé roky připomínala jen ta tisícovka alimentů, která chodí na účet. Později jsem se také dozvěděla, že synek má ještě pár dalších sourozenců. Dnes už s žertem říkám jaká je škoda, že zrušili Poštu pro tebe.. byli bychom pro ně zajímavé sousto.. :-)

Prvorozenému je už 15 let. Máme krásný, pevný vztah.

Tenhle puberťák, který by měl právo se na mě zlobit, ke mně naopak, po mém pobytu v léčebně, ještě víc přilnul. Nestydí se chytnout mě za ruku, obejmout mě, dát mi pusu… Děkuju, Alexi…!