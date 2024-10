To (NE!)zvládnu sama..! (19.) „Ulevíte-li hlavě, ulevíte i tělu..“

Řekla mi jednou Šerifka, když jsem se zmínila, že mě už dlouhou dobu bolí záda a jestli je možnost s tím tady něco udělat. „Můžeme vám napsat rehabilitace, ale věřte, že za tu bolest nemůže špatná postel, ale špatné myšlenky.“

Docela dlouhou dobu jsem s touhle teorií nesouhlasila, obzvlášť po pár nocích na té báječné válendě na pokoji č. 2. Bylo na ní sakra znát, že nejsem první, která má to štěstí na ní nocovat. Ať jsem se otočila na jakoukoliv světovou stranu, stejně jsem vždycky skončila v, mými předchozími kolegyněmi, poctivě vyleženém ďolíku. Postele na oddělení navíc měly tu báječnou vlastnost, že jim tu a tam prasklo péro, což byl největší zážitek , když se to stalo v noci.( Na druhou stranu ale ten pokus o infarkt na chvíli přehlušil bolest rozlámaných zad.) A když si k tomu přidáte každonoční koncert Mámy a posléze i paní Há a dalších, tak je vám asi jasné, že noci v léčebně nebyly úplně kvalitní.

Rehabilitace mi nakonec byly povoleny a já za to byla neskutečně vděčná. Uvědomovala jsem si, že doma bych se k tomu nikdy nedokopala. Se svojí vrozenou prokrastinací jsem neustále odsouvala to, o čem jsem sice moc dobře věděla, že potřebuju, ale prostě nebyl čas...znáte to. Takže jsem dvakrát týdně začala docházet k jedné moc milé, ale taky dost nekompromisní a drsné rehabilitační sestře v areálu léčebny. Co já se tam naplakala! Co já se při cvičení naprosila, že „dál už to fakt nejde!“, ale ta tyranka si mě vždycky změřila lehce pohrdavým pohledem a pronesla: „Ale jde, paní Albrechtová, jde…“. A tak to muselo jít a po pár hodinách cvičení a elektroléčby jsem pozorovala, že se najednou zase můžu naklonit nad dřezem, aniž bych u toho bolestí vykřikovala všechna sprostá slova, co jsem se naučila od svých synů.

Ale zpátky k hlavě. Součástí programu na oddělení č. 26. je také muzikoterapie. Musím říct, že mě zpočátku vůbec nenadchla. Nějak jsem nechápala, jak mi k věčné střízlivosti pomůže to, že šest ženských sedí v kroužku, s bubnem mezi nohama a snaží se o nějaký rytmus. A i když nejsem žádná velká zpěvačka, musím říct, že moje (hudebním sluchem celkem obdařené) ucho dost trpělo při pokusech o společný zpěv. Ale jednoho dne se to zlomilo a byla jsem zaskočená reakcí své hlavy, těla, prostě reakcí celé Veroniky.

Paní T., která muzikoterapii v Dobřanech vede, nás při jedné hodině naučila rytmus. Nic mi to neříkalo, ale poctivě jsem s ostatními plácala do bubínku do té doby, než jsme se tak nějak sesynchronizovaly. Potom zapnula reprák a že pustí písničku a my do ní pojedeme právě tenhle rytmus. Čekala jsem nějakou šamanskou píseň, ale byla to Believer (Věřící) od Imagine dragons. Opravdu hodně silná píseň a ještě silnější s naším bubnováním, které jakoby zázrakem přestalo být krkolomné a křečovité. A já se najednou, asi po minutě, celá rozklepala a vyhrkly mi slzy. Rozbrečela jsem se jako malá holka a vůbec to nešlo zastavit. Nemohla jsem hrát dál a cítila jsem, jak ta bolest musí ven. A že má konečně povoleno vyplout na povrch to , co jsem v sobě držela tolik let a abych to potlačila, začala jsem pít.

Paní T. se mě s obavami ptala, co se stalo, jestli jsem v pořádku.. Stala se síla okamžiku... Synchronizace šesti žen, šesti různých bolestí. V těch pár minutách jsem si neuvědomovala jen sama sebe, ale taky příběhy těch kolem mě, osudy a tragédie, které nás dovedly až sem. Pamatuju si, že bezprostředně po tomhle zážitku jsem si nebyla vůbec jistá, jestli se mi tím vybrečením se ulevilo, nebo jsem naopak otevřela další, přísně střežené, pandořiny skříňky. Ale po pár dnech přišla ohromná úleva a to nejen psychická, ale i fyzická a já pochopila, že na tom asi něco bude. Na tom, že všechno, co je v hlavě, ovlivňuje i tělesnou schránku.

Jestli Believer od Imagine Dragons neznáte, pusťte si ji. Já po ní od té doby sahám pokaždé, když se o mě otře pocit, že něco nezvládnu. V tu chvíli si strkám sluchátka do uší na takovou hlasitost, že mě mobil varuje před trvalým poškozením sluchu a už při prvních tónech se mi vrací ten zážitek z muzikoterapie a víra, že ať už je přede mnou cokoliv, tak to prostě dám!