To (NE)zvládnu sama..! (16.) Je ve mně víc, než jsem si myslela!

Celý život jsem žila v tom, že neumím nic jiného, než tzv. mlátit pantem. A asi mi to šlo dobře, protože mě to přes dvacet let docela slušně živilo.

Když jsem ale před rokem a půl vyhořela a definitivně opustila svět médií, rozhodla jsem se pro celkem výraznou změnu povolání a šla jsem uklízet. Vždycky jsem tvrdila, že kdybych přišla o práci, tak půjdu dělat cokoliv, jen abych uživila své děti a najednou jsem byla v situaci, kdy jsem tuhle hrdinskou větu přetavila ve skutečnost, chopila se mopu a s chutí vytírala podlahy a záchody. Brzy jsem samozřejmě zjistila, že moje děti to neuživí, nájem nezaplatí, ale všechno se děje z nějakého důvodu. Díky téhle práci jsem si krásně vyčistila hlavu, zničila záda a do léčebny jsem přišla , co se úklidu týče, dost natrénovaná.

Jednou z důležitých součástí programu v Dobřanech je pracovní terapie. Na tu jsem se zpočátku moc netěšila, nikoliv z důvodu, že bych byla líná, ale spíš soudná. Co se rukou týče nejsem úplně nejšikovnější. Na ty mě „ten tam nahoře“ rozhodně nepolíbil. Vyrábět cokoliv pro mě byla noční můra už na škole, nikdy z toho nevzešlo to, co to mělo původně být.

Když jsem poprvé s holkama dorazila na tzv. Domeček, hned jsem sympatické paní Dáše, která ho má pod palcem, hlásila: „ Jsem strašnej matlák, dejte mi dělat něco, čím neublížím ani sobě, ani ostatním.“ Paní Dáša si mě dlouze prohlédla, vyndala krabici a s povzbudivým úsměvem řekla: „Tak začneme s korálky..“. Fajn, navlékat korálky bych mohla zvládnout. A zvládla! Během prvních pár hodin pracovních terapií jsem vyrobila tolik náramků, že bych je mohla prodávat na vánočních trzích a v duchu jsem se sama sobě chechtala: „Tak, teď jsi fakt v blázinci, moderátorko…!“

Zatímco jsem navlékala asi osmdesátý šestý náramek v barvách Viktorie Plzeň (pro mé chlapce), po očku jsem pokukovala po Majáku, která naprosto bravurně vyráběla lapače snů. A tak jsem se k ní časem přihlásila do učení a po nějaké době jsem motala jeden lapač (samozřejmě v barvách Viktorie Plzeň!) za druhým. A proč o tom píšu? Protože jsem ve svých šestačtyřiceti letech zjistila, že ty moje ruce zas až tak marné nejsou. Že mi kdysi dávno někdo řekl „No...ty se rozhodně rukama živit nemůžeš..“ A ve mně to zůstalo celý život zrovna tak, jako když mi na střední škole Jarka Housková řekla, že když se směju, tak mám nos rozpláclý jak bramboru a já se od té doby dalších pár let smála s dlaní přes obličej, jen abych tu bramboru neukazovala světu. Nebo když mamka (jistě v dobré víře) podotkla, že mám nohy po tátovi a měla bych nosit spíš dlouhé sukně. Takže od mých zhruba šestnácti let chodím v kalhotách. Vidět mě v sukni , nebo v šatech, je něco asi jako vidět jednorožce. ( Ale abych si aspoň vyzkoušela, jaký to je pocit mít na sobě šaty, tak jsem se párkrát vdala..)

Do programu také spadá, jak už jsem psala, pravidelné běhání. To jsem nenáviděla snad víc než rajčata! Jediná potravina, kterou nepozřu a tím pádem i dobrý tip pro ty, kteří by se mě chtěli definitivně zbavit. Kupte mi kilo rajčat, donuťte mě je sníst a nejsem! Nebo mě odvezte do hlubokého lesa, utečte a já vám přísahám, že už se nikdy nevrátím, protože můj orientační smysl nestačí ani na to, když má nějaký obchod v nákupním centru dva východy. Nikdy netrefím ven… Ale to jsem odbočila. Časem jsem si ten nenáviděný běh začala užívat. Když jsem překlenula to období, kdy mi po pár metrech vypadávaly plíce na chodník a naučila jsem se odpojit od poznámek typu „Hele, ta by šla“, nebo „Makej, makej, vsadil jsem si na tebe!“ od kolemjdoucích fešáků, bylo to vlastně strašně fajn. Další způsob, jak si perfektně vyčistit hlavu, být sama se svými myšlenkami a také další položka v seznamu s názvem TOHLE NEUMÍM, kterou jsem si mohla odškrtnout.

Samozřejmě by bylo fajn přijít na to, že dokážu víc, než jsem si myslela jiným způsobem, než pitím a následným pobytem v Dobřanech. Ale, jak říká Chava…. VŠECHNO SE DĚJE VE TVŮJ PROSPĚCH… i ty průsery..