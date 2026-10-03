Výměna stráží

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Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.10)
V pondělí dvacátého čtvrtého listopadu zamířil Ben do Křemšitálu. Tentokrát na pozvání Gábiny Trválkové. Ta si uvědomila, že jeho přímluva ji udržela na místě, kde se cítí spokojená. Na jejím postoji nic nezměnila ani zkušenost z letošního roku, kdy se stala svědkem úporné bitvy mezi nesmiřitelnými tábory, kterou vedli její manžel a odcházející starosta. A zatímco kdysi byla na straně taliánů, kteří ji do funkce navrhli, v tomto volebním období fandila domácím. Tak jako tak se snažila vždy vystupovat neutrálně, což ocenil nejenom její přímluvce, ale i ostatní z radnice. O prohlášení Aleše Trválka, že svou ženu nepotopí, byť spolu nežijí, už byla řeč. Jeho názoru se podřídila i nová starostka, ambiciózní Dominika, která Gábinu ujistila, že o její služby nadále stojí. Také Bučko si Trválkovou předchází, neboť je přesvědčen, že se manželé po čase dají dohromady. Vždyť podobnou krizi měli již před lety. Ačkoliv Bučko ví ledacos, tady se mýlí: Gábina se v létě přestěhovala k charizmatickému hudebníkovi a Trválek to táhne s Domčou. Jenže žádost o rozvod ani jeden nepodal, a tak se má Bučko na pozoru.
Ben se pozdraví s tajemnicí, která mu poděkuje. Jeho odpověď je všeříkající.
„Spíše poděkujte panu Trválkovi a jeho lásce k penězům. Ty do Křemšitálu od nás stále potečou.“
„Takže spolupráce pokračuje?“
„Samozřejmě, jen nám tady bude scházet člověk, na kterého bylo dvacet let spolehnutí. Proto se musíme poohlédnout po někom jiném, kdo nám finance pohlídá.“
„Nové vedení vám nevyhovuje?“
„Pokud máte na mysli slečnu Dominiku a doktora Bučka, tak na ně se obracet nechci.“
„A na koho tedy?“
„Rád bych požádal vás.“
„To nebude problém, pane Preussi. Ale i já bych po vás něco chtěla – teda spíše náš bývalý starosta. Víte, rád by se s vámi rozloučil.“
„’Rozloučil’? On někam odjíždí?“
„To už vám poví sám. Čeká na vás doma.“
Za dvacet minut vejde Ben do útulného domku nedaleko náměstí. Je přivítán menším, podsaditým mužem a vedle stojící těhotnou manželkou.
„Pane Preussi, prosím, pojďte dál.“
Ben pokývá hlavou, prohodí pár slov s Innou a v doprovodu starosty vejde do obývacího pokoje. Když se posadí, sdělí hostiteli, co se dověděl na radnici.
„Ano, pane Preussi, stěhujeme se do Brna. Už mám kupce na tenhle domek, a tak si mohu pořídit jiný. Co tam budu dělat? Víte, bratr má v Králově Poli firmu, kterou nám vrátili v restituci. V poslední době se rozrostla, tak mu s ní pomůžu. Holt se ze starosty stanu podnikatelem,“ praví a podá Benovi čerstvě vytisknutou navštívenku. Ten, aniž by se na ni podíval, ji ležérně schová v peněžence.
„Když jsem to slyšel, napadlo mě, že odcházíte kvůli štvanici na vaši rodinu.“
„Jistě, i tohle hrálo svou roli, ale jít odtud máme v plánu delší dobu. Pomluvy o Inně to jen urychlily. Hlavní je, že jste ztratil za Gábinu slovo. Město tak může navázat na to, co jsme pro něj s vaší nadací za dvacet let udělali. Víte, ti noví to pojmou jinak… Chtějí Křemšitál a hlavně jeho zámek víc otevřít zábavnímu světu. A protože se Trválek uchytil na ministerstvu, možná se jim to podaří. To, že jde do Prahy, jste slyšel, nebo ne?“
„Ano, doneslo se to až k nám, ale mohu vám slíbit, že pokud sem budou proudit naše peníze, nedovolíme, aby se z Křemšitálu stal český Disneyland. To, že dáme více, ještě neznamená, že změníme koncepci a ze zámku bude hotel. Tohle jsem panu Bučkovi sdělil hned na našem prvním setkání.“
„To rád slyším. A protože se vidíme naposledy, chci vám něco říct.“
Ben se na něj překvapeně podívá. Netuší, s čím se chce starosta svěřit. A tak tiše pronese: „No, prosím, mluvte.“
„Pane Preussi, vy víte, co se v Křemšitálu stalo. Myslím, ten večírek, jehož se zúčastnila také Inna. Jedna letní párty přece neznamená, že otcem našeho dítěte je nějaký cizinec… Na to vám můžeme přísahat, a klidně oba,“ pronese odhodlaně a ukáže směrem ke dveřím, za nimiž Ben tuší Innu. „Promiňte, ale musel jsem to povědět alespoň vám, protože klepy, co se na nás nabalily, manželce hodně ublížily.“
„Chápu vás a vážím si toho, že máte ke mně takovou důvěru.“
„Mám a jste jediný, s kým o tom hovořím.“
„O to víc mě mrzí, jak to celé dopadlo.“
„Mě taky, ale tak už to na světě chodí.“
Rozloučí se s manželským párem a nasedne do vozu.
(pokračování za tři týdny – 24.10.)
Luboš Vermach
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Hezký den všem přeje V .R. Mach