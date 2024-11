Ubohá panenka nebo prostopášná Lolitka?

Ona tvrdí vyšetřovatelům, že je nevinnost sama, ale indicie napovídají opak. Tak kdo je tohle ostravské děvče, které prošlo bordely v Dubí a bylo po letech nalezeno polomrtvé v Anglii? Kdo je doopravdy Kamilka Steinerová?

Kapitola třetí

Otec neznámý známý

(Kostky jsou vrženy 3.8.)

Čtvrtek, osmnáctého září. Uplynul týden od doby, kdy paní Gregorová spatřila u svaté Marie nebohou Kamilku. Hraběnka během tohoto období vyvinula značné úsilí, aby se o dívce dověděla víc, než psali v novinách. Nutno dodat, že šlo o náročný úkol, protože Kamilka téměř nespolupracovala: ani s vyšetřovateli v čele s detektivem Wobleym, ani s lékařským týmem, který tvořili gynekolog Eugen Hart, psychiatr Akiči Go a internista Harold Diddlebee. Ten poslední, vysoký třicátník, jenž kvůli brýlím, pokročilé pleši a pivnímu bříšku vypadá o generaci starší, si Kamilku oblíbil. Její nevinnost mu připomněla maminku, když byl malý. Proto se od první chvíle chová k pacientce mile. A byl to on, komu se předevčírem svěřila s příběhem jako vystřiženým z časů viktoriánské Anglie.

Narodila se v hornické Ostravě. Otce nepoznala; zahynul v dole měsíc po jejím narození. Matka zemřela na rozedmu plic. To bylo děvčátku jedenáct. Jelikož jí z příbuzenstva zbyla jen babička, přestěhovala se k ní do domku na úpatí Moravskoslezských Beskyd. Zde strávila čtyři krásné roky. V patnácti se začala učit na šičku, ale po roce utekla do Prahy. Tady se seznámila s mužem z Nymburka. Dva roky se potloukali po pražských squatech. Pak odjeli do Teplic, kde ji partner, už jako těhotnou, prodal Bulharům. Ještě týž rok se jí narodil chlapec, s kterým se vrátila do Beskyd. Babička slíbila, že malého vychová, a tak se Kamilka vrátila do Dubí. Za další dva roky babička vážně onemocněla a dítě bylo předáno do kojeneckého ústavu. V té době Bulhaři odvezli Kamilku do Londýna, kde ji v létě dva tisíce jedenáct prodali.

Vyprávění bylo tak přesvědčivé, že s ním Harold seznámil ostatní. Jenže se dověděl, že nastal jiný problém. Pas, jediný dokument, který prokazuje její totožnost, je falešný. To včera potvrdili Wobleymu úředníci z Prahy, kteří sdělili, že žádný průkaz na jméno Kamilka Steinerová vydán nebyl.

Proto se dnes v nemocnici zainteresovaní sešli, aby se domluvili, jak postupovat dál. Všichni chtějí Kamilce pomoci, byť každý z jiného důvodu. Wobley potřebuje, aby vypovídala o tom, co se dělo na farmě. Navrhuje dát české straně čas; určitě její totožnost objeví. A falešné jméno? Policie zvažuje, že navrhne pro Kamilku, jež je klíčovým svědkem, institut skryté identity. Pak může před soudem vystupovat coby Steinerová. Doktor Go následně doporučil, aby pod tímto jménem britské úřady zaevidovali pacientku jako žadatelku o azyl. Podpořil ho Diddlebee, který by ji chtěl udržet v nemocnici do konce měsíce. Proti tomu se ohradila Henriette. Podle ní má pravda vyjít najevo co nejdříve. A také se musí vypátrat, kde se nachází její dítě, protože to jí pomůže vrátit se do života. Na jednom se shodli všichni: děvče nebude mít šanci usadit se v Anglii, dokud neřekne, kdo ve skutečnosti je. Potíž je v tom, že Kamilka nadále tvrdí, že je Steinerová.

Gregorovi jsou jako většina Angličanů racionální lidé. A tak po návratu baronky zasedli, aby našli řešení.

„Mamá, neboj: my zjistíme, kdo opravdu je. Zapojíme do toho všechny, které v Čechách známe.“

„Georgi, to by pomohlo, protože Pancake mi sdělil, že se tím začne zabývat, až se doví, s kým má tu čest.“

„Co Ben? Už s tím pohnul?“

„Otče, volám mu každý den. Dělá na tom. Pomáhá i Málek. Také Lucka oslovila svoje kontakty.“

„Dobře, Georgi. A nemám zapojit Alexe?“

„Prosím ne, toho už ne. Řekli jsme si přece, že končí.“

„Dám na tebe, synu. A Ben ať se snaží. Jednou bude muset řešit složitější úkoly, než je tohle.“

„On to zmákne – uvidíte,“ ujišťuje George rodiče při odchodu.

Ještě týž večer se v sídle nadace setkají Ben a Lucka. Ta si vyslechne povídání o včerejší nepovedené schůzce v Kraví. Oba se shodnou, že budou hledat Koubase dál. Byla by škoda zahodit kus práce, který mají za sebou.

„Bene, Kokotek, nebo jak mu říkáš, má starou belu, jinak by se nepodbízel a rovnou by přešel k věci. Jenom něco zaslechl a zavětřil kšeft. Je dobře, že jste ho poslali k šípku. Ale teď poslouchej ty mě, protože už vím, kdo je Kamilka.“

„Vážně?“ podívá se na ni překvapivě. „Jestli to opravdu víš, vytrhneš mi trn z paty. George mi pořád volá, a já pro něj nemám odpověď.“

„Před hodinou se ozval Málek. Dostal echo od kamarádky, co pracuje na vnitru. Ta se zná s někým, kdo je machr na pátračky po pohřešovaných osobách. A ten problém vyřešil. Prý to byla rutina.“

„A jak na to přišel?“

„Zaměřil se na ženské narozené ve stejný den jako Kamilka. Vyfiltroval ty, co mají vazbu na severní Moravu. Když do toho zahrnul pestrou minulost Steinerové, zbyly mu tři. Protože jsme dodali popis, vytipoval jednu z nich. Jmenuje se Miluše Kamenaczová. V záznamech ji vedou pod přezdívkou ‚Milka‘. A té se v létě dva tisíce osm narodil v Teplicích syn Josef. Hádej, kde je teď? Vážně nevíš? Fakt ne? – No přece na Kaňku, u Pecháčkové.“

„Luci, už si vzpomínám: takovej ušatej a rozlítanej hubeňour. Ale ta změna jména z Kamenaczové na Steinerovou má něco do sebe…,“ poznamená s úsměvem na rtech.

„No vidíš, jak to bylo jednoduchý… Jenže i tady nastal zádrhel. Když pominu zvláštnost, že nikomu nechyběla, dělá mi starost, co jsem se dověděla od George. Baronka žije v přesvědčení, že Kamilka je ubohá cukrová panenka, s kterou si osud zle zahrál. Ale u ní jde o pravý opak. Málek povídal cosi o drogách, prostituci, krádežích. Také to, že opustila malé dítě, ledacos dokazuje. Tak aby nebyla Henriette zklamaná, koho si to vybrala pro své milosrdenství.“

„Lucko, můžu Georgovi zavolat sám? Víš, mně by to pomohlo. Pořád bojuju o Drábkovu pozici. Neboj, já Georgovi řeknu, jak jsme to zjistili.“

„Bene, klidně si to oznam. Já taky budu ráda, když se ti židle na Klondiku přiblíží.“

„Díky moc, Lucinko, díky. Jsi moje nejlepší kámoška a já –“

„Dobrý, Bene, to stačí a volej,“ podá mu mobil a uštěpačně dodá: „Počítám, že teta nebude ráda, až se doví, že věnuje pozornost prostopášné lolitce.“

Vzápětí Ben informuje bratrance o tom, že tajemná Kamilka je někdo jiný, než si na Pelhamu mysleli. Nezatajil jediný detail a tím Georgovi zúžil další postup v řešení choulostivé záležitosti. Není to ale baronka Gregorová, kdo je v Londýně seznámen s překvapující zprávou.

„Doktore, vše se poněkud komplikuje…,“ poznamená George o dvacet minut později, když sděluje Pancakeovi nová fakta.

„Máte pravdu; proto bude vhodné, když mě zítra navštívíte.“

(pokračování za tři týdny – 14.12.)