Tenhle flek nám poslalo samo nebe: žádný auta, lidi natož policajti

Pronesla vztekle pomstychtivá žena na svého řidiče a v hlavě se jí rodí plán, jak unést dívku, po které tolik touží...

Kapitola čtvrtá

Dopis ze záhrobí

(Kostky jsou vrženy 4.7)

Je středa patnáctého října, tři hodiny odpoledne. Do kanceláře doktora Pancakea, kde už netrpělivě čekají Kamilka a Diddlebee, vejde Ivana Pecháčková, doprovázená Luckou. Přivítá je sekretářka Sheila a také George Gregor, který na poslední chvíli umluvil matku, aby sem nechodila. Pancake rozesadí hosty kolem sebe a shrne, co se zatím povedlo. Tak předně, Kamilka je na utajeném místě, odkud ji vozí na výslechy k soudu. Navíc začala spolupracovat s policisty, a proto mohl zažádat o její dočasný pobyt. A co přítomné nejvíce potěšilo? – Její chování, které se výrazně zlepšilo, což se odrazilo i v narůstajícím zájmu o synka. Prostě, vše je na dobré cestě.

Ředitelka poděkuje za pozvání a obratem navrhne, aby Kamilka přijela co nejdříve do Čech. U nás jí nic nehrozí. Jen si musí vyřídit občanský průkaz. Významně dodá, že by se nemělo otálet. Ozvali se totiž rodiče vychovatele Semeňuka, kteří by si rádi vzali vnoučka do péče. Jejich syn dokonce oznámil, že touží po setkání s Kamilkou. Ta to okamžitě odmítne a pohrozí, že pokud jí bude chtít Semeňuk vidět, nevytáhne z Londýna paty. Proto Lucka doporučí, aby cesta za Pepíčkem zůstala utajena. Kdy se má uskutečnit? – Shodli se na první půlce prosince.

Po devadesáti minutách jednání skončilo. Kancelář připravila pohoštění, a tak hosté ještě zůstali. Ivana a Paul se cítí skvěle, překonali ostych a našli si půl hodinku pro sebe. Víc času jim ostatní nedali. Zvláště Sheila vycítila, že mají k sobě podezřele blízko. Ivana sice odmítla Paulovo pozvání na večeři, ale k jeho potěše kývla na snídani ve dvou.

Skupina se rozešla před šestou, aniž by si kdo všiml, že na rohu, třicet metrů od Pancakeovy kanceláře, stojí vůz. Z něj sleduje dění na ulici Genta. Ta je nyní o poznání blíž k uskutečnění plánu než před pár dny, kdy u nemocnice uhádla, že vůz s Kamilkou se ještě vrátí. Stalo se a pomstychtivá žena zjistila, že autem jezdí doktor Diddlebee z Hampsteadu. Týden byl jeho dům pod drobnohledem Gentiných příbuzných. A úspěch se dostavil, protože předevčírem zahlédli drobnou blondýnku, jak odjíždí v doprovodu tří detektivů. Od té doby má Genta dokonalý přehled o jejím pohybu.

Dnes zjistila další místo, kam ji vozí. Ne, nezaútočí před Scotland Yardem nebo u Diddlebeeho, který bydlí kousek od policejní stanice. Zkusí to tady, před advokátní kanceláří. Potřebuje jen, aby sem Kamilka znovu přijela.

„Tenhle flek nám poslalo samo nebe: žádný auta, žádný lidi, natož policajti. Proto Kamilku uneseme tady. A jeď, než si nás všimnou!“ vyhrkne rudá vzteky na svého šoféra, když vidí, jak se hezky oblečené dámy loučí na schodišti s dívkou, na niž si dělá nárok ona.

