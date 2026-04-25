Takovej mstivej typ
Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.2)
K Mikovi dorazili po druhé hodině. Hned u brány jsou ujištěni, že tentokrát je Kokotek nepřekvapí, neboť letěl rybařit na Bajkal. Ben si oddechne. V sychravém listopadovém počasí by se mu lézt do Mikova rybníčku nechtělo. Major vezme fotografii a dlouho si ji prohlíží, a to jak padesát let starý obrázek, tak doprovodný text.
„Tu fotku vidím poprvé, ale vás bude zajímat, kdo je Ondra, že jo? Tak dobře, ale nelekněte se – hlavně vy, Bene. Ondrej je totiž bratr docenta Brejly.“
„Vím, že má Peter bráchu, ale nikdy bych neřekl, že může mít něco společného s Koubasem. Nebo je jím dokonce on?“
„O tom nemáme jediný důkaz, tak s úsudkem počkejme. Ale hezky po pořádku. Tohle je foceno na jaře a nám do konce vojny zbývalo pár měsíců. Vyhráli jsme tehdy sportovní soutěž; už ani nevím, o co šlo – snad armádní basketbal. A Drábek, který dělal politruka, se s námi vždycky rád fotil, hlavně když se útvaru něco povedlo.“
„Ale ten text je z podzimu.“
„No právě, a žádného Láďu, který to tam připsal, neznám. Ani si nevzpomínám, kdo nás fotil. Ale zkusím se poptat.“
„A Ondra – co je zač?“
„Mohu potvrdit, že měl na Drábka pifku – určitě největší z těch, co jsou na fotce. Ptáte se proč? – No, když nás na konci září pouštěli do civilu, šli jsme to zapít. A jak už to tak bývá, někteří to přehnali. Matně si vzpomínám, že tehdy Drábka povýšili. A protože se chtěl zavděčit, vymyslel noční přepadovku. Většina z nás stihla přijít z hospody do večerky, ale tři kluci přišli později. Ti dostali měsíc basy. Ale nejvíc to odnesl Brejla, který v noci skončil u nějaký ženský a dorazil k ránu. Sice se plížil jako náčelník Apačů, ale Drábek byl nekompromisní. Počíhal si na něj a byly z toho čtyři měsíce. Půlku si odseděl v Domoradicích, zbytek v Sabinově na Slovensku. K tomu dostal tak špatný posudek, že šel místo k policajtům dva roky fárat. A i když ho později k SNB vzali, určitě to Drábkovi nezapomněl. Proto je možné, že na něj začal sbírat materiály. Smysl by to dávalo, jelikož Brejla se časem vypracoval. Roky dělal v archivu ministerstva vnitra a je to takovej mstivej typ. Mládenci, možná jsme kousek od vyřešení záhady Koubas.“
„Co navrhujete dál, majore?“
„Karle, váš otec Koubase znal. Podle téhle fotky a té říkanky je možné, že jsme se konečně něčeho chytili. Proto se za Ondrou vypravím a pokusím se zjistit víc. Podle mě může být Koubasem on, ale pořád se mi tam plete ten Láďa. Slibuji, že s tím začnu příští týden. Souhlasíte, Bene?“
Oslovený mlčky pokývá hlavou. Co také může dělat, když ví, že Miko je jediný člověk na světě, který je schopen dovést ho až k tajemnému muži.
(pokračování za tři týdny – 16.5.)
Luboš Vermach
Konečně důkaz
Ale pomůže jim nalezená fotografie zodpovědět otázku kdo je tajemný autor akrostichu pošahané básně z vojenského kriminálu? Nechte se překvapit...
Luboš Vermach
Konec dívčí války a pověstný metr piv
Tak jako každý spor, tak se i rozepře v dámském klubu urovnala. A zda se nakonec podával medový punč nebo plzeňské? No, přečtěte si sami...
Luboš Vermach
Pokání lady Lin
Je mezi námi mnoho tvrdohlavých ba přímo paličatých žen. Jak zlomit jejich přesvědčení bývá tvrdým a zapeklitým oříškem. Vévodkyně Victorie se o to pokusila a výsledkem je...
Luboš Vermach
A znovu Vasil
Ano, major stb Vasil Č. se opět objevil a naši přátelé měli co dělat, aby se ukryli mezi obskurními...
Luboš Vermach
Klepky
Právě tady se po letech setkali někdejší student B.P s majorem U.M., jenž mu tehdy zachránil před estébákem V.Č. krk, neboť...
- Počet článků 168
- Celková karma 6,13
- Průměrná čtenost 748x
Hezký den všem přeje V .R. Mach