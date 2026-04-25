Takovej mstivej typ

Asi je takový, ale na druhou stranu se zdá být v tuto chvíli jediný, kdo může pomoci vypátrat, kdo je tajemný Koubas

Kapitola pátá

Karta se obrací

(Kostky jsou vrženy 5.2)

K Mikovi dorazili po druhé hodině. Hned u brány jsou ujištěni, že tentokrát je Kokotek nepřekvapí, neboť letěl rybařit na Bajkal. Ben si oddechne. V sychravém listopadovém počasí by se mu lézt do Mikova rybníčku nechtělo. Major vezme fotografii a dlouho si ji prohlíží, a to jak padesát let starý obrázek, tak doprovodný text.

„Tu fotku vidím poprvé, ale vás bude zajímat, kdo je Ondra, že jo? Tak dobře, ale nelekněte se – hlavně vy, Bene. Ondrej je totiž bratr docenta Brejly.“

„Vím, že má Peter bráchu, ale nikdy bych neřekl, že může mít něco společného s Koubasem. Nebo je jím dokonce on?“

„O tom nemáme jediný důkaz, tak s úsudkem počkejme. Ale hezky po pořádku. Tohle je foceno na jaře a nám do konce vojny zbývalo pár měsíců. Vyhráli jsme tehdy sportovní soutěž; už ani nevím, o co šlo – snad armádní basketbal. A Drábek, který dělal politruka, se s námi vždycky rád fotil, hlavně když se útvaru něco povedlo.“

„Ale ten text je z podzimu.“

„No právě, a žádného Láďu, který to tam připsal, neznám. Ani si nevzpomínám, kdo nás fotil. Ale zkusím se poptat.“

„A Ondra – co je zač?“

„Mohu potvrdit, že měl na Drábka pifku – určitě největší z těch, co jsou na fotce. Ptáte se proč? – No, když nás na konci září pouštěli do civilu, šli jsme to zapít. A jak už to tak bývá, někteří to přehnali. Matně si vzpomínám, že tehdy Drábka povýšili. A protože se chtěl zavděčit, vymyslel noční přepadovku. Většina z nás stihla přijít z hospody do večerky, ale tři kluci přišli později. Ti dostali měsíc basy. Ale nejvíc to odnesl Brejla, který v noci skončil u nějaký ženský a dorazil k ránu. Sice se plížil jako náčelník Apačů, ale Drábek byl nekompromisní. Počíhal si na něj a byly z toho čtyři měsíce. Půlku si odseděl v Domoradicích, zbytek v Sabinově na Slovensku. K tomu dostal tak špatný posudek, že šel místo k policajtům dva roky fárat. A i když ho později k SNB vzali, určitě to Drábkovi nezapomněl. Proto je možné, že na něj začal sbírat materiály. Smysl by to dávalo, jelikož Brejla se časem vypracoval. Roky dělal v archivu ministerstva vnitra a je to takovej mstivej typ. Mládenci, možná jsme kousek od vyřešení záhady Koubas.“

„Co navrhujete dál, majore?“

„Karle, váš otec Koubase znal. Podle téhle fotky a té říkanky je možné, že jsme se konečně něčeho chytili. Proto se za Ondrou vypravím a pokusím se zjistit víc. Podle mě může být Koubasem on, ale pořád se mi tam plete ten Láďa. Slibuji, že s tím začnu příští týden. Souhlasíte, Bene?“

Oslovený mlčky pokývá hlavou. Co také může dělat, když ví, že Miko je jediný člověk na světě, který je schopen dovést ho až k tajemnému muži.

(pokračování za tři týdny – 16.5.)

Autor: Luboš Vermach | sobota 25.4.2026 17:00 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Konečně důkaz

Ale pomůže jim nalezená fotografie zodpovědět otázku kdo je tajemný autor akrostichu pošahané básně z vojenského kriminálu? Nechte se překvapit...

4.4.2026 v 16:59 | Karma: 6,57 | Přečteno: 184x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

Konec dívčí války a pověstný metr piv

Tak jako každý spor, tak se i rozepře v dámském klubu urovnala. A zda se nakonec podával medový punč nebo plzeňské? No, přečtěte si sami...

14.3.2026 v 16:59 | Karma: 6,31 | Přečteno: 149x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

Pokání lady Lin

Je mezi námi mnoho tvrdohlavých ba přímo paličatých žen. Jak zlomit jejich přesvědčení bývá tvrdým a zapeklitým oříškem. Vévodkyně Victorie se o to pokusila a výsledkem je...

21.2.2026 v 16:59 | Karma: 5,43 | Přečteno: 101x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

A znovu Vasil

Ano, major stb Vasil Č. se opět objevil a naši přátelé měli co dělat, aby se ukryli mezi obskurními...

31.1.2026 v 18:45 | Karma: 6,23 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

Klepky

Právě tady se po letech setkali někdejší student B.P s majorem U.M., jenž mu tehdy zachránil před estébákem V.Č. krk, neboť...

10.1.2026 v 16:59 | Karma: 6,20 | Přečteno: 137x | Diskuse | Poezie a próza
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Vlárskou dráhou zněl zvuk parní píšťaly, sjeli se fotografové z řady zemí

25. dubna 2026  16:23,  aktualizováno  16:23
25. dubna 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Do prvních slunečních paprsků se dnes v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly a...

Při vyklízení sklepa našli v Nuslích radioaktivní thorium. Případ řeší policie

Zásah jednotek IZS u chemikálií v pražských Nuslích. (25. dubna 2026)
25. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  17:24

Hasiči v sobotu odpoledne zasahovali u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4....

Lidé v Plzni-Křimicích si připomněli místní oběti válek i padlé americké piloty

ilustrační snímek
25. dubna 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Desítky lidí si dnes v plzeňském obvodu Křimice připomněly oběti dvou světových válek z řad...

Co předcházelo tragédii v Černobylu? Geneze katastrofy minutu po minutě

Nový kryt nad IV. reaktorem černobylské elektrárny stojí již od listopadu 2016:...
25. dubna 2026  17:10

Zítra uplyne 40 let od nejhorší jaderné havárie v dějinách, jejíž seznam ztrát dosud nebyl uzavřen....

Luboš Vermach

  • Počet článků 168
  • Celková karma 6,13
  • Průměrná čtenost 748x
Ekonom, účetní, dělňas, skladník, zástupce ředitelky, fotbalista a dopisovatel. Tak za tohle všechno jsem  dostával peníze. Dnes jsem spokojený a skromný rentiér, proto se mohu věnovat tomu, co mě baví. Třeba vyprávět  příběhy o lidech, které jste určitě někde potkali. Já kupříkladu ve svých románech "Miláček Anglie" a "Ta naše nadace česká". Chcete-li vědět více o této "everlasting story", neváhejte a pište na machvr@seznam.cz

Hezký den všem přeje V .R. Mach

