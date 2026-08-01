Samé špatné zprávy
Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.7)
Pondělní večer patřil k nejsmutnějším, který Gregorovi na Pelhamu zažili. Tragická událost se jich osobně dotkla. Oni se zavázali, že Kamilku vrátí zpět mezi slušné lidi, a proto přemluvili Paula, aby jim pomohl. Místo toho leží advokát v márnici a dívka zmizela neznámo kam. Cítí vinu za jeho smrt, a výčitky jsou o to trýznivější, že nikdy nic podobného nezažili. Naopak, po desetiletí právě oni podporovali stovky lidí, jež se ocitly v neštěstí.
Zdrcený Charles ví, že musí dát do pořádku ještě jednu delikátní věc. Zavolá si George a řekne mu, jak je to s dítětem ředitelky Pecháčkové.
„Tohle musíme vyřešit co nejdříve, ať to stojí, co to stojí.“ Když vidí, že syn pokyvuje hlavou, dodá: „A taky je nutné najít Kamilu, a nejenom kvůli mámě. Až se tak stane, předáme tobě a Patricii londýnskou nadaci. Dobře víš, že je to poslední společnost, kterou s matkou držíme. Potom se s Henriette odevšad stáhneme.“
George znovu pokývá hlavou, ale stále mlčí. Otočí se za odcházejícím otcem. Ví, že na nadaci rodičům velmi záleží a odhodlat se k takovému kroku není lehké. Pak si uvědomí, že se může brzy stát vládcem nad obrovským impériem Duncan-Gregorova klanu, které otec a strýcové vybudovali. Aby se tak stalo, chce to maličkost: nalézt zaběhlé Steinerovic děvče. Jenže tak snadné to nebude, když se po Kamilce slehla zem.
Hned následujícího dne se George sešel s Wobleym. Shodli se, že je v zájmu všech najít Kamilku co nejrychleji. Bohužel, uplynulé hodiny naznačují, že půjde o náročný případ. Už v noci detektivové zalarmovali v Londýně všechno, co má ruce a nohy. Snaha byla marná. Vyjma její čepice s bambulí žádný důkaz nemají. Proto bylo pátrání odpoledne rozšířeno na celou Anglii.
Po tomto neradostném zjištění se George spojil s Luckou a hodinu poté i s Benem. Úkol, který jim uložil, je prostý: Mají navštívit Pecháčkovou a oznámit jí, že se setkání Kamilky a Jarouška odkládá. Také musí šetrně sdělit, že Pancake zemřel. Tady oběma naznačil, že mezi advokátem a šéfkou domova vzniklo pouto, které v mnoha ohledech překročilo to, čemu se říká „pracovní kolegialita“. O těhotenství taktně pomlčel, i když poznamenal, ať nejsou zaskočeni, bude-li ředitelka vypadat trochu jinak. Jenže právě toto ožehavé téma musí nadace vyřešit. Proto si v úterý večer pozval Charles do pracovny Henriette, George a Patricii, aby je informoval o svém rozhodnutí poslat osobní dopis Ivě Pecháčkové. Zatímco Charlesovy děti přijaly zprávu se stoickým klidem, byly nové skutečnosti pro baronku stejným šokem jako včerejší přepadení.
Ben se dohodl s Luckou, že jí tentokrát přenechá iniciativu. A protože ví, jak londýnské tetě na Kamilce záleží, má nepříjemný pocit, že nastala další komplikace. Ptá se sám sebe, kdy bude všem zvratům kolem židličky na Klondiku konec. A jako tolikrát předtím se jednoznačné odpovědi nedočká.
Přesně o tomhle přemýšlí další den po cestě do Rudné Hory. Páteční schůzku s Pecháčkovou domluvila Lucka předevčírem, hned poté, co v nadaci obdrželi kurýrní poštou dopis z Londýna. Nyní oba vcházejí do kanceláře ředitelky a neunikne jim, že je Ivana v požehnaném stavu. Okamžitě pochopí, co měl George na mysli. Ben si oddechne, že je tu s ním Lucie. Ta se chopí slova a oznámí, že se prosincová návštěva slečny Steinerové ruší. Na dotaz: „Proč?“ vyzve Lucka hostitelku, ať se posadí. Pak jí začne vyprávět, co slyšela od George.
„… a když vyšli na schodiště, zákeřně je napadla skupinka těch, co kdysi Kamilku unesli.“
„A to se stalo před kanceláří doktora Pancakea?“
„Ano, tam, kde jsme byly spolu.“
„Steinerovou někdo zranil?“
„Je to mnohem horší.“
„Co horší? To ji snad zabili?“
„Ne, zmizela; asi ji zase unesli, ale při té potyčce bohužel –,“ zarazí se, když vidí, jak se na ni ředitelka dívá.
„Co ‚bohužel‘, a jaká potyčka? Co mi chcete vlastně říci?“
Lucka se otočí k Benovi. Ten jí naznačí, ať dokončí větu.
„Paní Ivo, je mi to strašně líto, ale při útoku byl pobodán doktor Pancake.
(pokračování za tři týdny – 22.8.)
Luboš Vermach
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Hezký den všem přeje V .R. Mach