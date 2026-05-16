Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Politické eldorádo

Jak jinak nazvat situaci, která nastala po skandální volbě, v níž se uplatnilo dobře známé přeběhlictví. Nelze se divit, že hned nastal v sále virvál, který nemá v obci obdoby…

Kapitola pátá

Karta se obrací

(Kostky jsou vrženy 5.3)

Pondělí, desátého listopadu. Od komunálních voleb utekl měsíc a v městečku Křemšitál se koná první zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Tak jako vždy, byl vybrán pro tuto událost společenský sál. Jde o největší místnost ve sto dvacet let staré budově, kde od počátku, bez ohledu na panující režim, sídlí radnice. Do místnosti se vejde tři sta lidí, ale dnes jich je tu mnohem více. Na otázku „Proč jich přišlo tolik?“ existuje jediná odpověď: obec je rozdělena na půlky, ale všechny zajímá, kdo jim bude po dnešku vládnout.

Když před pár měsíci spustilo Trválkovo hnutí „Vzhůru, Křemšitále!“ pomlouvačnou kampaň proti starostově manželce, zdálo se, že taliáni, jak jsou nazýváni, mají navrch. Jenže nakonec získal konkurenční a dosud vládnoucí „Křemšitál – náš domov“ neboli domácí o mandát víc. Proto se předpokládá, že si udrží místo starosty i jeho zástupce a také poměr v radě zůstane čtyři ku třem. Jenže hned po volbách se vyrojily zvěsti, že starosta je ve funkci dvacet let a měl by místo předat trválkovcům. A jelikož dohady nabraly na síle, je dnešní hlasování napjatě očekáváno. Tím spíše, že doutná další spor, týkající se obsazení místa tajemnice úřadu. Tou je Gábina Trválková – jenže ta se v srpnu odstěhovala od manžela a je zcela na straně dosavadního starosty. Takže, babo, raď, říkají si v Křemšitálu.

Na zasedání dorazil i Ben Preuss z pražské nadace, která s městem roky spolupracuje. A protože jsou vztahy s radnicí na dobré úrovni, přál by si, aby pokračoval jak starosta, tak tajemnice. Snadné to nebude, o čemž svědčí bouřlivá atmosféra v sále.

Po půlhodině vyplněné nutnými formalitami dojde na volbu prvního muže v obci. Domácí navrhují současného starostu. Trválek, který je osobně přítomen, zase oznámí, že jeho hnutí kandidáta nepostaví. Prý je to zbytečné, když má vládnoucí hnutí dvanáct hlasů a oni jedenáct. Tak proč jít do předem ztraceného boje? Sálem to zašumí. Hodně lidí čekalo, že taliáni nasadí Trválka, byť on rozhlašuje, že o funkci nemá zájem. Jeho příznivci však věřili, že to alespoň zkusí a v čestném boji o hlas prohraje. Jenže to se nestalo.

Začala samotná volba. Všech dvacet tři zastupitelů postupně odevzdává hlas do malé urny. Za pár minut se vyhlašují výsledky. Obecenstvo je napjaté k prasknutí; nervozita v sále dosáhla vrcholu.

„Pro starostu – jedenáct hlasů, proti – jedenáct, jeden neplatný hlas; starosta nebyl v prvním kole zvolen,“ oznámí vyhlašovatel, jímž je letitý pracovník radnice. Mezi lidmi převáží nevole.

„To přece není možné! Vždyť měli dvanáct hlasů. Nespletl se ten dědek? Ať to spočítají znovu! Koho si Trválek z domácích koupil?“ ozývá se z davu.

Člověk, jenž výsledky vyhlásil, přítomné opakovaně ujišťuje, že o omyl nejde. Ben, sedící až v poslední řadě, si vzpomene, co mu v den voleb sdělil Bučko: Starostu budou mít oni. Zastupitelské kluby se scházejí k poradě. Za chvíli se hlasování opakuje. Výsledek je ještě podivnější: jedenáct pro starostu, dvanáct proti. V sále to zahučí. Situace se zdá být bezvýchodná, než si vezme slovo Trválek.

„Vážení spoluobčané, nastal dokonalý pat, protože starosta nezískal ani ve druhém kole většinu. My jsme si to vyhodnotili takhle: Lidi v Křemšitálu chtějí po dvaceti letech změnu. A my vám tu změnu přineseme hned teď – nebudeme přece čekat další čtyři roky.“

Mnohasethlavý dav na něj udiveně zírá, ale Trválek pokračuje: „Proto navrhujeme, aby starostu nahradila jeho zástupkyně slečna Dominika.“

Pronesená slova zdvihla půlku lidí ze židlí. Několik jedinců se natlačilo k řečnickému pultu, odkud podnikatel návrh přednesl. Cíl rozezlených občanů je jasný: chtějí šéfa taliánů inzultovat. Naštěstí jsou rychle zpacifikováni. Pověst obce zůstane zachována a schůze může pokračovat.

Ruch ale neustal, protože se mikrofonu chopila Dominika. Jakmile se před stavila, vyvolala pískot, doprovázený četnými vulgaritami. Reakce byla tak silná, že vzadu nikdo nerozuměl, co zástupkyně říká. Proto její slova zopakujme. Dlouhovlasá krasavice oznámila, že se pokusí být svorníkem mezi znesvářenými stranami, a na důkaz toho slíbila, že hned po svém zvolení opustí hnutí „Křemšitál – náš domov“.

Když tohle slyšel starosta, smutně procedil mezi zuby: „Já vůl ji celou dobu připravuju na to, že po mně starostování převezme, a ona přeběhne k Trválkovi.“

„Máš pravdu: nejdřív se taliáni zbaví tebe, pak přijdu na řadu já,“ doplní ho Gábina.

Nastalo třetí kolo volby. Příznivci domácích stále věří, že jde o nedorozumění, ale vyhlašovatel jim sebere poslední iluze, když oznámí, že Dominika získala potřebných dvanáct hlasů a stává se novou starostkou. Taliáni jásají. Trválek s Bučkem přijímají gratulace. To podporovatelé druhé strany ani nečekají na volbu zástupce a kvapně opouštějí sál. Jeden senior při odchodu dokonce rozmlátil židli a jeho manželka se rozloučila hlasitým: „Vy gauneři, to už vám není ani ta špetka demokracie svatá?!“

Odstupující starosta suše pronese za svoje hnutí, že kandidáta na zástupce nepostaví, neboť najisto počítali s Domčou. Během pěti minut je na toto místo zvolen Bučko. Taliáni dál pokračují ve spanilé jízdě, a protože mají s přeběhlicí o mandát víc, navolili si do městské rady šest lidí. Zbývajícího, sedmého milostivě ponechali domácím. Tímto aktem bylo završeno politické eldorádo, o němž se bude v Křemšitálu ještě dlouho mluvit.

(pokračování za tři týdny – 6.6.)

Autor: Luboš Vermach | sobota 16.5.2026 17:00 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Luboš Vermach

Takovej mstivej typ

Asi je takový, ale na druhou stranu se zdá být v tuto chvíli jediný, kdo může pomoci vypátrat, kdo je tajemný Koubas

25.4.2026 v 17:00 | Karma: 5,96 | Přečteno: 153x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

Konečně důkaz

Ale pomůže jim nalezená fotografie zodpovědět otázku kdo je tajemný autor akrostichu pošahané básně z vojenského kriminálu? Nechte se překvapit...

4.4.2026 v 16:59 | Karma: 6,97 | Přečteno: 187x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

Konec dívčí války a pověstný metr piv

Tak jako každý spor, tak se i rozepře v dámském klubu urovnala. A zda se nakonec podával medový punč nebo plzeňské? No, přečtěte si sami...

14.3.2026 v 16:59 | Karma: 6,31 | Přečteno: 150x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

Pokání lady Lin

Je mezi námi mnoho tvrdohlavých ba přímo paličatých žen. Jak zlomit jejich přesvědčení bývá tvrdým a zapeklitým oříškem. Vévodkyně Victorie se o to pokusila a výsledkem je...

21.2.2026 v 16:59 | Karma: 5,43 | Přečteno: 101x | Diskuse | Poezie a próza

Luboš Vermach

A znovu Vasil

Ano, major stb Vasil Č. se opět objevil a naši přátelé měli co dělat, aby se ukryli mezi obskurními...

31.1.2026 v 18:45 | Karma: 6,23 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Představí se opět Češi, Slovensko má za sebou premiéru

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
16. května 2026  19:43

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídne dalších šest zápasů základních skupin. Do...

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. Nechoďte k oknům, žádá lidi policie

ilustrační snímek
16. května 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ústečtí policisté momentálně zasahují v Chomutově. Muž s dlouhou zbraní se pohyboval v centru města...

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
15. května 2026  23:58,  aktualizováno  16. 5. 19:09

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
16. května 2026  19:01

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Luboš Vermach

  • Počet článků 169
  • Celková karma 6,17
  • Průměrná čtenost 745x
Ekonom, účetní, dělňas, skladník, zástupce ředitelky, fotbalista a dopisovatel. Tak za tohle všechno jsem  dostával peníze. Dnes jsem spokojený a skromný rentiér, proto se mohu věnovat tomu, co mě baví. Třeba vyprávět  příběhy o lidech, které jste určitě někde potkali. Já kupříkladu ve svých románech "Miláček Anglie" a "Ta naše nadace česká". Chcete-li vědět více o této "everlasting story", neváhejte a pište na machvr@seznam.cz

Hezký den všem přeje V .R. Mach

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.