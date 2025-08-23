Naháči v barevnejch legínách, co trsaj u bengálskejch ohňů, mě nerozházej
Kapitola čtvrtá
Dopis ze záhrobí
(Kostky jsou vrženy 4.9)
Ve dvě odpoledne zazvoní Charlesovi mobil. Volá osoba, s níž dlouho ne mluvil. Zeptá se jí, co chce.
„Charlesi, to vám povím až u mě. A vezměte s sebou syna; myslím, že bude vhodné, aby tam byl také. A Henriette ani slovo – na tom trvám!“
„Dobrá, lady Victorie, přijdu i s Georgem,“ ukončí hovor a po zbytek dne přemýšlí, čeho se bude schůzka týkat.
To samé čtvrteční ráno sedí Ben v kanceláři a čeká na zástupce firmy Wild Lights, než zaslechne, jak se sekretářka dohaduje s někým na chodbě. Vzápětí se všichni ocitnou u jeho dveří.
„Bene, návštěva z Wild Lights. Tohle je pan Čouda a tohle pan Vohník,“ oznámí Anička a postrčí muže dovnitř. Poznal je okamžitě. Už na pohřbu si s Kájou říkali, že tuhle dvojici nelze přehlédnout.
„Viděli jsme se v Domažlicích na rozlučce s panem Šmakem, že jo?“
„Ano, byli jsme tam,“ řekne rozšklebený Čouda a nosatý Vohník poznamená: „Karel byl kámoš z vojny.“
„Ano, vzpomínám si, že jste o tom mluvili. Ale přejděme k věci.“
Během dvaceti minut proberou, co je třeba. Pánové jsou upozorněni na specifika akce a také na člověka, s nímž budou v kontaktu.
„Pane inženýre, dělal jsem třicet let v televizi a na tyhle Slávinky jsem zvyklej,“ odpoví se smíchem Čouda.
„Já byl ještě dýl v Národním. Naháči v barevnejch legínách, co rádi trsaj u bengálskejch ohňů, mě nerozházej,“ trumfne ho kolega a oba se zakření. Tedy hlavně Vohník, neboť Čouda se šklebí, i když nechce.
Dohodnou se a on je doprovodí ke dveřím. Osvětlovači jsou v dobré náladě, a tak není divu, že se pochechtávají ještě na chodbě. Když se Ben vrací ke stolu, zaslechne Čoudovu poznámku: „Vohníku, a to ještě nevíš, že jsem včera potkal Urbiho.“
„Myslíš Mika?“
„Jo, Urbana Mika.“
Tohle Bena vystřelí na chodbu.
„Pánové, vy mluvíte o majoru Mikovi z Dejvic?“
Muži se po něm zvědavě ohlédnou.
„Ano, o něm, ale on už v Praze roky není. Odstěhoval se na Šumavu, někam k Železné Rudě. Koupil tam mlejn a celej ho opravil,“ prozradí Vohník.
„Urbi byl s námi a s Karlem na vojně, víte?“ doplní ho Čouda.
„Děkuji, pánové, děkuji; moc jste mi pomohli,“ propustí je rozradostněný Ben a do pěti minut kontaktuje Káju.
„Bene, máš pravdu – tohle je stopa! A protože jsem ze Šumavy, nech na mě, abych ti Mika našel. Souhlasíš?“
„Souhlasím, Kájo; jistěže souhlasím!“ zvolá nadšeně a v hloubi duše cítí, že lepší zprávu si nemohl přát.
(pokračování za tři týdny – 13.9.)
Luboš Vermach
Čekám tvoje dítě
Tuhle větu, pronesenou roztřeseným hlasem, si musel vyslechnout a nevěřil svým uším. Vždyť jen on sám zná svoje tajemství...
Luboš Vermach
Tenhle flek nám poslalo samo nebe: žádný auta, lidi natož policajti
Pronesla vztekle pomstychtivá žena na svého řidiče a v hlavě se jí rodí plán, jak unést dívku, po které tolik touží...
Luboš Vermach
Je rád, že se nemusí účastnit cirkusu, jenž se nazývá „politika“
A dělá dobře, když pětadvacet let odolává všemožným nabídkám od různých stran a hnutí. Možná proto tuší, že se na radnici připravuje nějaká špatnost...
Luboš Vermach
Ty volby budou o prsa, ale vyhrajeme
Ano, opravdu vyhráli, a vážně hodně těsně, ale všude je cítit bezbřehý smutek. Kristepane, co je to za lidi?!
Luboš Vermach
Který z nich měl románek s paní starostovou?
To, kdybychom věděli, ale přesto existuje cesta, jak se to dozvědět. Stačí jen aby kdosi kontaktoval kohosi a pravda vyjde na světlo...
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa
Většinou nosí černou mikinu, khaki tričko či jiný vojenský oděv. Na pondělní schůzku s americkým...
Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná
V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s...
Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu
V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do...
Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu
Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad...
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
- Počet článků 157
- Celková karma 6,10
- Průměrná čtenost 786x
Hezký den všem přeje V .R. Mach