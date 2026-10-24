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Možná přijde i ON

Luboš Vermach
Týdny tvrdé práce se zúročí již brzo, zatím zbývá jen odpočítávat dny před veledůležitou schůzkou…

Kapitola pátá

Karta se obrací

(Kostky jsou vrženy 5.11)

Rozloučí se s manželským párem a nasedne do vozu. Když dorazí do kanceláře, šáhne bezděky do peněženky a vyndá novou navštívenku. Na jednom z řádků ho zaujme poznámka, že je brněnská firma důležitým subdodavatelem nadnárodní společnosti Safari Mars Travel – S. M. T.

„Takže oni také? Proboha, kdo všechno se kolem tohohle spolku motá?“

Uvědomí si, jak moc ho zajímá organizace, o niž v posledním půlroce neustále zakopává. Otevře notebook a začne si psát poznámky. Když skončí, zjistí, že podkladů k S. M. T. má žalostně málo. Netuší, že brzy dostane do rukou dokumenty, které mu neznámou firmu představí jako instituci, jež svým významem přesahuje vše, s čím se doposud setkal.

V dalších dnech se kvůli množství práce nehnul z Prahy. Přesto zaregistroval, že v pondělí proběhne ve známém klubu Elois akce, na niž nadace přispěla nemalou částkou. Jedním z pořadatelů duhového karnevalu, který připomíná boj proti AIDS, je asistent Brusinka. Jeho pozvání Ben odmítl, neboť má před sebou důležitou schůzku. O té se dověděl ve čtvrtek od Mika. Ve stejnou dobu, kdy se bude Slávinka s kamarády veselit, se sejde s majorem ve vinárně U Hoppů. Nebudou tam sami, protože dorazí další, kteří jim pomohou rozplést případ „Koubas“.

„Víc vám neřeknu; zbytek až na místě, tak v osm večer,“ ukončil hovor Miko.

A je to tady! uvědomí si Ben, když zavěsí. Možná přijde i Koubas a přinese zbytek materiálů. To by znamenalo, že budu mít Drábka v hrsti a vítězství mě katapultuje do výšin, o nichž se mi před rokem ani nesnilo. Teď jen aby to vyšlo, opakuje si celý víkend.

Ten tráví s rodinou v Černicích. Přesto čím víc se blíží pondělní schůzka, tím je nervóznější. V sobotu dokonce oželel žejdlík s Kájou. Jen se s ním spojil a informoval ho o Mikově pozvání. Kamarádovu nabídku na doprovod odmítl.

„Kájo, to musím zvládnout sám, ale slibuju, že budeš první, komu řeknu, jak jsem uspěl.“

Je pošmourné pondělí a kalendář oznamuje, že začal poslední měsíc v roce. Ben sedí se Slávinkou u Kocoura, kam občas zajdou na oběd. Celou cestu sem musel poslouchat, kterak je asistent natěšený na zábavu v Elois. Komentářů se nevzdal ani před jídlem.

„Bene, chci ti poděkovat za naši komunitu, že nadace zaplatila světelnou show – bez ní by to nebylo ono.“

„Slávinko, ale vždyť víš, že podpora takových akcí je v náplni mojí práce. A v londýnské centrále si na tyhle věci potrpí. To je ti snad jasné.“

„A nerozmyslel sis to? Bene, zaskoč večer na chvilku. Hele, představím tě kámošům; proneseš pár slov – určitě je to potěší. A nebudou tam jen chlapi, ale i ženský. Mezi lesbama je dost koček, a některý jsou bižulky, fakt.“

„Rád bych, ale mám v tu dobu něco důležitého.“

„A řekneš mi, o co jde?“

„Neřeknu, ale snad tě uklidní, že budu kilometr od tebe, takže kdyby se něco podělalo, můžeš zavolat a já přijedu.“

„Pánové, nesu ty španělský ptáky. Vypadají výborně, určitě si pošmáknete,“ ozve se servírka a ukončí jejich debatu.

(pokračování za tři týdny – 14.11.)

Autor: Luboš Vermach | sobota 24.10.2026 16:59 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Luboš Vermach

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Ekonom, účetní, dělňas, skladník, zástupce ředitelky, fotbalista a dopisovatel. Tak za tohle všechno jsem  dostával peníze. Dnes jsem spokojený a skromný rentiér, proto se mohu věnovat tomu, co mě baví. Třeba vyprávět  příběhy o lidech, které jste určitě někde potkali. Já kupříkladu ve svých románech "Miláček Anglie" a "Ta naše nadace česká". Chcete-li vědět více o této "everlasting story", neváhejte a pište na machvr@seznam.cz

Hezký den všem přeje V .R. Mach

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