Možná přijde i ON
Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.11)
Rozloučí se s manželským párem a nasedne do vozu. Když dorazí do kanceláře, šáhne bezděky do peněženky a vyndá novou navštívenku. Na jednom z řádků ho zaujme poznámka, že je brněnská firma důležitým subdodavatelem nadnárodní společnosti Safari Mars Travel – S. M. T.
„Takže oni také? Proboha, kdo všechno se kolem tohohle spolku motá?“
Uvědomí si, jak moc ho zajímá organizace, o niž v posledním půlroce neustále zakopává. Otevře notebook a začne si psát poznámky. Když skončí, zjistí, že podkladů k S. M. T. má žalostně málo. Netuší, že brzy dostane do rukou dokumenty, které mu neznámou firmu představí jako instituci, jež svým významem přesahuje vše, s čím se doposud setkal.
V dalších dnech se kvůli množství práce nehnul z Prahy. Přesto zaregistroval, že v pondělí proběhne ve známém klubu Elois akce, na niž nadace přispěla nemalou částkou. Jedním z pořadatelů duhového karnevalu, který připomíná boj proti AIDS, je asistent Brusinka. Jeho pozvání Ben odmítl, neboť má před sebou důležitou schůzku. O té se dověděl ve čtvrtek od Mika. Ve stejnou dobu, kdy se bude Slávinka s kamarády veselit, se sejde s majorem ve vinárně U Hoppů. Nebudou tam sami, protože dorazí další, kteří jim pomohou rozplést případ „Koubas“.
„Víc vám neřeknu; zbytek až na místě, tak v osm večer,“ ukončil hovor Miko.
A je to tady! uvědomí si Ben, když zavěsí. Možná přijde i Koubas a přinese zbytek materiálů. To by znamenalo, že budu mít Drábka v hrsti a vítězství mě katapultuje do výšin, o nichž se mi před rokem ani nesnilo. Teď jen aby to vyšlo, opakuje si celý víkend.
Ten tráví s rodinou v Černicích. Přesto čím víc se blíží pondělní schůzka, tím je nervóznější. V sobotu dokonce oželel žejdlík s Kájou. Jen se s ním spojil a informoval ho o Mikově pozvání. Kamarádovu nabídku na doprovod odmítl.
„Kájo, to musím zvládnout sám, ale slibuju, že budeš první, komu řeknu, jak jsem uspěl.“
Je pošmourné pondělí a kalendář oznamuje, že začal poslední měsíc v roce. Ben sedí se Slávinkou u Kocoura, kam občas zajdou na oběd. Celou cestu sem musel poslouchat, kterak je asistent natěšený na zábavu v Elois. Komentářů se nevzdal ani před jídlem.
„Bene, chci ti poděkovat za naši komunitu, že nadace zaplatila světelnou show – bez ní by to nebylo ono.“
„Slávinko, ale vždyť víš, že podpora takových akcí je v náplni mojí práce. A v londýnské centrále si na tyhle věci potrpí. To je ti snad jasné.“
„A nerozmyslel sis to? Bene, zaskoč večer na chvilku. Hele, představím tě kámošům; proneseš pár slov – určitě je to potěší. A nebudou tam jen chlapi, ale i ženský. Mezi lesbama je dost koček, a některý jsou bižulky, fakt.“
„Rád bych, ale mám v tu dobu něco důležitého.“
„A řekneš mi, o co jde?“
„Neřeknu, ale snad tě uklidní, že budu kilometr od tebe, takže kdyby se něco podělalo, můžeš zavolat a já přijedu.“
„Pánové, nesu ty španělský ptáky. Vypadají výborně, určitě si pošmáknete,“ ozve se servírka a ukončí jejich debatu.
(pokračování za tři týdny – 14.11.)
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