Masakr
Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.6)
Na straně, kde parkuje auto Teletubbies, je tma. Odtud Genta pozoruje, jak se všichni objímají. Po chvilce se Kamilka pohne a zamíří ke schodům. V ten samý moment se ozve tlumené „Go“. Tři postavy přeběhnou silnici. Před schodištěm rozstříká fialový bratranec jakýsi sprej. Po něm totéž učiní jeho zelený kolega. Během pár vteřin není vidět na krok. Lidé začnou hlasitě kýchat. Do toho se ozvou první zmatené výkřiky. Lze z nich vyčíst děs a hrůzu. Nikdo neví, co dělat. Jedinou obranou je volání o pomoc. Jenže ta nepřichází.
Mezitím se žena v červené bundě snaží dostat se ke Kamilce. Když se jí to povede, všimne si, že je dívka zavěšená do Diddlebeeho. Těsně za nimi se drží Pancake. Genta se ji pokusí strhnout k sobě. Napoprvé se to nezdaří. V tu chvíli se u zábradlí zjeví muž v zeleném a silně udeří Diddlebeeho do brady. Harold se zapotácí a strhne sebou Kamilku. Genta se k ní nakloní, ale než jí stačí cokoliv říci, objeví se u nich Pancake. Útočnice se snaží advokáta odstrčit. Ten zuřivě brání nejenom sebe, ale také mladou ženu. Náhle se v dálce ozve kvílení policejních aut. Genta zvažuje co dál. Rozhodne se akci dokončit.
Znovu se vrhne na Pancakea. Jenže ten se nemíní vzdát. Proto vypomůže zelený a povalí ho na zem. Výsledkem je, že Pancake zalehne tělem děvče. Ne, tenhle muž jim Kamilku nevydá! Genta naposledy zaútočí, ale právník je jako mezek. Pořád zůstává na místě a útočníky k dívce nepustí. Gentě zbývá poslední možnost. Vytáhne dlouhý nůž a vrazí ho do boku statečného ochránce. Čepel se dostane pod žeberní oblouk a zasáhne játra. Paul zůstane bezvládně ležet uprostřed schodiště. Genta je kousek od Kamilky. Jenže v momentě, kdy překračuje Pancakea, ji někdo silně udeří do zad a ona upadne. Potom na ni dotyčná osoba několikrát šlápne. Aliosková zařve bolestí a ztěžka se postaví na nohy. Bratranci gestikulují, aby nechala Kamilku být, když jsou policajti za rohem. Poslechne je a ztěžka se belhá po schodech. Konečně se dostane na chodník.
Trojice se vrací k autu. Zatímco zelený a fialový jsou vmžiku ve voze, kulhající Genta je uprostřed vozovky. Ke kraji jí zbývá posledních pár kroků, když se přiřítí policejní vůz. V té tmě, znásobené pravou londýnskou mlhou a podivnými spreji od Teletubbies, neměla šanci. Auto, které začalo brzdit na poslední chvíli, ji odhodilo několik metrů stranou. Ani tady Gentě nepřálo štěstí. Dopadla na kmen statného javoru, o nějž se rozplácla jako hadrová panenka. Když to příbuzní viděli, pochopili, že je s ní konec. Rychle se rozjeli, a než dorazily další policejní hlídky, ztratili se ve spleti londýnských ulic.
Pak už se objevovala jen další a další auta a v nich policisté, záchranáři a také všude se pletoucí reportéři. První, na koho detektiv Wobley narazil, byli vystrašení lidé, postávající na žulovém schodišti. Očividně jsou v šoku. Z přepadení, ale ještě víc z toho, co potkalo Pancakea.
Než přijela záchranka, pokoušeli se Paula oživit Go s Hartem. Bez výsledku. Proto ho záchranáři odvezli ke svaté Marii, do jedné z nejlepších nemocnic v Londýně. Během pár minut byl na sále. Ač operaci prováděli skvělí lékaři, nedokázali mu pomoci. Rána byla příliš hluboká, zranění neslučitelná se životem. Krátce po sedmé hodině Paul Pancake zemřel. Odešel skvělý právník a velký milovník života. Manželka Carla se smutnou zprávu dověděla přímo v nemocnici, kde čekala se Sheilou. Po zdrcujícím sdělení si ženy padly doná ruče. Obě vědí, že odteď jsou na všechno samy.
Diddlebee se z pravého háku vzpamatoval v momentě, kdy dorazila hou- kající auta. Ihned Wobleymu sdělil, že za útokem stojí Genta, a pokud tady není, musela utéct. Nejspíš s Kamilkou, protože ji také postrádají. Podobně vypovídali ostatní.
„Překvapila nás individua v podivných bundách, čepicích a šátcích přes obličej. Vtrhli na schodiště, ale ještě předtím to něčím zamořili. Nebylo vidět na krok a taky nás tloukli,“ dověděl se Wobley od všech.
Pouze Diddlebeeho matka, znalá umění karate, se pochlubila, že červeného tlusťocha srazila k zemi a ještě ho podupala. Pak dodala, že když ví, jak to dopadlo s Pancakem, měla být mnohem tvrdší.
Detektivové se pustili do práce. Po dvaceti minutách sdělili šéfovi dvě znepokojující zprávy: Kamilka se ztratila, zato Genta se našla, ale je po smrti. Přivolaný policejní lékař konstatoval, že si nárazem o strom zlomila vaz. Její společníky policie identifikovala jako fialového a zeleného muže. Pokud je někdy dostanou, pak nejspíš za něco zcela jiného.
Alespoň že nikdo neodhalil podstatu útoku a já mohu bez zájmu médií pátrat po zmizelé Kamilce, zhodnotil o půlnoci detektiv Wobley jediné pozitivum akce.
(pokračování za tři týdny – 1.8.)
Luboš Vermach
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Hezký den všem přeje V .R. Mach