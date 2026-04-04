Konečně důkaz
Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.1)
Osmý listopad, sobota ráno. Ben dorazil na chalupu Káji Šmaka. Tak jako v červnu, souvisí jeho cesta do lesů nad Nýrskem s materiály, které mohou usvědčit Drábka ze lží. Písemnosti o tom jsou v archivu kapitána Koubase. Jenže Ben stále netuší, kdo je oním mužem. Ale co když dnes objeví mezi bezpočtem fotografií stopu, která jej ke kapitánovi dovede?
„Kájo, povím ti, že tolik fotek, co měl tvůj táta, jsem v životě neviděl. Jen je na hovno, že tohle je desátá krabice, a pořád nic.“
„Bene, varoval jsem tě, že je to práce na celý den. Ale vydrž, určitě něco najdeme.“
„Snad jo, ale chtělo by to fotky z doby, kdy byl záklaďák, a ne ty, když velel na čáře.“
„Určitě někde budou. Táta o vojně mluvil rád. A víš ty co? – Pojď se najíst.“
Od oběda utekly další čtyři hodiny a muži prohlédli spoustu krabic naplněných dopisy, pohledy a fotografiemi. Jsou asi v polovině, když Ben vykřikne: „Pojď sem, rychle! Tady by mohlo něco být.“
„Jó, ta krabice vypadá nadějně. Dej ji sem – sem na stůl.“
Muži pečlivě prohlížejí, na co narazili, a štěstí jim přeje.
„Bene, tyhle lidi přece známe; ty nelze přehlédnout, i když jim bylo dvacet,“ neudrží se Kája a ukáže na dva mladíky v uniformě. Tím vyvolá Benovu reakci.
„Jasně, to jsou Čouda a Vohník; napravo, ten s ježkem, je Miko. A, Kájo, vedle něj – potvrď mi to, že je to tvůj táta.“
„Je to on, ale kdo jsou ti dva zbývající?“
„Ten vysokej, co má frčky, mi připomíná Drábka. Už tenkrát byl důstojník, proto jim velí.“
„Bene, ale kdo je ten poslední? Poznali jsme jich pět, zbývá šestej. Co když je to –?“
„Koubas, Kájo – to je Koubas!“ skočí mu Ben do řeči.
„Možná ano, možná ne; držme se při zemi,“ znovu si prohlíží fotografii, kterou otočí.
„Bene, tady je básnička, která se jmenuje ‚Kapitán‘. A dole je poznámka od nějakého Ládi. Podrž se, co tady připsal: ‚Složil Láďa ve vojenském kriminále, třicet vostrejch, Domoradice, podzim šedesát pět.‘“
„Ukaž!“ reaguje Ben a přelétne ručně psaný text.
Karel přines zprávu ráno,
Ondra ji slyšel v putyce.
Urbi z toho dělá drámo,
Bohuš zlobí se velice.
Adolf nadral se jak Dán, lidičky vězte:
Soudruh Drábek je už kapitán.
„Ty, Kájo, nepřijde ti na tom něco zvláštního?“
„Jo, jména patří lidem, co známe: Urbi je Miko, Bohuš je Čouda, Adolf je Vohník. Karel je můj táta, pak je tu Drábek. Jenom nevím, kdo je Ondra a ten Láďa, co napsal básničku, i když do normální básně to má daleko,“ uchechtne se.
„Souhlasím; ale já mám na mysli něco jiného.“
Kája se na něj tázavě podívá a znovu se vrátí k neobvyklé veršovačce.
„Bene, nevím, kam míříš, ale otec tam opravdu sloužil. Domoradice jsou u Českého Krumlova, ale že by nasluhoval? O tom se nikdy nezmínil.“
„Kde jsou Domoradice, vím, jenže mě zaujalo něco jiného. Slyšel si někdy slovo ‚akrostich‘?“
„To je něco o verších, nějaké kombinování slabik nebo písmen.“
„Jsi hodně blízko. Je to báseň, v níž počáteční písmena veršů tvoří jméno, třebas autora básně.“
„Počkej, Bene, to by ale znamenalo, že autorem je Koubas!“
„Teď zase já říkám: možná ano, možná ne. Musíme nejdřív poskládat, co dosud víme.“
„A klíč ke všemu je v té partě na fotce. Proč jsou spolu? Proč ta pošahaná básnička? Proč ta šifra?“
„Ale my přece známe chlapa, který nám s tím může pomoct.“
„Jasně, Bene, hned mu volám.“
Kája vezme mobil a spojí se s Mikem. Vychrlí na něj novinku a uslyší, že tohle je krok dopředu. Proto navrhne, aby se co nejdříve setkali. Klidně zítra, čas si určitě najde, tak proč to odkládat. Majorův návrh je přijat. Po rozhovoru se Ben s Kájou pustili do zbývajících krabic, ale nic dalšího nenašli. Přesto jsou spokojeni. Získali důkaz, který je může nasměrovat k cíli.
(pokračování za tři týdny – 25.4.)
Luboš Vermach
Konec dívčí války a pověstný metr piv
Tak jako každý spor, tak se i rozepře v dámském klubu urovnala. A zda se nakonec podával medový punč nebo plzeňské? No, přečtěte si sami...
Luboš Vermach
Pokání lady Lin
Je mezi námi mnoho tvrdohlavých ba přímo paličatých žen. Jak zlomit jejich přesvědčení bývá tvrdým a zapeklitým oříškem. Vévodkyně Victorie se o to pokusila a výsledkem je...
Luboš Vermach
A znovu Vasil
Ano, major stb Vasil Č. se opět objevil a naši přátelé měli co dělat, aby se ukryli mezi obskurními...
Luboš Vermach
Klepky
Právě tady se po letech setkali někdejší student B.P s majorem U.M., jenž mu tehdy zachránil před estébákem V.Č. krk, neboť...
Luboš Vermach
Major Mike
Tak tomuhle chlapovi, co nosí pořádnýho ježka, takovýho vojenskýho z americkejch filmů, tady říkají domorodci ‚Mike‘... a já se jim nedivím, protože...
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet, ve kterém lidé rozhodují o využití části...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Hezký den všem přeje V .R. Mach