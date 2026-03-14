Konec dívčí války a pověstný metr piv
Kapitola čtvrtá
Dopis ze záhrobí
(Kostky jsou vrženy 4.17)
Paní Pettyová vykročí vpřed a s nataženou rukou zamíří ke stolu, kde sedí ženy z klanu Gregorů. Henriette povstane, přijme ruku a na důkaz toho, že i ona je nakloněna takovému řešení, sokyni obejme.
„Milá Lindsay, promiň, chyby byly i na mé straně,“ znovu ji obejme a jako gesto smíření nabídne místo u stolu, což Pettyová s povděkem kvituje. Na závěr předloží baronka velkorysou nabídku.
„A abychom jako rodina přispěly ke zlepšení vztahů, tak se moje švagrová Anne vzdá místa klubové pokladní ve prospěch paní Pettyové. Lin, věřím, že to přijmeš.“
Ta pokývá hlavou a salonek se roztleská. Dámy jsou spokojeny, protože se mezi ně vrátila atmosféra plná pohody, kterou v poslední době nahlodalo soupeření dvou z nich.
Když za hodinku klábosily ve skupinkách nad šálkem čaje, zastavila se Anne u lady Victorie.
„Vicky, já jsem tak ráda, že se té funkce zbavím! Už jsem myslela, že mi zůstane do smrti. Přece víš, jak Henriette pořád trvala na tom, abych to dělala.“
„Annie, vidím, že ten zpropadený zájezd pomohl alespoň tobě…“
„Pomohl, a proto doufám, že po dnešku bude spokojeno víc lidí,“ poznamená a sáhne po stopičce medového punče, který na počest smíření nechala objednat sama zakladatelka dámského klubu, vévodkyně z Norfolku.
Jestli měla Anne Lawieová na mysli také spokojenost svého českého synovce, nevíme, ale je fakt, že návštěva u majora Mika dodala Benovi nových sil. S Kájou si slíbili, že se vrhnou na Šmakovy krabice plné fotek. Třeba v nich najdou stopu o existenci kapitána Koubase. Vždyť už zjistili, že s Kájovým otcem sloužili na vojně dva osvětlovači a také Mike z obce Klepky. Bylo by zvláštní, kdyby na nějaké fotografii nebyli spolu.
Podobné úvahy mu přišly na mysl, když se v pátek posledního října vracel z Prahy do Černic. Před domem ho zaujalo ještě něco. Poprvé zahlédl mladého podsaditého černocha, jak vchází do vedlejší vilky. A co je zajímavé, vystoupil ze stejné žluté ambulance, kterou viděl u Mikovy chalupy. Při večeři se o tom zmínil před dcerou.
„Tati, to byl doktor Ervé Diadjao. A proč šel k nim? – Magda si ho bude brát. No vážně, ještě se chlubila, že se nechá ostaršit, aby to mohla udělat. Svatba bude na konci listopadu. A taky byla v Praze na nějakém úřadu, kde s ní vedli divné pohovory. Musela jim podepsat papír o mlčenlivosti, protože Ervé je v Čechách kvůli tajnému vesmírnému výzkumu,“ slyší Nikolu, jak popisuje novinky od sousedů.
„Aha, tak proto ten žlutobílý vůz s názvem ‚Safari Mars Travel – S. M. T. Ambulance‘,“ reaguje na překvapivé sdělení.
Vzápětí utne debatu pípnutí jeho mobilu. Mrkne na displej a pospíší si s jídlem, protože má večer na Parkáně sraz s kamarády z gymplu. Před osmou nasedne do taxíku a zamíří do centra. Všimne si, že za nimi jede povědomá sanitka. Nu což, asi někam odváží toho afrického lékaře, řekne si a ponoří se do čtení zpráv, jichž napočítá jedenáct. Přesně tolik piv do půlnoci on i Kája vypijí. Ano, přesně tolik, kolik je onen pověstný metr.
(další kapitola za tři týdny – 4.4.26)
Luboš Vermach
Pokání lady Lin
Je mezi námi mnoho tvrdohlavých ba přímo paličatých žen. Jak zlomit jejich přesvědčení bývá tvrdým a zapeklitým oříškem. Vévodkyně Victorie se o to pokusila a výsledkem je...
Luboš Vermach
A znovu Vasil
Ano, major stb Vasil Č. se opět objevil a naši přátelé měli co dělat, aby se ukryli mezi obskurními...
Luboš Vermach
Klepky
Právě tady se po letech setkali někdejší student B.P s majorem U.M., jenž mu tehdy zachránil před estébákem V.Č. krk, neboť...
Luboš Vermach
Major Mike
Tak tomuhle chlapovi, co nosí pořádnýho ježka, takovýho vojenskýho z americkejch filmů, tady říkají domorodci ‚Mike‘... a já se jim nedivím, protože...
Luboš Vermach
Vzpomínka na letní návštěvu
Někdy vás přepadne vzpomínka, aniž byste na ni byla připravena. Ne každá je příjemná, naopak, některá může zabolet. Potom je na vás, zda ji necháte v klidu odplout nebo se začnete trápit...
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů
Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže...
VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit
Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v...
Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla
Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám...
Silný vítr v Olomouckém kraji zaměstnal hasiče desítkami výjezdů
Hasiči dnes v souvislosti se silným větrem evidují v Olomouckém kraji pět desítek výjezdů například...
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...
- Počet článků 166
- Celková karma 5,88
- Průměrná čtenost 754x
Hezký den všem přeje V .R. Mach