A dělá dobře, když pětadvacet let odolává všemožným nabídkám od různých stran a hnutí. Možná proto tuší, že se na radnici připravuje nějaká špatnost...

Kapitola čtvrtá

Dopis ze záhrobí

(Kostky jsou vrženy 4.6)

Kolem páté se vrátil do Černic. Ještě než se svleče, zastaví ho manželka. Má přijít na zahradu, udělají si oheň. Souhlasí, ale předtím musí nahlásit Georgeovi, co zjistil. Zavolá mu – a, světe, div se, po delší době zaslechne pochvalu.

„Výborně, Bene! Teď jenom doděláme Kamilku a zase ti začne padat karta.“

Tohle povzbuzení potřeboval. Cítí se skvěle a před grilem ještě mrkne na internet. Je tam spousta titulků ke komunálním volbám. Najede kurzorem na Křemšitál. V názorově rozdělené obci kandidovala pouze dvě hnutí. Další kliknutí a na obrazovce se objeví šokující údaj: „Křemšitál – náš domov“ – dvanáct mandátů; „Vzhůru, Křemšitále!“ – jedenáct mandátů.

To ale znamená, že trválkovci prohráli. A ten šejdíř Bučko mi celou dobu kecal! Jenže také říkal, že budou mít starostu. To nedává smysl… Jedině že by…? Pak mu dojde, co se v Křemšitálu chystá. Znechuceně vypne počítač a vyjde na zahradu, kde na lavičce čeká Eva. Posadí se vedle ní a chytne ji za ruku. Zírá do ohně a znovu přemýšlí o schůzce v hotelu. S lidmi, jako je Bučko, nebyla první ani poslední. Pak si uvědomí, že už pětadvacet let odolává všemožným nabídkám od různých stran a hnutí. Je rád, že se pokaždé ubránil; je rád, že se nemusí účastnit cirkusu, jenž se nazývá „politika“.

Ben se objevil v kanceláři až v úterý. Sotva se posadí, vstoupí Anička, která sděluje, že už třikrát volal nějaký pán.

„Ne, nepředstavil se, ale chtěl mluvit jen s tebou. Proč volal? Jak to mám vědět, když říkal, že chce jen tebe? Tady je na něj číslo,“ hodí na stůl kus papíru a povýšeně odkráčí pryč.

Ben si povzdechne, ale neuteče ani minuta a čeká, kam se to dovolal.

„Wild Lights Jinonice, tady Schef.“

„Tady Preuss, pane šéf, The Golden Silent Prague Foundation…“ Na okamžik se odmlčí; neví totiž, jak reagovat na toho šéfa, a tak dodá: „Administrátor nadace.“

Zaslechne v telefonu hlasitý chechot a napadne ho, zda není obětí nejapného žertu. Nebyl by první, koho to potkalo. Zrovna nedávno si vystřelili v rádiu z kamaráda, který obchoduje se dřevem. Volající po něm chtěl pořádnou kládu. Hlavně musí být pevná, tvrdá a taky snadno omyvatelná. Bez ní ho přítelkyně nepozve na chatu. Než mu došlo, o co jde, udělal z něj výřečný moderátor pořádného idiota. Naštěstí tenhle hovor je myšlen vážně, což vzápětí potvrdil muž z Wild Lights.

„Pane Preussi, ano, ve své firmě jsem šéf, ale také se jmenuji Schef, magistr Radek Schef. Ne, neomlouvejte se; devět lidí z deseti reaguje jako vy. Ale proč volám? Mám tu z ledna jednu objednávku na světelnou show v Praze. Platí to ještě?“

Ben neví, že by podobnou věc kdy objednával. Vydoluje z paměti jen to, že něco podobného měli na rudnohorské letní akci. Zmíní se o tom Schefovi. Ten jeho slova potvrdí.

„Ano, Rudná Hora, půlka července, tamní diecéze si to zamluvila u konkurence a ta konkurence je můj švagr. Ale my nesoupeříme, my se doplňujeme; jsme takový malý monopol,“ zachechtá se. „Objednávka, o níž mluvím, je na jméno Jaroslav Brusinka a nejde o videomapping, ale o světelnou show v klubu Sugar Boy.“

Až teď si Ben vzpomene, že ho Slávinka přemluvil, aby nadace pustila chlup a podpořila večírek pro pražskou gay komunitu.

„Pane Schef, zrušte to…“ Pak mu dojde, že by toho mohl zneužít Milda, který chodí se Slávinkou. Ben ví, že ho nemá v lásce, a navíc je velmi aktivní na sociálních sítích. Nestojí o žádné problémy, a tak se opraví: „Nebo ne, nic nerušte. Objednávka nadále platí; akce bude a uhradíme i zálohu.“

„Pane Preussi, co kdyby dorazil někdo od nás domluvit podrobnosti? Vyhovuje zítřek?“

Ben se podívá do diáře a zjistí, že má volno až ve čtvrtek. Sdělí to Schefovi. Ten s posunutím souhlasí.

„Fajn, pozítří k vám pošlu dva chlapy. Ti už vědí co a jak.“

(pokračování za tři týdny – 12.7.)