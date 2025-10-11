Další tajemství na cestě
Kapitola čtvrtá
Dopis ze záhrobí
(Kostky jsou vrženy 4.10)
Hned zkraje příštího týdne přijala v hotelu Venus lady Victorie oba Gregory. Chce s nimi mluvit o starostech, které má v klubu s paní Henriette. Od počátku nasadila familiární tón. Může si to dovolit, vždyť je zná přes padesát let.
„Co nového doma, chlapci? Už Henri vyřešila Hamiltona? Vždyť víte, že mi není jedno, jak to dopadne. A taky chci říct, že na rozdíl od paní Pettyové nepodezřívám vaši nadaci z organizování zážitkové turistiky.“
„Máte na mysli tu patálii s Geoffreym Hamiltonem?“
Když Charles vidí, jak lady přikyvuje, mrkne na syna, který podotkne: „Vévodkyně, od počátku jde o nedorozumění.“
„Opravdu, Georgi? Tak to mi musíte vysvětlit.“
„Madam, vím od matky, co jste v klubu probíraly, a garantuji vám, že vývody té Pettyové jsou postaveny na hlavu. Ano, oháněla se důkazy z Čech, ale všechno překroutila.“
„Ale vždyť zněla tak věrohodně.“
„To je možné, ale nemohla vědět, že se v městečku zastavili londýnští vychovatelé, a ne varhaníci.“
„To byl ten zájezd, co jsem iniciovala?“
„Ano, jenže se nám obě skupiny potkaly v Praze a my jim omylem prohodili programy na víkend, a tak staří absolvovali trasu pro mladé a ti zase…“
„Ti zase pro staré, a proto starostovu manželku nemohl svést starej Hamilton, ale mladej,“ doplní ho vévodkyně a hlasitě se rozesměje. Když se uklidní, ještě se zeptá: „Georgi, a byl to skutečně on?“
„Ano, byl to Jamie. Všechno nám potvrdila její nejlepší kamarádka, která se večírku účastnila také.“
„Vidíte – a mně tahle story rozhádala klub. Chlapci, ale před Henriette mlčet. Mám obavy, že když do toho začne strkat nos, nadělá víc škody než užitku. A jak se to vyvíjí v městečku? Prý tam mají ‚občanskou válku‘.“
„Ano, někdo z toho udělal před volbami aféru. Je to hnus, ale v politice nic neobvyklého. Proto bych si tím hlavu nelámal.“
„Tak to máte pravdu, ale je tu ještě něco, co mi nedá spát. A rovnou říkám – je to bomba.“
Pánové se po sobě udiveně podívají. Předpokládali, že odhalením Jamieho Hamiltona je debata ukončena. Jenže Victorie objedná další koblížky, nechá rozlít bílou kávu a významně pronese: „Posledních třicet let života trávím v tomhle hotelu a neuteče mi nic, co se tu šustne. Proto vím, že je na cestě další dítě svázané s vaší nadací.“
Vévodkyně má dětinskou radost z toho, když vidí, jak zpráva Gregory zaskočila. Jakmile se vzpamatují, sděluje další podrobnosti.
„O koho jde? – Přece o Pancakea. Minulý týden tu byl s ředitelkou z Čech. Odkud to vím? – Tamhle u stolu snídali a ona mu řekla, že s ním čeká dítě. Když si dám dvě a dvě dohromady, vychází mi jediné: na počátku všeho byl zájezd. Chlapci, nechci vám do toho mluvit, ale nemyslíte, že je toho příliš?“
Náhle se tón její řeči změní. Už s nimi nekonverzuje dobrosrdečná stařenka, ale neústupná bojovnice.
„Charlesi, Georgi, nepřeji si, aby se o Pancakeovi a té Češce dověděli lidé, kteří mají cokoliv společného s mým klubem. Baronku ze zmatků kolem Hamiltona dostanu, ale tahle novinka může na nadaci vrhnout takovou hanbu, že bych zvažovala členství vaší Henriette mezi čtvrtečnicemi. A vy oba víte, že to je to poslední, co si přeji.“
Po chvilce rozpačitého ticha se George odhodlá k odpovědi, jenže otec ho předejde.
„Victorie, mohu vám slíbit, že se postarám o to, aby se druhé těhotenství utajilo. Tím spíše, že mi tady něco nehraje, a myslím si, že také vám je to podezřelé.“
„Charlie, vím, kam míříte, a budu ráda, když to dotáhnete do konce – ale v tichosti, na tom trvám. Ty časy, kdy mě bavilo rozplétat tajemství vzniklá ze setkání dvou lidí, jsou dávno pryč. Teď si připadám jako kvočna, která musí pořád sedět na vejcích, jinak se z nich vyklube, s odpuštěním, pšouk, který všechno zasmradí.“
Vévodkyně se zvedne ze židle a za pomoci číšníka, toho stejného, jenž ji tady informoval, o čem si povídala Pecháčková s Pancakem, se odebere do svého apartmá. Po cestě domů se George zeptá otce, co myslel tím, že mu něco nehraje na Pancakeově poklesku.
„Buď v klidu, synu, brzy se to dovíš. Ale než k tomu dojde, musím si něco ověřit,“ odpoví a pak beze slova pokračují na Pelham.
(pokračování za tří týdny – 1.11.2025)
Luboš Vermach
