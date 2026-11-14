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Brzo se dozvíte pravdu

Luboš Vermach
Pátrání stojí hodně času a sil, a tak je fajn, že se blížíme rozuzlení. Otěcko tu bude každou chvíli...

Zvony nedalekého kostela odbily osmou, když se Ben objeví v nevelké, takřka prázdné vinárně. Rozhlédne se kolem sebe, ale vyjma nesourodé dvojice, již tvoří malý plešoun a mohutná žena s mahagonovým ježkem, nikoho nevidí. Až pak spatří na druhém konci majora. Ten vystoupí z rohového boxu, který je spíš umně skrytým salonkem poskytujícím soukromí. Ben byl v hoppácké vinárně jen dvakrát, a to ještě za dob studií. Ale vzpomíná si, že tu byl box i tehdy. Říkalo se, že si v něm dávali dostaveníčko tajní se svými práskači. Snad se doba změnila, napadne ho, když se posadí.

Neuteče ani pět minut a ze dveří kuchyně, které jsou tak tři metry od nich, vyjde zavalitý sedmdesátník. Ben přemýšlí, zda to není Koubas. Z omylu ho vyvede Miko.

„Pane Preussi, ne, nejde o toho, na něhož myslíte, přesto mi dovolte představit vám pana Ondreje Brejlu.“

Ben se zarazí, což příchozímu neušlo. Napětí trvá do okamžiku, než senior promluví.

„Je to tak – jsem starší bratr Petera. Hodně toho od něj vím, a vždy vás chválil. A je fajn, že kamarádíte s Karlem Šmakem, protože jeho táta byl na vojně dobrej parťák.“

Ben věděl, že má docent bratra, ale nikdy se s ním nesetkal. Doufá jen, že Brejla starší bude jiný než jeho užvaněný bráška, který je navíc Drábkovým nohsledem. Snad Miko všechno zvážil, když je sezval na tak důležitou schůzku.

Trojice se usadí a slova se ujme major. Shrne, proč se tady sešli, a znovu vyjasní pozice zúčastněných.

„Pane Preussi, nebojte, za Ondru ručím. Má na Drábka stejnou pifku jako vy, proto můžete mluvit bez zábran.“

Jakmile to dořekne, přistoupí ke stolu vyhublý číšník a něco Brejlovi zašeptá. Ben zaslechne, že „tady otěcko do hodiny bude“. No dobrá, tak to s jídlem vydržím, pomyslí si. Jenže smažený kotlet byl na stole za dvacet minut a v mezidobí je Ben znovu ujištěn, že Brejla starší je s nimi na stejné lodi. Ben si ho po očku prohlíží a zkouší odhadnout, zda něco ví o Koubasovi. Nakonec si dodá odvahy a zeptá se přímo. Senioři se na sebe usmějí. Pak promluví Miko.

„Ještě chvilku posečkejte, prosím. Brzo se dovíte pravdu.“

(pokračování za tři týdny – 5.12.)

Autor: Luboš Vermach | sobota 14.11.2026 16:59 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Luboš Vermach

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Ekonom, účetní, dělňas, skladník, zástupce ředitelky, fotbalista a dopisovatel. Tak za tohle všechno jsem  dostával peníze. Dnes jsem spokojený a skromný rentiér, proto se mohu věnovat tomu, co mě baví. Třeba vyprávět  příběhy o lidech, které jste určitě někde potkali. Já kupříkladu ve svých románech "Miláček Anglie" a "Ta naše nadace česká". Chcete-li vědět více o této "everlasting story", neváhejte a pište na machvr@seznam.cz

Hezký den všem přeje V .R. Mach

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