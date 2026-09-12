Bankovní konto
Kapitola pátá
Karta se obrací
(Kostky jsou vrženy 5.9)
Celý víkend přemýšlela, jak s velkorysou nabídkou naložit. Zpočátku si připouštěla jisté ponížení, které tu a tam přecházelo ve zlobu. Pak ale před pondělní poradou vyslechla na toaletě rozhovor mezi Jarmilou a mzdovou účetní. Zástupkyně se pochlubila, že šéfka je v tom a na jaře vyklopí bejby. S kým to čeká? – To nikdo neví, ale tipla by si, že s tím postarším fešákem z Anglie, co tu s nimi na Kaňku o prázdninách pařil.
Pecháčkové stoupne krev do hlavy; nejraději by opustila kabinku a Jarmilu zpražila. Naštěstí se ovládne a zůstane na místě. Ví, že zástupkyně mluví pravdu. Ano, je těhotná a dítě bylo zplozeno s anglickým mužem. Jenom ne s tím, o němž byla řeč, ale tohle Ivana nikomu říkat nebude. Ani teď, ani v budoucnu.
Na poradě musela zase řešit nekonečné výtky personálu na chování dětí, které si pro změnu stěžovaly na vychovatele, a ti zase na nízké mzdy. K tomu ji Semeňuk, který tam byl za odbory, přede všemi osočil, že mu zakázala stýkat se s Jarouškem, což považuje za šikanu a útok na jeho otcovství.
Všechny tyhle peripetie, které se udály během pouhé hodiny, rozhodly, že ještě týž den se spojila s Benem.
„Pane Preussi, tady Pecháčková. Když řeknu, že souhlasím s podmínkami, které mi Gregorovi nabídli, budete vědět, o co se jedná?“
„Paní Pecháčková, vím, o co se jedná, a smlouva bude do týdne připravena k podpisu. Ale také já se na něco zeptám: Uvažovala jste o té pracovní nabídce?“ Chvilku je ticho. Ben se zkusí optat znovu: „Paní Ivo, mohu oznámit Gregorovým, že k nám po mateřské nastoupíte? Nebojte se, ve všem vám vyjdeme vstříc.“
Zatímco v otázce peněz má Ivana jasno, měnit zaměstnání se jí moc ne chce. Dívá se z okna a váhá s odpovědí. Pak zahlédne, jak venku vychovatelé cepují svěřené chlapce. Uvědomí si, že téhle profesi věnovala dvacet let života. A výsledek? – Je to pořád stejné: přivezou jim do domova malé delikventy, tady je dají během pár let do pořádku, ale jen co je pustí ven, ocitnou se na šikmé ploše. Má být nadále součástí tohohle neradostného kolotoče? Má se tím trápit další roky? Zhluboka se nadechne.
„Pane Preussi, vzkažte do Londýna, že k vám po mateřské nastoupím.“
Na sklonku roku, měsíc po podpisu, byl na Pelhamu ke smlouvě pořízen dodatek. Ve stručném dokumentu, o němž ví jen nejužší okruh Charlesovy rodiny a Ivana Pecháčková, se praví, že částka pět set tisíc liber byla právě deponována na příslušný podúčet nadace Gregorových v londýnské bance. Konto donátora, z něhož peníze odešly, je vedeno na jméno Reachmem, profesor Reachmen z Oxfordu.
(pokračování za tři týdny – 3.10.)
Luboš Vermach
Nabídka za milion
Nestává se často, abyste během dne zažili zoufalství, jež je po chvíli zastíněno nabídkou, která může změnit váš život...
Luboš Vermach
Samé špatné zprávy
Někdy se to tak semele, že namísto povzbudivých a optimistických zpráv obdržíte jen ty, co přinášejí smutek, zmar a bolest...
Luboš Vermach
Masakr
Ten večer se na schodech před domem, kde sídlí známá právnická kancelář, odehrálo cosi nepochopitelného. Trojice maskovaných osob brutálně napadla nic netušící skupinu lidí. Následky byly hrozné...
Luboš Vermach
Teletubbies útočí
Řeklo by se, že unést člověka obklopeného deseti lidmi, je těžký úkol – ale nemylme se. Dobře sehraná čtveřice nás přesvědčí o opaku...
Luboš Vermach
Šéf je na koni
Nedivme se, když se mu podařil husarský kousek vyhodit konkurenty z radnice, a to málokdo tuší, co má ještě za lubem...
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy
Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...
Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu
Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd...
Zrušila bych politické trafiky, říká kandidátka. Chce změnit fungování Prahy 6
Zrušit politické trafiky, posílit odborníky na rozvoj města a udělat z Prahy 6 místo, kde si...
Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí
Jedna podmínka, peněžité tresty v rozmezí 18 až 27 tisíc korun a nejméně na rok a půl zákaz...
Muže středního věku záchranáři po pádu z kola na Hodonínsku museli resuscitovat
Muže ve středním věku museli dnes po pádu z kola v Tasově na Hodonínsku resuscitovat záchranáři. V...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 175
- Celková karma 5,56
- Průměrná čtenost 725x
Hezký den všem přeje V .R. Mach