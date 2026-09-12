Bankovní konto

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Luboš Vermach
Někdy osud zařídí, že se po zvláštních životních peripetiích ocitnete v situaci, kterou byste ani ve snu nečekali. Má-li rozuzlení šťastný konec, vězte, že je to i vaší zásluhou…

Kapitola pátá

Karta se obrací

(Kostky jsou vrženy 5.9)

Celý víkend přemýšlela, jak s velkorysou nabídkou naložit. Zpočátku si připouštěla jisté ponížení, které tu a tam přecházelo ve zlobu. Pak ale před pondělní poradou vyslechla na toaletě rozhovor mezi Jarmilou a mzdovou účetní. Zástupkyně se pochlubila, že šéfka je v tom a na jaře vyklopí bejby. S kým to čeká? – To nikdo neví, ale tipla by si, že s tím postarším fešákem z Anglie, co tu s nimi na Kaňku o prázdninách pařil.

Pecháčkové stoupne krev do hlavy; nejraději by opustila kabinku a Jarmilu zpražila. Naštěstí se ovládne a zůstane na místě. Ví, že zástupkyně mluví pravdu. Ano, je těhotná a dítě bylo zplozeno s anglickým mužem. Jenom ne s tím, o němž byla řeč, ale tohle Ivana nikomu říkat nebude. Ani teď, ani v budoucnu.

Na poradě musela zase řešit nekonečné výtky personálu na chování dětí, které si pro změnu stěžovaly na vychovatele, a ti zase na nízké mzdy. K tomu ji Semeňuk, který tam byl za odbory, přede všemi osočil, že mu zakázala stýkat se s Jarouškem, což považuje za šikanu a útok na jeho otcovství.

Všechny tyhle peripetie, které se udály během pouhé hodiny, rozhodly, že ještě týž den se spojila s Benem.

„Pane Preussi, tady Pecháčková. Když řeknu, že souhlasím s podmínkami, které mi Gregorovi nabídli, budete vědět, o co se jedná?“

„Paní Pecháčková, vím, o co se jedná, a smlouva bude do týdne připravena k podpisu. Ale také já se na něco zeptám: Uvažovala jste o té pracovní nabídce?“ Chvilku je ticho. Ben se zkusí optat znovu: „Paní Ivo, mohu oznámit Gregorovým, že k nám po mateřské nastoupíte? Nebojte se, ve všem vám vyjdeme vstříc.“

Zatímco v otázce peněz má Ivana jasno, měnit zaměstnání se jí moc ne chce. Dívá se z okna a váhá s odpovědí. Pak zahlédne, jak venku vychovatelé cepují svěřené chlapce. Uvědomí si, že téhle profesi věnovala dvacet let života. A výsledek? – Je to pořád stejné: přivezou jim do domova malé delikventy, tady je dají během pár let do pořádku, ale jen co je pustí ven, ocitnou se na šikmé ploše. Má být nadále součástí tohohle neradostného kolotoče? Má se tím trápit další roky? Zhluboka se nadechne.

„Pane Preussi, vzkažte do Londýna, že k vám po mateřské nastoupím.“

Na sklonku roku, měsíc po podpisu, byl na Pelhamu ke smlouvě pořízen dodatek. Ve stručném dokumentu, o němž ví jen nejužší okruh Charlesovy rodiny a Ivana Pecháčková, se praví, že částka pět set tisíc liber byla právě deponována na příslušný podúčet nadace Gregorových v londýnské bance. Konto donátora, z něhož peníze odešly, je vedeno na jméno Reachmem, profesor Reachmen z Oxfordu.

(pokračování za tři týdny – 3.10.)

Autor: Luboš Vermach | sobota 12.9.2026 16:59 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Ekonom, účetní, dělňas, skladník, zástupce ředitelky, fotbalista a dopisovatel. Tak za tohle všechno jsem  dostával peníze. Dnes jsem spokojený a skromný rentiér, proto se mohu věnovat tomu, co mě baví. Třeba vyprávět  příběhy o lidech, které jste určitě někde potkali. Já kupříkladu ve svých románech "Miláček Anglie" a "Ta naše nadace česká". Chcete-li vědět více o této "everlasting story", neváhejte a pište na machvr@seznam.cz

Hezký den všem přeje V .R. Mach

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