A znovu Vasil
Kapitola čtvrtá
Dopis ze záhrobí
(Kostky jsou vrženy 4.15)
Miko z jejich údivu pozná, že by návštěvě prospělo trochu čerstvého vzduchu. Navrhne, že budou pokračovat venku. Usazeni pod rozložitou vrbou znovu probírají celou záležitost. A zatímco se Ben chlubí, co všechno našel v Koubasových dokumentech, major si dělá poznámky.
Po čtvrthodině je vyruší zvuk přicházející z lesa. Smrky se rozestoupí a mezi nimi se objeví terénní auto, následované světle žlutou sanitkou. Vozidla se pomalu spouštějí z kopce, když Miko ukáže před sebe.
„Tu sanitku neznám, ale yetti je Čurkovo. Schovejte se v chalupě. Jestli mám po něčem pátrat, nepotřebuju, aby nás ten šťoural viděl.“
„Bene, do garáže – ta je nejblíž!“ prohodí Karel a vyrazí po úzké cestičce vpřed.
„Dobrej nápad, Kájo!“ odpoví kamarád a vystartuje za ním.
Kája už je v garáži, zato Benovi se smekne noha. Ztratí na vlhké trávě balanc a skutálí se do rybníka. Když se zdvihne, je po pás ve vodě. Co teď? napadne ho, když zahlédne Čurkův vůz padesát metrů od domu. Jediné, co může udělat, je přeplavat rybníček a schovat se mezi kůly. Udělá deset temp, poklekne na dno a zařadí se po bok obskurních figurín s mohutnými stonky orobinců za zády.
Vzápětí Čurek zastaví u Mikových vrat. Vyleze ven, rukou se opře o závoru a houkne na majitele: „Hej, Urbi, jedu z Klatov! Nechceš kus uzenýho?“
Zatímco se Kokotek chlubí výhodným obchodem, trpícímu Benovi dělají společnost vodník, rytíř, čert, selka, drak, král a další pohádkové bytosti. Upovídaný Čurek znovu vychvaluje dnešní kauf a přitom zrakem spočine na hladině rybníka. Brzy vypozoruje nesoulad mezi trčícími hlavami. Ben ztuhne – a není to jen chladem. Také Miko si všimne, kam Čurek zírá. Pokusí se rozptýlit jeho pozornost.
„Vasile, přece víš, že uzený nemusím. Spíš řekni, proč tě doprovází ambulance. To marodíš?“
Záměr Mikovi vyšel, protože se Čurek otočí: „Urbi, vypadám snad na to? A v té sanitce jsou dva moji přátelé, astronomové z Akademie věd.“
Než vleze zpět do auta, popojde k nim a skrz okénko něco zahuhlá. Až potom se vozy rozjedou. Miko se vsadí, že na ně mluvil rusky. Když projíždějí kolem rybníčku, zahlédne Ben nápis „Safari Mars Travel – S. M. T. Ambulance“. Uvědomí si, že je to od léta poněkolikáté, kdy narazil na tuto společnost.
Uběhne hodina a hosté se loučí. Miko je ujistí, že to není nadlouho, a ještě stačí zhodnotit jejich návštěvu.
„Dobře že jste zaparkovali v garáži, protože Čurek se ve fízlování vyžívá i v penzi. To víte – pořád mu slouží fotografická paměť. Bene, řeknu Kůžičkovi, aby vás v Plzni navštívil. Proč? – Musí fofrem vyřezat vaši hlavu, než Vasil zjistí, že jedna z rybníčku zmizela. Vždyť ten blbec ví, i kolik mi tu roste dvoumetrových doutníků,“ dodá v nadsázce.
„Bene, tak to slyšíš – dneska jsi Kokotka převezl.“
„Kájo, to je možný, ale raději bych převezl Drábka.“
„Pánové, nebojte, i na něj dojde, ale teď už jeďte. Jak znám Vasila, je schopen nás pozorovat z půdy hvězdářským dalekohledem. Nevěříte? – Ale jo, on nám tohle tady skutečně dělá, šmírák jeden.“
Návštěva se naposledy zasměje a za pár minut nechává Klepky daleko za sebou.
(pokračování za tři týdny – 21.2.)
Luboš Vermach
Klepky
Právě tady se po letech setkali někdejší student B.P s majorem U.M., jenž mu tehdy zachránil před estébákem V.Č. krk, neboť...
Luboš Vermach
Major Mike
Tak tomuhle chlapovi, co nosí pořádnýho ježka, takovýho vojenskýho z americkejch filmů, tady říkají domorodci ‚Mike‘... a já se jim nedivím, protože...
Luboš Vermach
Vzpomínka na letní návštěvu
Někdy vás přepadne vzpomínka, aniž byste na ni byla připravena. Ne každá je příjemná, naopak, některá může zabolet. Potom je na vás, zda ji necháte v klidu odplout nebo se začnete trápit...
Luboš Vermach
Setkání u Gregorů
Když si pozvete domů množství lidí, z nichž někteří se vidí poprvé v životě, je nutné vytvořit pocit sounáležitosti. A právě o to se pokouší mamá Gregorová...
Luboš Vermach
Další tajemství na cestě
A další pokus utajit ho. Tím spíše že tady něco nehraje a je to celé podezřelé. Jenže ne vždy se to i při sebelepší vůli podaří, neboť...
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50
Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel,...
„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!
Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví...
Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt
Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen –...
Dílna na výrobu svíček pro Ukrajinu přilákala v Brně desítky lidí, zájem vzrostl
Obyvatele Ruskem napadené Ukrajiny zahřejí i svíčky, které dnes vyrobili dobrovolníci v brněnském...
Prostorný byt 4+1 v Mariánských Lázních ideální pro rodinu i investici
Hroznatova, Mariánské Lázně - Úšovice, okres Cheb
3 800 000 Kč
- Počet článků 164
- Celková karma 5,36
- Průměrná čtenost 761x
Hezký den všem přeje V .R. Mach