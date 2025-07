Ze srdce pro vás

Mnoho našich životních cest a snů, nám pomáhají plnit lidi okolo nás. Važme si jejich času pro nás. Bez nich by jsme neměly zážitky a krásný život.

Dnešní článek bych chtěla věnovat svým čtenářům, lidem kteří si vždy najdou chvíli na mé články. Ano jsem tu krátce, ale bez vás by nezvnikl tak krásný pocit v jedné mladé ženě, no mladé už vlastně moc ne. Jsou rána kdy se podívám do zrcadla a říkám bože kdo to je? Podívej jak vypadáš a co ty kruhy ? to máš teda doplněk... Vždy se potom zasměju a řeknu, stejně se mám ráda i ty moje nedokonalosti. Kdyby jsme byly všichni stejní a přemýšlely stejně, myslím že by život nebyl tak barevný. Vzpomínám si , jak jsem šla jednou do obchodu a prodavačka se mě zeptala, vy máte taky napíchanou pusu? Já se na ní podívala s grácií a odpoveděla jsem, promiňte ale já se tak narodila. Obě jsme se v tu chvíli začaly smát. Ano, dnešní trend mít velké rty je opravdu bláznoství. Paní prodavačka, moc se omluvám já nechtěla. Odpověděla jsem, ale vy jste chtěla abych se zasmála. Podívala se na mě tak nechápavým pohledem a řekla, děkuju, já měla špatný den. Víite, někdy i ostatní mají právo na špatné dny, nikdo z nás nezaří každý den s úsměvem. V životě jsem se naučila, když k vám příjde člověk naštvaný a mrzutý, nemusí to být jeho pravá tvář. Třeba něco špatného ten den zažil. Naučila jsem se nesoudit lidi přededem, ale dělat radost. Zkuste si někdy představit sami sebe když jste naštvaný. Jaká bouře se ve vás přehrává. Zkuste se zastavit a vzpomenout si na můj článek. Kolik lidí se mě už zeptalo jak to dělám že jsem pořád tak pozitivní. Někdy jsou dny, kdy bych nejradši zalezla pod kámen a nevylezla. Ale od toho tu nejsme. dělejme radost sobě i lidem okolo nás. Někdy chceme jen aby nás okolí vnímalo, slyšelo a všimlo si, že nemáme svůj den. Místo toho jděte k zrcadlu, podívejte se na sebe a usmějte se. Protože ten člověk co se na vás dívá za to sakra stojí. Nikdy vás nenechal když jste byly smutný, vždy stál při vás, když bylo zle. Tak i já děkuji za vás. Za mé čtenáře. Je velmi důležité vnímat i lidi co vám pomáhají měnit životy. Vše berte s úctou a pokorou. Ve svém živote mám teď tak úžasné lidi, které jsem myslela, že nikde nejsou. Moc si jich vážím a každý den děkuji za to že jsou. Každému kdo si to přečte, posílám mnoho radosti, a hlavně velké obejmutí za to že tu jste.