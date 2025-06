Úsměv je cesta ke štěstí

Každý hlas je slyšet, ale co ten uvnitř nás? Říct si o pomoc není ostuda, ale výhra, jak najít cestu sama k sobě.

Dnes jsme jely s dcerkou nakoupit do vedlejšího města věci na školu v přírodě. Zaparkovala jsem auto u obchodu. Emička vystoupila s pocitem radosti a očekáváni. Nesla si sebou tašku s penězi. Emička mi doma hodně pomáhá. Za každou pomoc, ať už je to mytí nádobí, vysávání. Vždy dostane drobné jako odměnu. Učím jí tak i do života, aby věděla, že vydělat penízky není lehké a něco to stojí. Myslím si, že tak by to mělo být. Vešly jsme do obchodu vybrala si vše co potřebovala. Největší radost pro mě bylo vidět, jak je šťastná a nese si v košíku všechny ty věci s pocitem já si to zaplatím. Už jen vidět tohle u sedmileté holčičky je obdivuhodné pro její matku. Po zaplacení jsme odešly k autu. Emička se zastavila, podívala se na mě a řekla: „Maminko, já vím, že jsi na mě pyšná.“ Stála jsem s údivem na její šťastnou tvář. V hlavě mi šlo neskutečně myšlenek... Jak jsem pyšná na ní a hlavně na sebe. I když jsme zůstaly sami, jsem pořád ta pracující máma co to nevzdala. Díky mé práci mohu dělat dcerce radost. Starat se o ní. Vím, je spoustu maminek co jsou s dětmi sami. Každý den se musí prát s pocitem únavy, vyčerpaní a pocitem, že vše nezvládají jak by chtěly. Ale to je omyl. Už jen to, jak chceme a někdy i musíme dělat věci které nám přijdou nemožné zařídit, a my to vždy zvládneme pro své děti je zázrak. Když si tento článek přečte aspoň jedna maminka, která si myslí že je v téhle situaci sama a pomůže jí mé psaní o životě samoživitelky. Budu moc ráda za její klid a úsměv na tváři.

Není to lehké, musíme se rozhodovat mezi prací, časem s dětmi, nemoci. I já jsem si prošla hroznými časy, kdy jsem viděla jen to jak nic nezvládám a jsem máma k ničemu. Každý večer jsem padla do postele s tímto pocitem. Věděla jsem, že to vše zvládnu, vydržím, ale vždy byl v mé hlavě hlas, ty to nezvládneš.

Mluvím v minulém čase, kdy to bylo opravdu těžké. Celý život se učíme něco nového, jiného. Tak se učíme být i dobrými rodiči. Nikdo nám do předu neřekne, hle pozor bude z tvého prince člověk co ti ublíží. Prosím aby si žádná maminka neříkala, můžu za to já. Tohle byl přesně můj případ a cesta do propasti. Věděla jsem o sobě jak jsem silná, milující máma na které se její dítě může spolehnout. Jenže byly dny kdy vás nikdo neslyší , a vy se bojíte říct nahlas já to nezvládám. trvalo mi dlouho jít s tímhle ven na svět mezi lidi, říct nahlas sama sobě, jak to nezvládám. Pořád jsem chtěla byt pro druhé ta silná. Až když jsem si řekla o pomoc, pochopila jsem jak jsem se trápila.... Nikdy nechtějte být pro ostatní ty silné co vše zvládnou. Plno lidí to ani nezajímá, řeší své problémy v životě. Třeba si zrovna spíš říkají: „Kéž bych byl tak silný jako tahle maminka!“ Mějte se rády za to jaký jste. Jak se staráte. Každá žena je silná a dokáže v sobě najít neuvěřitelnou sílu o které ani neví. Já tak vidím každou ženu, ať už je svobodná maminka, nebo ne. Proto si prosím řekněte: MÁM SE RÁDA.