Kouzlo Vánoc

Vánoce pro každého z nás mají jiný význam. Ať už je to sníh, koledy, vánoční stromek, vánoční tradice. vždy je to o naší rodině, lásce k druhým a hlavně dovolit si být šťastný a vděčný za lidi kolem nás, za jejich zdraví a lásku.

Vánoce jsou pro mě nejlepší část roku. Je to čas kdy se rozsvítí ulice světýlky, pouliční lampy jsou zasněžené. Vzpomínám jsi, když jsem byla malá, dívala jsem se večer o vánocích z okna. Padal hustě sníh. Lesy, pole zapadaly sněhem. Ve světle lampy se třpytil napadaný sníh a já pozorovala padající vločky. V pokoji vonělo cukroví od maminky, v kamnech praskalo. Byla jsem tak šťastná. Cítila jsem v sobě tak hřejivé teplo. Myslím, že hlavně o tom jsou Vánoce. Celý rok se snážíme být pracovití, zajistit každodenní shon. V práci být ti nakoho se můžou ostatní spolehnot. Odvádět nejlepší výsledky. Večer nás doma čekají děti. Vánoční čas pro nás dospělé je odměna za péči okolo nás. Je to zastavení maratonu. Lidé se schází na rozvícení vánočnho stromečku. Venku voní svařák, horké kakao. Hraje vánoční hudba, děti zpívají vánoční koledy. Lidé jsou na sebe hodnější a laskaví. Těší se na šetědrý den, na rodiny, kdy se v šichni sejdou u štedrovečerní večere. Na stole voní vánočka a hlavně bramborový salat s kaprem. V povzdálí zní koledy z rádia, maminka se usmívá na své děti a je šťastná za to co má. Za zdravou rodinu, za to že jsou všichni spolu. Vánoce nejsou o dárcích a přetahování se kdo dal dražší dárek a kolik.... Je to čas pro nás, kdy můžeme být s těmi, co pro nás znamenají. Rodina, přátelé a hlavně ti, s kým se cítíme být šťastný vedle sebe. Přeji všem krásné vánoce, vše nejlepší do nového roku. Dětem krásné chvíle s rodiči, a ňáké ty dárečky. Rozdávejte smích kde to jen půjde, obejmete lidi kolem sebe. To je to proč slavíme vánoční čas.

Autor: Věra Stejskalová | sobota 20.12.2025 16:11

Věra Stejskalová

  • Počet článků 7
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 210x
Jsem 33 léta maminka co si rozhodla začít plnit sny. Jsem člověk co rád pomáhá a naslouchá ostatním lidem. Zde bych chtěla psát o cestě samoživitelky. Tvořit radost a pochopení. I malá
pomoc dokáže zahřát u srdce

