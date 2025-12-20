Kouzlo Vánoc
Vánoce jsou pro mě nejlepší část roku. Je to čas kdy se rozsvítí ulice světýlky, pouliční lampy jsou zasněžené. Vzpomínám jsi, když jsem byla malá, dívala jsem se večer o vánocích z okna. Padal hustě sníh. Lesy, pole zapadaly sněhem. Ve světle lampy se třpytil napadaný sníh a já pozorovala padající vločky. V pokoji vonělo cukroví od maminky, v kamnech praskalo. Byla jsem tak šťastná. Cítila jsem v sobě tak hřejivé teplo. Myslím, že hlavně o tom jsou Vánoce. Celý rok se snážíme být pracovití, zajistit každodenní shon. V práci být ti nakoho se můžou ostatní spolehnot. Odvádět nejlepší výsledky. Večer nás doma čekají děti. Vánoční čas pro nás dospělé je odměna za péči okolo nás. Je to zastavení maratonu. Lidé se schází na rozvícení vánočnho stromečku. Venku voní svařák, horké kakao. Hraje vánoční hudba, děti zpívají vánoční koledy. Lidé jsou na sebe hodnější a laskaví. Těší se na šetědrý den, na rodiny, kdy se v šichni sejdou u štedrovečerní večere. Na stole voní vánočka a hlavně bramborový salat s kaprem. V povzdálí zní koledy z rádia, maminka se usmívá na své děti a je šťastná za to co má. Za zdravou rodinu, za to že jsou všichni spolu. Vánoce nejsou o dárcích a přetahování se kdo dal dražší dárek a kolik.... Je to čas pro nás, kdy můžeme být s těmi, co pro nás znamenají. Rodina, přátelé a hlavně ti, s kým se cítíme být šťastný vedle sebe. Přeji všem krásné vánoce, vše nejlepší do nového roku. Dětem krásné chvíle s rodiči, a ňáké ty dárečky. Rozdávejte smích kde to jen půjde, obejmete lidi kolem sebe. To je to proč slavíme vánoční čas.
Věra Stejskalová
Ze srdce pro vás
Mnoho našich životních cest a snů, nám pomáhají plnit lidi okolo nás. Važme si jejich času pro nás. Bez nich by jsme neměly zážitky a krásný život.
Věra Stejskalová
Úzkost a panická ataka
Někdy naše cesty vedou jinak, než chceme my. Vždy je třeba se zastavit a zeptat se sami sebe, jsem tak spokojená? Říct si o pomoc není ostuda. Někdy dokáže zachránit život.
Věra Stejskalová
Každý den je začátek
V dnešní době je těžké najít čas pro sebe. Být sami se sebou. Dovolme si být spokojený. Hledejme klid uvnitř sebe. Dovolme si být šťastný.
Věra Stejskalová
Důvěra je základ
Důvěra v dětství je odraz chováni v dospělosti . Mluvme více se svými dětmi. Poslouchejme jejich vnitřní pocity.
Věra Stejskalová
Cesta ke štěstí
S úsměvem je vždy vše hezčí. V dnešní době vymizela mezi lidmi radost z toho jací jsme doopravdy my sami.
pomoc dokáže zahřát u srdce