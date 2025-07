Každý den je začátek

V dnešní době je těžké najít čas pro sebe. Být sami se sebou. Dovolme si být spokojený. Hledejme klid uvnitř sebe. Dovolme si být šťastný.

kdyby se mě někdo zeptal jak trávím čas sama se sebou, asi bych si říkala jak to myslí. Můj život nebyl od dětsví jednoduchý. Už jako malá holka jsem hodně pracovala na poli, pomáhala rodičům a strala se o dva sourozence, když rodiče oba pracovaly. Po škole jsem vyzvedávala mladší sourozence ze školky. Někdy jsem je vzala na zmrzlinu, dětské hřiště a doma se o ně postarala než se rodiče vrátily. Tak moc jsem chtěla aby rodiče věděly, že je na mě spoleh. V patnácti letech je to pro dívku velký závazek. Naučila jsem se vařit, péct buchty a být taková druhá máma. V osmnácti letech jsem se odstěhovala a začala žít svůj život. Poznávala dobré a špatné. Musím říct, že jsem si nesla z dětsví vzorec hodně pracovat a být tu pro všechny. Na sebe jsem ůplně zapomínala. Jak šel čas a svět dál, naučila jsem se vše řešit sama. Vždy když přišla nějaká životní pohroma, dokázala jsem jí vyřešit a rychle vstát. Někdy věci nešly tak jak jsem chtěla, ale tak už to v životě chodí. Za co jsem velmi ráda je, že jsem nikdy nepřestala věřit ve své sny. žila jsem život tak, abych na sebe mohla být pyšná. Pamatuji si, jak jsem si říkala jako malá holčíčka, že budu ta nejlepší mamínka a budu se snažit aby rodiče na mě byly pyšný. Dřela jsem, pracovala, vydržela nemožné, pač jsem viděla u své maminky že se to dá. Hlavně být ta silná. Odpočinek neexistoval. Stále při tom všem jsem věřila ve své sny a krásný život. Rodina pro mě je od mala ten nějvětší dar. Teď mám sedmi letou holčičku. Jsem na ní tak pyšná. Je tak čistá duše, milá , chytrá a krásná. Je nádherný jaký vztah spoolu máme. Snažím se jí dát lásku, oporu a být tady pro ní na sto procent. to co chybělo mě v dětsví se snažím dát jí. Rozhodla jsem se jít jinou výchovou než rodiče. Mluivíme spolu o všem, o jejích pocitech, snech, přání a hlavně jak vidí svět okolo sebe. Někdy v ní vidím sebe a tím víc se dokážu vžit do jejích emocí. Začala jsem se učit odpočívat, mít se ráda jaká jsem a hlavně žít život podle svého. Ušla jsem opradvu dlouhou cestu, sebepoznání. od mala jsem pořád chtěla někam patřit a teď jsem to místo našla. Být spokojená maminka, mít se ráda a hlavně mít vnitřní klid. Každý den máme plno šancí na sobě pracovat být takový jaký chceme být. Nevzdávejme se svých snů jen proto že dnes to nevyšlo. Spíš si řekněme, já to zkusím znovu a znovu. vím že na to mám a jednou si poděkuju, že jsem to nevzdala... Věřme ve své sny. já jsem přímý důkaz toho že ať jdete z jakéhokoliv dětství, vždy se dá najít cesta jak to změnit. Velmi důležité je se obklopit lidmi, kteří vás mají opravdu rádi. Věří ve vás a každý den si řeknete, je mi s nimi dobře. Každý z vás si zaslouží být šťastný, veselý. Nedávno mi došlo že pro mě není důležitý jak mě vidí ostatní, ale jak se cítím já sama u vnitř. Trvalo mi to mnoho let než jsem zjistila jak najít vnitřní klid, ale nikdy jsem na sobě nepřestala pracovat. Vždycky nejdřív myslete na sebe s svůj klid. Když vy budete v pořádku, tak i ostatní okolo vás. Najděte si každý den pro sebe, poděkujte za to jaký máte život a co vám přinesl. Vděčnost byl a je mů nejvetší zaklad mé cesty. Když se mě teď někdo zeptá co je pro mě nejduležitější, odpovím vnitřní klid, pak vše co je okolo mě. díky tomu dokážu být pro svou dcerku dobrá máma. a co být štástná? To práve jsem, mám v sobě vnitřní klid. Medituji, trávím čas sama se sebou a mám radost za to co mám. Dovolila jsem si to. Děkuji sama sobě.....