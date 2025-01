Jak vypadá zdevastovaná země?

Zdevastovali jste naši zemi, zní směrem k vládě od opozice. Má to nějaký obsah, nebo jde jen o prázdné politické floskule? Jak vlastně vypadá zdevastovaná země? Podle mne jako Kuba či Venezuela.

Zdevastovaná země je stát, který míval vysokou nebo relativně vysokou životní úroveň, než byl zničen a rozkraden, poškozen špatnými rozhodnutími, korupcí a nesvobodou.

Opozice prostě lže, když Českou republiku označuje za zdevastovanou zemi. Fakta jasně dokazují, že jde jenom o výmysl.

Jistě se ale sluší ta fakta také uvést a předložit, protože přeci jenom je i v politice dobré pracovat s fakty, a když to nedělá opozice, tak koalice by to dělat jistě měla.

Pro rok 2025 očekává Mezinárodní měnový fond pro ČR růst 2,5 procenta. To je hezké číslo. Možná by někdo z nynější opozice mohl říct, že za nich to bylo lepší. Tak si to zařadíme do kontextu, aby bylo poznat, co je omáčka a co maso.

Je to v podstatě stejný růst, jako v roce 2018 (+2,8 %), tedy na vrcholu vlády ANO, kdy byla všude kolem konjunktura. Jenže naši sousedé tehdy rostli rychleji než my, a to dokonce mnohdy až dvojnásobně. A dokonce i Německo, již tehdy poněkud zadýchané a klopýtající, zvýšilo výkon ekonomiky skoro o dvě procenta.

V roce 2025 žijeme v kocovině po překonaných krizích nebývalé síly, sousedé rostou v nejlepším obdobně jako my a Německo se letos dostane možná na růst kolem 0,5 procenta.

To je devastace? Když jsme více konkurenceschopní svému okolí než v době tak zvaného rozkvětu?

Jiný příběh.

Míra inflace. Z opozičních prohlášení to někdy vypadá, že tady nikdy žádná inflace dříve nebyla, že to je výmysl Fialovy vlády. Tak si řekněme, že v roce 2018 dosáhla míra inflace 2,1 procenta a v roce 2019 krásných 2,8 procenta. Ve stejném vyjádření byla míra inflace ke konci loňského roku zhruba 2,7 procenta. A jistě, v mezidobí jsme prošli velmi brutální inflační epizodou, která znamenala prakticky třetinové zvýšení cen. To bylo velmi tíživé pro občany, pro podniky, pro všechny. Ale touto epizodou prošly v různé míře všechny evropské státy a dopadla více na ty, které mají vlastní měnu. Polský zlotý i koruna či maďarský forint oslabovaly, což vedlo k dalšímu masivnímu dovozu inflace přesně v těch nejhorších chvílích celé epizody.

Ano, je pravda, že právě velmi vysoká inflace znamenala snížení reálných příjmů rodin oproti době před kovidem, a hlavně před energetickou krizí. Ale loni i letos již reálné příjmy porostou a vůbec ne špatně. Loni to bylo zvýšení o zhruba 4,5 procenta, letos přidáme další tři až čtyři procenta a dostaneme se na kupní sílu před krizí.

To jsou čísla o zdevastované zemi?

Nejsou. Jsou to čísla o zemi, která prošla těžkou ekonomickou zkouškou několika vážných krizí za sebou, která se s nimi ztěžka utkávala, protože byla zatížena naprosto mimořádně obřími schodky a řadou problémů z minulosti.

Ale jsou také čísla o zemi, která se díky pracovitosti, úsilí, šikovnosti a trpělivosti svých obyvatel z krize dostala a vydává se na cestu prosperity. Navzdory těm, kteří straší a lžou o spálené, zdevastované zemi zmaru.