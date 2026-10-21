Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Klient na prvním místě

Věra Benešová
Taky jste klientem Raiffeisenbank a máte „už“ 3 roky starý telefon, který nestál alespoň 10 - 15 tisíc? Vítejte – stali jste se postradatelnými klienty a co víc, máte zaděláno na veliký problém.

Jsem letitým klientem této banky a běžným uživatelem PC a mobilu, ale nejsem ani IT, ani raketový inženýr. Mám stažené jen „okolnostmi vynucené“ aplikace, jinak volám, posílám zprávy a fotím. Mobil vnímám jako prostředek zajišťující mi možnost alespoň částečně žít v současné společnosti.

Při nedávné snaze přihlásit se do internetového bankovnictví se brána přístupu přes RB klíč uzavřela s tím, že mám aktualizovat stávající mobilní aplikaci. Tak jsem vydala pokyn aktualizovat a marně čekala.

Pro zkrácení shrnu, že jsem po dalších marných pokusech následně 3x navštívila pobočku RB, minimálně 2x řešila věc s call centrem a 2x navštívila mého mobilního operátora, abych se zorientovala v nabídce dostupných a alespoň 5 let použitelných telefonů. Nepříjemný muž mi s pohrdlivou intonací na pobočce sdělil, že internet funguje a pokud se mi něco nestahuje, mám jít do servisu. Tak jsem šla, rádi se Vás ujmou, pokud však vezmete na vědomí, že přijdete při továrním nastavení o svá data. Takže nic.

Každopádně jsem při této nekončící snaze dobrat se výsledku zjistila, že můj tříletý „stařec“ (Xiaomi HyperOS Redmi 10 5G) zakoupený v roce 2023 je pro RB a její aktualizaci mobilní aplikace „out“, mrtvola a nepoužitelný.

Výsledkem této smrtící bankovní smyčky a tohoto nesmyslného kolotoče je, že nemám absolutně žádnou možnost nakládat se svými penězi a účty u RB, a to ani na počítači, protože můj mobil to nezvládne a nemohu si tudíž stáhnout aktualizaci banky. A abych se mohla přihlásit do banky na PC, musím aktualizaci mít. Nový telefon, který mi zaručuje alespoň iluzorně schopnost 6leté podpory, stojí od cca 7 tisíc Kč (teď hned nebo na splátky), nemohu si ho ale koupit, protože nemohu nakládat se svými penězi u banky. No a taky nemohu splatit ze svého účtu třeba moji kreditní kartu ve stejné bance, k čemuž se váže v případě nesplacení sankce, nemohu nakupovat přes internet, nemohu se svými penězi dělat nic, a to ze dne na den.

Ale při poslední návštěvě pobočky RB jsem se přeci jenom dozvěděla jednu důležitou informaci – zrušit účty na pobočce RB mohu, čehož s největší pravděpodobností využiju.

Autor: Věra Benešová | středa 21.10.2026 17:27 | karma článku: 7,51 | přečteno: 66x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Věra Benešová

Seniorské etudy 1. - Jak jsem si splnila přání

Poslední 2 až 3 roky jsem v hlavě nosila jednu z mnoha výzev – konkrétně skočit si padákem. A i když jsem klasický „boomer“, v hrudi mi bije srdce sportovce a dobrodruha a chtěla jsem vědět, jestli zvládnu skočit do prázdna.

15.6.2026 v 7:00 | Karma: 26,28 | Přečteno: 1150x | Diskuse | Osobní

Věra Benešová

Když je někdo hovadem v životě, je hovadem i na silnici

Uvědomění si své viny i následků, lítost nad způsobenou smrtí, sebelítost, popírání viny i bezbřehá arogance a přiznané lhaní před soudem – to vše nabídl dokumentární film Víta Klusáka „ 13 minut“ odvysílaný na ČT1 ...

17.6.2021 v 12:36 | Karma: 27,31 | Přečteno: 859x | Diskuse | Společnost

Věra Benešová

Trochu profesionality, pane Rejmane ...

Možná si fandové i občasní diváci biatlonu všimli, že čím dál tím víc přibývají pod články z tohoto krásného sportu diskuze na téma Jiří Rejman a jeho komentování. Možná by si to už zasloužilo vyjádření sportovní redakce ČT

23.2.2021 v 7:30 | Karma: 25,80 | Přečteno: 868x | Diskuse | Sport

Věra Benešová

A je to tady – modrá zóna s vyhrazeným parkováním

... aneb jak se jako symbol nabubřelosti městské mašinérie obce Brna zrodila mrtvola. Do 11.listopadu letošního roku byla část ulice Palackého v Králově Poli vcelku běžně vypadajícím místem nedaleko centra Brna.

13.11.2020 v 15:40 | Karma: 29,54 | Přečteno: 982x | Diskuse | Brno

Věra Benešová

Pokrok ve jménu civilizace

Jsou chvíle, kdy je třeba se vyrovnat i se zdánlivě jednoduchými problémy a situacemi ... jako třeba s "pokrokem" ...

26.2.2020 v 7:45 | Karma: 14,27 | Přečteno: 349x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.
15. října 2026  7:07

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění, starostou má zůstat Brýdl

ilustrační snímek
21. října 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění. Na spolupráci se dohodli Generace 89, lidovci,...

Snaží se mě zlomit, řekl egyptský student z vazby. Popírá vinu za požár v Pardubicích

Anežka Brahová a Youssef Moursi
21. října 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Egyptský student obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích...

Nový Jičín opravil další měšťanský dům v městské památkové rezervaci

ilustrační snímek
21. října 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Město Nový Jičín za zhruba 6,8 milionu korun opravilo další dům v městské památkové rezervaci....

V Lounech se na spolupráci dohodla čtyři uskupení, starostou má být Pavel Janda

ilustrační snímek
21. října 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

V Lounech se na spolupráci pro nadcházející volební období dohodla čtyři uskupení. Jsou jimi Pro...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Věra Benešová

  • Počet článků 22
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1252x
... mám v hlavě spoustu otazníků a hledám na ně odpovědi... hledám smysl života, aby nebyl jen prostou reprodukcí po lince práce – prachy – a všechno za ně… mám pocit, že základní hodnoty, jakými jsou slušnost, vzájemná úcta a tolerance k názorům druhých mizí z našich vztahů... 

... a taky nemám úctu k pseudoautoritám, ať už skupinovým nebo individuálním, a to mi vztahy právě moc neulehčuje… 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×