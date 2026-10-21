Klient na prvním místě
Jsem letitým klientem této banky a běžným uživatelem PC a mobilu, ale nejsem ani IT, ani raketový inženýr. Mám stažené jen „okolnostmi vynucené“ aplikace, jinak volám, posílám zprávy a fotím. Mobil vnímám jako prostředek zajišťující mi možnost alespoň částečně žít v současné společnosti.
Při nedávné snaze přihlásit se do internetového bankovnictví se brána přístupu přes RB klíč uzavřela s tím, že mám aktualizovat stávající mobilní aplikaci. Tak jsem vydala pokyn aktualizovat a marně čekala.
Pro zkrácení shrnu, že jsem po dalších marných pokusech následně 3x navštívila pobočku RB, minimálně 2x řešila věc s call centrem a 2x navštívila mého mobilního operátora, abych se zorientovala v nabídce dostupných a alespoň 5 let použitelných telefonů. Nepříjemný muž mi s pohrdlivou intonací na pobočce sdělil, že internet funguje a pokud se mi něco nestahuje, mám jít do servisu. Tak jsem šla, rádi se Vás ujmou, pokud však vezmete na vědomí, že přijdete při továrním nastavení o svá data. Takže nic.
Každopádně jsem při této nekončící snaze dobrat se výsledku zjistila, že můj tříletý „stařec“ (Xiaomi HyperOS Redmi 10 5G) zakoupený v roce 2023 je pro RB a její aktualizaci mobilní aplikace „out“, mrtvola a nepoužitelný.
Výsledkem této smrtící bankovní smyčky a tohoto nesmyslného kolotoče je, že nemám absolutně žádnou možnost nakládat se svými penězi a účty u RB, a to ani na počítači, protože můj mobil to nezvládne a nemohu si tudíž stáhnout aktualizaci banky. A abych se mohla přihlásit do banky na PC, musím aktualizaci mít. Nový telefon, který mi zaručuje alespoň iluzorně schopnost 6leté podpory, stojí od cca 7 tisíc Kč (teď hned nebo na splátky), nemohu si ho ale koupit, protože nemohu nakládat se svými penězi u banky. No a taky nemohu splatit ze svého účtu třeba moji kreditní kartu ve stejné bance, k čemuž se váže v případě nesplacení sankce, nemohu nakupovat přes internet, nemohu se svými penězi dělat nic, a to ze dne na den.
Ale při poslední návštěvě pobočky RB jsem se přeci jenom dozvěděla jednu důležitou informaci – zrušit účty na pobočce RB mohu, čehož s největší pravděpodobností využiju.
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