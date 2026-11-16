Historická vsuvka-Ti, kteří odchází
Na svých cestách jsem měla dost času přemýšlet nad jejich historií i nad krajinou, která je tolik ovlivněná člověkem, a přesto zajímavá. Nepřipadaly mi ani tajemné, temné a už vůbec ne zmizelé.
Někdy se zdá, jako bychom znali jen tu část historie Krušných hor od třicátých let minulého století a po druhé světové válce. Kolik kde stálo domů, kolik lidí je opustilo… Jako by lidé Krušné hory opustili a měli je znovu objevit. Tak to ale vůbec není. Naopak se zdá, že je dnes objevuje víc lidí, než je místním milé.
Při putování Krušnými horami nelze samozřejmě přehlédnout rozdíl mezi množstvím domů, které zde stály ve třicátých letech minulého století, a tím, kolik jich v krajině zůstalo o téměř sto let později. Jejich stopy v krajině jsou stále patrné, lidé však zmizeli — podobně jako na mnoha dalších místech našeho pohraničí. V jednom ohledu se však Krušné hory liší: migrací svých obyvatel.
Historie říká, že Krušné hory tvořily přirozenou migrační barieru až do 12 století. Do území přicházeli na pozvání českých panovníků především prospektoři a kolonisté ze Saska, kteří zakládali prosperující rudné doly a rýžoviště. Nejvýznamnější zde byla těžba rud cínu a stříbra, těžily se ale i další kovy – olovo, měď, železná ruda. S tehdy používanými postupy těžby docházelo místy k rychlému vytěžení suroviny a obyvatelé se stěhovali za prací do další lokality.
Druhá kolonizační vlna přišla v době vrcholící těžby kovů v 16. století. Původní osady (Přebuz, Horní Blatná, Pernink, Boží Dar, Měděnec, Přísečnice, Hora Svatého Šebestiána, Hora Svaté Kateřiny, Cínovec) získaly status hornických měst a celá oblast se rychle rozvíjela. Jáchymov byl s 18 000 obyvateli nejlidnatějším městem Českého království. V té době se staly Krušné hory nejobydlenějšími horami Evropy. Osídlení se neomezilo jen na údolí, ale bylo kolonizovány i vrcholové partie v nadmořské výšce 700—1 000 m.
Původní lesy rychle mizely, dřevo bylo potřeba při důlní činnosti a v milířích při výrobě uhlí pro hutě. Pro potřeby dolů byly vybudovány vodní nádrže, odvodňovací dědičné štoly a přivaděče (Blatenský příkop, Přebuzský kanál).
Úpadek hornictví nastal během třicetileté války (1618–1648). Uzavírání dolů vedlo ke vzniku rozličných domácích výrob a řemesel – hračkářství, výroba hudebních nástrojů (Kraslicko), paličkování krajek (Nejdecko), rukavičkářství, tkalcovství, dřevořezba, výroba umělých květin a cínových lžící nebo knoflíkářství.
K odchodu nekatolického obyvatelstva (především protestantů) docházelo v 17. století, zejména po bitvě na Bílé hoře (1620) a vydání Obnoveného zřízení zemského (1627). Krušné hory tehdy fungovaly jako hlavní tranzitní zóna a jejich druhá strana i jako útočiště. Protože saská hranice byla blízko, stal se odchod z českého pohraničí masovou záležitostí. Lidé prchali přes horské hřebeny a lesní stezky. V saském pohraničí pak zakládali nebo rozšiřovali další sídla (Johanngeorgenstadt, Klingenthal, Annaberg-Buchholz, Freiberg). Ztratila se elitní vrstva těžařů, hutníků, lékařů a řemeslníků. Mnohé doly zpustly.
Pokud se přeneseme v čase o dvě století dále, uvidíme, že Krušné hory získaly nový impulz k rozvoji. Napomohla tomu výstavba silnic a železničních tratí. Kromě obnovené těžby tradičních kovů se dobývá i rtuť, mangan, wolfram, bizmut, arzen, kobalt, uran nebo pyrity pro výrobu vitriolu. Rozvíjelo se sklářství, textilní průmysl, papírenství, železářství a výroba porcelánu.
Právě z tohoto období bývá zmiňován příběh obchodníka a podnikatele Antonína Kally, který pocházel ze Sedlece u Prahy, a do Krušných hor se přiženil. V roce 1877 otevřel v Kovářské obchod s potravinami. Od drobného obchodu a domácí výroby nakládaných sleďů se vypracoval k výrobě rybích konzerv v továrně, která zaměstnávala až 600 lidí. Továrna měla i vlastní výrobu dřevěných a plechových obalů, octárnu, tiskárnu, litografickou dílnu nebo vodní elektrárnu. Po jeho smrti továrnu provozoval syn Julius Kalla. Po roce 1945 byla továrna znárodněna a v roce 1952 zanikla.
Novodobá historie území je spojená i s počátky turistiky a s nástupem zimních sportů na přelomu 19. a 20. století. Byly postaveny hostince, hotely a rozhledny (Klínovec, Plešivec, Tisovský vrch, Komáří vížka). Ve 30. letech 20. století však celý region těžce postihla světová krize, továrny se zavíraly nebo utlumovaly výrobu.
Po roce 1918 přibylo česky mluvících obyvatel. Často šlo o zaměstnance nově vzniklého státu: železničáře, celníky, četníky, pracovníky pošt… i s rodinami. Po mnichovské dohodě byla celá oblast Krušnohoří odstoupena Německu. Pohraniční obce nuceně opustili všichni Češi.
Po 2. světové válce došlo k odsunu původního německého obyvatelstva a k rozšíření těžby uranu. V Jáchymově se těžil již od konce 19. století, po válce byl dobýván v širším okolí Jáchymova, Abertam, Potůčků, Vejprt a na řadě dalších míst. Kvůli těžbě uranu zanikla i řada obcí (Plavno, Popov, Arnoltov, Léno, Hanušov). Veškerá produkce byla vyvážena do tehdejšího Sovětského svazu na základě tajné mezistátní dohody. K těžké práci v dolech byly zpočátku využíváni místní horníci, noví osídlenci a váleční zajatci. Po únorovém převratu do dolů putovali političtí vězni, kterých prošlo lágry a doly Svornost, Rovnost, Bratrství na 70 000.
Na konci sedmdesátých let a v osmdesátých letech minulého století byly krušnohorské lesy postiženy imisní katastrofou, kdy emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze spalování uhlí reagovaly se vzdušnou vlhkostí za vzniku kyselin. Ty spálily porosty lesů a způsobily okyselení půdy. V důsledku toho odumřely obrovské plochy především smrkových lesů.
Těžba v Krušných horách skončila uzavřením posledního středoevropského železnorudného dolu na Měděnci v roce 1994.
Krušné hory ale už dávno nejsou pokryté torzy suchých lesů. Naopak, vznikla zde mimořádně zajímavá krajina sice ovlivněná člověkem, ale i na dlouhá desetiletí ponechaná vlastní obnově. Unikátní pozůstatky historického dolování jsou od roku 2019 zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO jako Hornická krajina Krušnohoří.
Pokud se ohlédneme za historií Krušných hor, vidíme, jak jejich obyvatelé měnili svá bydliště podle místa těžby, nebo podle historických okolností. Díky nerostnému bohatství zde byla migrace obyvatel mnohem větší než v jiných oblastech našeho pohraničí. Z příhraničních oblastí by obstálo snad jen srovnání s Karvinskem, kde jsou ale přírodní podmínky mnohem vlídnější.
Z hustě osídlených hor se stalo místo s výrazně nižší hustotou osídlení, než je průměr celé České republiky. Zatímco Česká republika vykazuje průměrnou hustotu zalidnění kolem 134 až 138 obyvatel/km², hřebenové partie a horské oblasti Krušných hor patří k extrémně málo zalidněným územím v rámci celého státu. V nejvýše položených horských obcích klesá hustota osídlení pod 20 obyvatel/km².
V posledním desetiletí prochází Krušné hory další změnou. Jako by se přiblížily k Praze. Nebo Praha k nim. S rozšířením dálniční sítě se jejich dostupnost zvýšila. Na mnoha místech už dávno neplatí, že zde můžete chodit celé dny a nikoho nepotkat. Naopak, pokud si vyrazíte na hřebenové partie ve všední mlhavý podzimní den, je velmi pravděpodobné, že potkáte právě ty, kteří si chtějí užít krajinu bez lidí. Ostatně často právě místní obyvatelé píší odborné knihy, beletrii nebo články o Krušných horách, roste popularita pěší chůze i celých Krušných hor. Už dnes jsou turisticky vyhledávaná místa (Boží Dar, Klínovec) více než vytížená.
S popularitou hor rostou i tlaky na jejich zástavbu. Je to obdobná situace, jako byla v devadesátých letech na Šumavě. Ta má ale statut ochrany v rámci národního parku a CHKO. Krušné hory nemají tak silný statut ochrany přírody, tlaky na zástavbu území tedy sílí. Navržena byla výstavba parku větrných elektráren, apartmánových komplexů nebo golfového hřiště v rašelinné pánvi,
Naopak samotná výstavba domů pro trvalé bydlení na místě původních čísel popisných v intravilánu je asi správným krokem k rozvoji území. K regulaci velkých investičních záměrů v extravilánu jsou jen slabé nástroje a možná chybí i vůle. Jako by se hodilo, že se příběhy některých míst ztratily, že lidé přišli o kořeny. Ale už dávno tady nežijí jen ti, kteří vytěží a jdou dál. Možná právě to se stává jedním z bohatství zdejších hor. Jen je dobré vědět, že žít trvale v některých místech Krušných hor není jenom romantika.
Zdroje:
Ochrana přírody 6/2009
Lesnická práce 11/02
Fórum ochrany přírody 1/2024
Pachner J.: Střední Krušnohoří
Grezlová O.K.: Za pohnutými osudy východního Krušnohoří
Wikipedia
Krusnohorsko.com
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