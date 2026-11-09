Dáma na rozcestí – zářím
Tedy jen ovesná kaše a čaj, ale po dnech strávených s could soaking jsem si toho dost vážila. Jediné, co na vrcholku Bamberk chybí, je voda. Nevadilo mi to, měla jsem svoji a do koupelny jsem se právě chystala. Jen jsem k ní musela pár kilometrů dojít.
Bylo krátce po sedmé ranní, když jsem dorazila k pramenu Břetislav. Je ukrytý v lese, do kterého ranní slunce jen nesměle nakukovalo. Voda z pramene teče do nerezové vany, která přímo zve ke koupeli. Tomu jsem nemohla odolat. Nikde nikdo, teplota vzduchu osm stupňů, teplota vody…Tak na otužování. Otužila jsem se rychle. Nějak mi nedošlo, k čemu jsou dřevěné schůdky opřené o nedaleký smrček. Hupsla jsem do vany a zajela tam celá. Vana byla mnohem hlubší, než jsem čekala. Vysoukala jsem se rychle ven. Byla jsem tak osvěžená, že jsem jen zářila. Však je to přírodní vývěr s nejvyšší radioaktivitou v ČR. Pojmenovaný je po hydrogeologu Břetislavu Vylitovi a starají se o něj Lesy ČR. Za to jsem jim na chvilku prominula i ty kilometry lesních cest, které ničí při těžbě dřeva.
Osvěžená jsem byla náramně. Oblékla jsem se rychlostí blesku, měla jsem pocit, že se někdo dívá. Dívala se-veverka. Ještě se mi smála.
Opustila jsem její království a pokračovala Modrou Hřebenovkou. Hranice tady tvoří oblouk, ve kterém se německé území zanoří do českého až téměř k městu Skalná. Rozhodla jsem se na chvíli adoptovat vesničku Mědvědí Rybník (Bärenteich) a přešla jsem k sousedům. Zelená turistická značka měla vést podél železnice na německé straně. Hledala jsem ji těžko, pěšina byla zarostlá kopřivami, míjela opuštěný a pobořený dům, až se nechtělo věřit, že jsem u spořádaných sousedů. Abych si vylepšila dojem, adoptovala jsem i nejjižnější saskou obec Pěkný Vrch (Schönberg). Kopec je to opravdu pěkný, s pěkným výhledem a zámečkem. Na rozdíl od obce Krásná, kterou jsem procházela včera, je Schönberg opravdu pěkný.
Seběhla jsem z kopečka, pěšina mě vedla mezi pastvinami s výhledy na stromy ladící oblečení do podzimních barev. Slunce nabíralo na síle, na kraji březového hájku rostli kozáci. Podzim jako malovaný.
Na českém území měla Hřebenovka zelené značení a zavedla mě k prameni Bílý Halštrov (Elster Quelle). Měl by to snad být pramen německé řeky Weisse Elster. Teď to byla loužička vody bez přítoku. Už dlouho nepršelo. Tady vodu nedoberu.
Vodu jsem nedobrala, zato jsem se zapovídala. Pramen navštívil čiperný důchodce se svým pejskem-Border teriérem. Než jsme probrali zážitky a zkušenosti, uběhla dobrá půlhodina. Pejsek netrpělivě sledoval svého pána a naznačoval, že už je dávno čas jít. Měl pravdu. Takhle by to nešlo. Až tady jsem při pohledu do map zjistila, že už jsem opustila Krušné hory a čekají mě Smrčiny.
Hranice (s malým h) tady na oplátku zabíhá hluboko do německého území, a tvoří Ašský výběžek, ve kterém se nachází nejenom město Aš, ale i město Hranice. Ve výběžku je spousta zajímavých míst, která stojí za návštěvu.
Vodu jsem například dobírala v minerálním pramenu Dolní Paseky. Voda je tak železitá, že by se z ní daly kovat hřebíky. Studená mi chutnala, ale o hodinu později už vůbec.
O několik kilometrů dál jsem se znovu zapovídala. V protisměru stoupal do kopečka mladý muž s větším batohem a za ním čiperná (dů)chodkyně také s velkým batohem. Pozdravila jsem a popřála pěknou procházku. Bylo mi jasné, že s těmi batohy jdou dál než jen na procházku. Zastavili jsme se na kus řeči. Čiperná (dů)chodkyně dostala první etapu Stezky Českem od syna jako dárek k narozeninám. Teď přišel čas si jej užít. Nebo, řekněme, vybrat. Bylo horko, cesta pohodlná ani snadná určitě nebyla. Přišlo mi to ale jako skvělý nápad. Dospělé děti nemívají moc času na své rodiče. Na společné cestě si to vynahradí. Pro obě strany důvod ke hledání kompromisů v rychlosti chůze i délce trasy. Velmi užitečné. Honil nás čas, museli jsme se rozloučit. V každém případě to ale bylo osvěžující setkání.
Chtěla jsem se zastavit v restauraci v Podhradí, že vyměním železitou vodu v lahvi za jinou. Bylo zavřeno, protože bylo po sezoně. Jak jinak. V Podhradí je k vidění opravený kostel Dobrého pastýře a k tomu ruiny hned dvou zámků a jednoho hradu. Pěkné místo, jen bych v tu chvíli ocenila čerstvou vodu. Spokojila jsem se se železitou a šla dál.
Na čerstvou vodu jsem si musela počkat až do města Hranice. První restaurace zavřená-už roky. Druhá suplovala kavárnu, bar i restauraci. Ráda jsem se tam zastavila, doplnila vodu i energii. Bylo pozdní odpoledne, měla jsem nejvyšší čas vymyslet, jak dál. Ubytovat jsem se tady určitě nechtěla, vracet se pro přespání v kempu do Aše také ne, přespat v okolí města také ne. Nezbylo, než jít dál. Čekaly mě jen tři kilometry do Trojmezí. To jsem si mylně vykládala jako Trojstátí. Na spojnici hranice České republiky, Saska a Bavorska, tedy Trojstátí, mi ale zbývaly ještě další čtyři kilometry. Tady je sice nouzové nocoviště, ale v blízkosti močálu jsem nocovat také nechtěla. Navíc se zde zastavila skupina německých středoškoláků s doprovodem, klid tu rozhodně nebyl.
Studenti opustili Trojstátí ve stejnou chvíli jako já. Nerada chodím s davem, přepnula jsem na vyšší výkon. Oni bohužel také. Měli malé batůžky, šlo se jim snadno. Na chvilku jsem je předhonila, pak oni mě, když jsem si fotila smírčí kříž. Smírčí kříže už jsem v Ašském výběžku potkala, ale jejich příběhy, tedy důvody, proč byly vytesány, se většinou ztratily. Stejně tak tomu bylo tady. Nezdržela jsem se dlouho.
Cesta vede alejí starých stromů, vine se mezi loukami i lesem, dá se jít rychle. Kolonu jsem znovu dohnala. Snad to bylo tou ranní radioaktivní koupelí, že jsem měla energie ještě dost. I tak to byly dlouhé tři kilometry. Téměř jsme běželi, byla bych prohrála, nebýt toho, že jsem studenty v posledním úseku předešla a na rozcestí rychle odbočila k Signálce vedoucí na hranice s malým h, zatímco studenti až za mnou odbočili směrem na Hranice s velkým H. Tím jsem se prohlásila vítězem nevyhlášeného závodu.
Teď už jsem spěchat nemusela. Slunce se chýlilo k západu, bylo jasné, že k Nejzápadnějšímu bodu dnes už nemá smysl jít. Je tam sice přístřešek, ale také močál a často tam přespávají ti, kteří cestu okolo republiky začínají nebo končí. Ani tam bych klid neměla.
Jen co jsem si pomyslela, že teď by se mi už opravdu nějaké pěkné místo hodilo, objevil se plácek jako malovaný. Místo ukryté před větrem i lidmi. Měla jsem v nohách 46 kilometrů, mě to stačilo, ráda jsem se zastavila. Zítra je taky den.
Postavila jsem si tarptent přesně ve chvíli, kdy na něj zasvítily poslední paprsky zapadajícího slunce. Tomu říkám ubytování v soukromí! Pěkně tam bylo.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – luxus
Vstávala jsem do tmy. Pět stupňů, vítr. Z vyhřátého spacáku se mi nechtělo. Nechtělo se mi ani do převlékání.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – co tak s tím
Bylo to zvláštní světlo. Jako by někdo zalil krajinu medem. I čas jako by se na chvilku zpomalil. Jen na okamžik. Pak už jsem vystřelila jako raketa.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – energii neodmítám
Hromádka oblečení, hromádka vybavení, hromádka jídla. To už tady bylo, já vím. Přišel čas na druhý pokus.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – šlapky
Hromádka oblečení, hromádka vybavení, hromádka jídla. Někdy stačí málo. Jen čas chyběl. Od jara jsem marně hledala v kalendáři nějakých deset, dvanáct dnů volna, až začátkem prázdnin se to podařilo.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – teorie okénka
Hrst gumových medvídků, brambůrky, bagetka, sáček kyselých žížalek, trocha Coly a na cestu další bagetka a banán. To občerstvení nemělo chybu! Hrst kyselých žížalek do pusy, zbytek do sáčku a kapes.
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