Dáma na rozcestí – teorie okénka
Připadala jsem si jako na dětské oslavě. Jen dort chyběl.
O deset hodin později se mi kyselé žížalky před očima měnily na živé, do pusy bych je nedala ani omylem a občerstvení mělo hodně chyb. Stěžovat jsem si nemohla, nebylo komu. Mohla jsem si za to sama.
Je to už pár let, co se každý rok vydávám na cestu podél hranic naší země. Na konci října uplynulého roku jsem došla do Vejprt a tam cesta pro ten rok končila. Krušné hory měly za sebou první příděl sněhu, další napadl za několik dnů. Stihla jsem to tak akorát před příchodem zimy.
Jsem dáma v nejlepších letech, abych se udržela v kondici, potřebuji pohyb. Žádné velké výkony, jen pravidelnost. Střídala jsem pomalý běh, lyžování a rychlou chůzi. V časném předjaří jsem se chystala na tradiční nesoutěžní padesátikilometrový běh nebo pochod v podhůří hor, které máme za kopcem. Kondice se bude na cestě po hranicích hodit.
Výsledek se dostavil. Při jednom z lesních běhů jsem si vymkla kotník. Chodit se s tím dalo, běhat špatně. Místo běhání jsem lenivě projížděla internet. Vykoukl na mě pochod nebo běh v krásné a vlídné krajině. Čtyři různé okruhy po 25 kilometrech za 24 hodin, ale jen dva týdny před plánovanou padesátkou. To by kotník mohlo prověřit. Nejsem ultramaratonec ani běžec, snad jen svižný chodec. Trénovat stovkou na padesátku s nejistým kotníkem nevypadalo jako dobrý nápad. Za zkoušku to ale stálo. Žádný závod to nebyl, zázemí měli účastníci ve svých autech, co si kdo připravil, to měl.
Zadrhlo se to už ve chvíli, kdy jsem na start dorazila čtvrt hodiny po začátku a našla poslední místo na parkování. V plánu jsem měla první okruh pomalu běžet, druhý kombinovat běh a chůzi a pokud zvládnu dva další, tak půjdu s hůlkami.
Teď bylo jasné, že běžet budu muset, účastníci mi zmizeli v husté mlze. Duben si pro nás připravil zajímavé počasí. První okruh bylo podzimní mlhavé ráno. Z mlhy se vynořovali účastníci, které jsem postupně míjela, aby mě pak laním krokem předběhla běžkyně, která naopak mě zmizela v mlze. V dalším kole už bylo krásné jarní počasí. Když jsem vyrážela do třetího kola, bylo počasí přímo letní s teplotou hodně nad dvacet stupňů. V protisměru mě minula stejná běžkyně, jen měla pohled štvané laně. Čekalo na ni poslední kolo, které zvládne ještě za světla a ve skvělém čase. Mě se zatím kyselé žížalky před očima měnily na živé žížaly. Do posledního kola jsem vyrážela s nástupem tmy, kotník držel, ochladilo se, a mě u to zase začalo bavit. Lesní pěšinu osvětlovalo světlo čelovky, občas bylo slyšet sovu, cesta odbočila mezi rybníky na dlouhý rovný úsek po hrázích. Od vody se ozval křik volavky, zvedl se ledový protivítr, teplota klesala k nule. V kuželu světla se objevily krupičky sněhu.
Vzpomněla jsem si na svoji poslední cestu ve tmě a s čelovkou. Bylo to na podzimní cestě Krušnými horami a počasí bylo také krušné. Tam jsem ale byla oblečená lépe. Tady mě před větrem tenké rukavice a běžecká bunda moc nechránily. Myšlenky mi utekly k návratu z Krušných hor do každodenního kolotoče.
Jen několik dnů po návratu se zhoršil zdravotní stav našeho rodinného přítele. Měl už své roky, dalo se to čekat, i tak nás to zaskočilo. Snažili jsme se s ním trávit co nejvíc času. Lékaři byli skvělí, na žádné z vyšetření nemusel dlouho čekat. Byla jasné, že je to vážné. Specialistka na kardiologii navrhla léčbu, u které mohl zůstat u nás doma. Blížil se víkend, dostali jsme na paní doktorku telefon, abychom případně dali vědět. Zdálo se, že léky zabraly, že se snad podaří nemoc zpomalit. Pak se jeho stav náhle zhoršil, přestal jíst, pak už se nemohl hýbat, jen nás sledoval očima. Konec se blížil. Byl to bojovník, měl za sebou dlouhý život, který si uměl užít. I se Smrtí bojoval statečně. Byli jsme u něj do posledního vydechnutí. V pohřební službě byli empatičtí, laskaví. Paní doktorka nám na zprávu o úmrtí pacienta odpověděla laskavými slovy. Našemu psímu parťákovi bylo téměř šestnáct let, víc než polovinu života našich dětí byl jejich společníkem. Rozloučili jsme se s ním společně. Nutně jsme si museli položit otázku, zda i my lidé bychom měli stejnou péči jako náš čtyřnohý přítel. Zda bychom nemuseli čekat na vyšetření, zda by k nám byli lékaři vlídní a nechali nás dožít v laskavém prostředí.
Ledový vítr se do mě opřel, přidala jsem do kroku. Dlouhý rovný úsek končil, les mě znovu chránil před větrem a v dálce jsem uviděla světýlka. Postupně jsem míjela další účastníky, kteří v opačném směru na svůj okruh teprve vyráželi. Projasnilo mi to zbytek cesty, za chvilku jsem byla u auta a měla víc než sto kilometrů za sebou.
Zatímco jsem čekala, až mi rozmrznou ruce, přemýšlela jsem, proč vlastně něco takového podnikám. Protože mě to baví jako odpověď nestačilo. Snad pro to, že můžu. Nesoutěžím s nikým, jen se sebou. Náš čtyřnohý přítel nám ukázal, že je potřeba si život užít. Každý má jinou představu. Někdo odpočívá v kavárně. Proč ne. Nejsme všichni stejní. Mě to baví takhle.
Mám teorii okének. Jsou to časová okénka v životě, kdy je dobré se věnovat tomu, na co dozrál čas. Pak už to začne drhnout, okénko se zavírá a otevírá se další-až do toho posledního. Znám dost lidí, kteří zůstali v okénku, kdy mají čas na cestování, a už nešli dál. Okénko pravidelné práci nebo rodiny neotevřeli. I tak se dá žít. Jen to okénko může časem trochu zamrznout.
O dva týdny později jsem si šla svižných padesát kilometrů a o měsíc později sto sedmnáct kilometrů s převýšením přes čtyři tisíce metrů ve velmi zajímavém terénu. Nejsem žádný ultramaratonec, jen dáma v nejlepších letech. Odpočívám tak, že se občas jdu projít - dokud se okénko nezavře. Dokud můžu.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí - dobré zprávy
Podzimní vítr hvízdal mezi prkny. Byla ještě tma, ale pro mě čas vstávat. Uvnitř útulny bylo podobně teplo, jako venku. Jen lehce nad bodem mrazu.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí-se signálem nebo bez
V korunách stromů hučel vítr, kolem byla hluboká tma. Byl čas vstávat. Podzimní dny jsou krátké, spát můžu jindy.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí- ten nápad mělo víc lidí
Na okna autobusu dopadaly první kapy. Za okny se míhaly barevné stromy. S každým dalším stoupáním déšť sílil, přidala se mlha a vítr. Ideální počasí na podzimní cestu do hor.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí - frajeři
Slyšela jsem jen hluboké oddechování. Ve stanech okolo všichni ještě spali. Bylo po čtvrté ráno a pro mě čas vstávat. Čekal mě další horký den, chtěla jsem vyjít ještě před svítáním.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí - pot, slzy a bobky
Byl tu nový den, další ráno, kdy slunce ještě nevstávalo, ale já ano. Probudila jsem se do šedivého rána, protože jsem chtěla vstávat brzy. Ono není brzy jako brzy.
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