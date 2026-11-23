Dáma na rozcestí- taková normální dovolená
Sbaleno jsem měla rychle. Plachta tarpu byla téměř suchá, pofukoval mírný větřík, nebudu ji muset sušit. Vycházela jsem ve chvíli, kdy se nad obzorem objevil náznak svítání.
Čekalo mě přibližně sedm kilometrů k Nejzápadnějšímu bodu ČR. Nepospíchala jsem. Pokud by v tamním v přístřešku někdo spal, nechtěla jsem ho budit časně ráno. Slunce vykouklo nad obzor, oteplilo se o pár stupňů, byl čas odložit bundu. Minula jsem větrné elektrárny a zamířila k bývalé obci Újezd. Z obce zůstal jen památník padlých v obou světových válkách. Stával před školou. Na jejím místě je jiný památník – školní lavice. Slíbila jsem si, že se tady zastavím na snídani, až půjdu od Nejzápadnějšího bodu.
V Nejzápadnějším bodě pro většinu pocestných, kteří jdou okolo republiky, cesta začíná nebo končí. Pro mě to byl jen průchozí bod, taková malá zacházka. Žádný důvod k oslavným tanečkům. Cesta mi skončí až v Železné Rudě, takže okolo školní lavice půjdu znovu na zpáteční cestě od Nejzápadnějšího bodu směrem na východ.
Vůbec mi to nevadilo, šlo se krásně. Cesta pozvolna klesala podél Újezdského potoka, zanořila se do lesa a do údolí, kde se ochladilo na nějakých pět stupňů. V přístřešku na konci cesty právě balil batoh vousatý chlapík tak okolo čtyřicítky. Prohodili jsme pár slov. Začíná jižní větev Stezky Českem, přespal tady a do rána mu byla pěkná zima. Nahodil batoh a uháněl pryč. Nedivila jsem se. Zima byla i mě. Udělala jsem několik rychlých fotek a pospíchala také pryč.
Vrátila jsem se stejnou cestou zpět, k pomníku školy. Je to jen obyčejná dřevěná lavice, jakou známe ze starých škol. Leží na ní školní sešit a v něm slohové cvičení na téma „Naše škola v Újezdu.“ Posadila jsem se do lavice a dívala se do krajiny. Je to místo, které nutí k zamyšlení. Ne k hodnocení, ne k odsouzení, jen k zamyšlení.
Už dávno jsem nespěchala. V klidu jsem si prohlédla fotografie z Nejzápadnějšího bodu. Asi jsem tam neměla tolik pospíchat. Ani jedna nebyla zaostřená. Nevadí, stejně není, čím se chlubit. Cíl to ještě není.
K oslavě velký důvod nebyl, přesto jsem si pro tuhle příležitost koupila už v Hranicích rohlík a malou paštiku. Udělala jsem si to hezké. Na školní lavici jsem si prostřela šátek, na něj dala lahev s pitím, malou kulatou paštičku a rohlík. Hledáním nožíku jsem se nezdržovala. Paštiku jsem nabrala na rohlík. Šlo to těžko, byla ztuhlá ranním chladem. Držela napíchnutá na špičce rohlíku celou cestu až k puse. Tam ji síly opustily, dopadla zpět na šátek, odrazila se, ladným obloukem se snesla pod lavici, kde si ještě v prachu poskočila. Osamocený rohlík zůstal trčet těsně před pusou. No, tak nic. K snídani byl suchý rohlík a pití. Však jsem říkala, že žádné důvody k oslavě nejsou. Zdejší děti by tenkrát možná měly jen kus suchého chleba. Bylo krásné podzimní ráno, svítilo slunce a na trávě se třpytila rosa. Měla jsem se vlastně skvěle.
Byl čas hodit batoh na záda a jít dál. Vzala jsem to nejkratší cestou po bývalé signálce přes Štítarský kopec. Na dlouhém rovném úseku je vidět na kilometr daleko. V dálce si vykračovala liška, věděla o mě a bylo jí to jedno. Až když jsem sešla do údolí a začala stoupat do kopce, mávla ocasem a tiše zmizela v houští.
O pár kilometrů dál už jsem se přiblížila k předměstí Aše. Bylo pozdní dopoledne, nebyl důvod se zdržovat. Na náměstí jsem se zastavila na svačinu, dokoupila něco zásob a pokračovala ke hranici. Cesta se klikatila lesem, byla radost tudy jít. Přírodní park Smrčiny není plný turistů, přitom je na co se dívat. Přinejmenším na houby. Bylo jich kolem cesty spousta.
Z lesa jsem se vynořila u obce Libá. Ta je skutečně libá. Zdobí ji opravené náměstí se smírčím křížem, zámek a kostelík. Snad jen ty mraky nad zámkem se mi nelíbily. Setmělo se. Přitom ráno to na déšť vůbec nevypadalo! Mraky houstly, klesaly níž a za chvíli už padaly po kouskách na zem. Začalo lít, sotva jsem stačila doběhnout na kraj lesa. Navlékla jsem se do nepromokavé bundy a šla dál. Počasí je vždycky nějaké, mohlo by být i hůř.
Původně jsem měla v plánu projít Chebem, doplnit energii, jít až do tmy a přespat někde dál za městem. Vyšlo by to tak do padesáti kilometrů. Teď to vypadalo na plán „B“.
Zastavila jsem se pod hustým smrkem, vyndala svůj itinerář a našla telefon do kempu na okraji Chebu. Prý mají otevřeno do sedmi večer. Pokud sebou mrsknu, vezmu to nejkratší cestou blízko hranice, tak bych to stihnout mohla, přestože mi plánovač tras tvrdil něco jiného. Představa horké sprchy byla lákavá. Nepotkaly jsme se už šest dnů. Přeřadila jsem na vyšší rychlost a uháněla, až voda cákala. Protože když to nestihnu, nebude mít smysl hledat večer ubytování v Chebu, sprchu budu mít jen dešťovou, a ještě budu muset jít až daleko za město. Boty jsem měla brzy plné vody, nemělo smysl hledat nepromokavé ponožky ani se vyhýbat loužím. Docela rychle jsem dorazila do Pomezí nad Ohří, kudy vedla podél hlavní silnice parádní cyklostezka. Tam už se šlo skvěle, bylo jasné, že čas mám dobrý.
Šlo se skvěle, než jsem narazila na výkop podél silnice i napříč cyklostezkou. Asi budoucí odvodnění. Přeskočit se to nedalo, podařilo se mi ale přejít na druhou stranu silnice. Doprava byla stažená do jednoho pruhu, pro mě zbylo místo za svodidly. Auta pochopitelně nezpomalila, hnala se vedle mě a co chvíli na mě chrstla cákanec špinavé vody. Měla jsem toho vážně dost. Byla bych si i fňukla, kdybych měla pocit, že to k něčemu bude. Na vrcholku kopečka se objevila krytá autobusová zastávka, ráda jsem se tam schovala. Voda z promočeného oblečení udělala na podlaze louži. Taková normální dovolená. Ach jo. Byla mi zima a měla jsem toho dost. Tohle už znám. Docela dobře to léčí rychlé cukry a pití. Za pár minut léčba zabrala, byl čas jít dál. Po chvíli se mi podařilo opustit silnici a pokračovat po turistické značce k vodní nádrži Skalka. Pěšina se změnila v malou říčku, která se přelévala do bot, ale mokřejší už stejně nebudou. K bráně kempu jsem dorazila v hodně dobrém čase.
Kemp už něco pamatuje. Stejně jako jeho majitelé. Dýchl na mě závan starých časů. Chatička s restaurací a přístřeškem slouží jako recepce i místo setkávání. Pod přístřeškem seděli majitelé i štamgasti, posadila jsem se k vedlejšímu stolu, mokrý batoh vedle mě, nepromokavou bundu vyměnila za suchou. Už nebylo kam spěchat. Seděla jsem nad nealko pivem, došlo i na smažák. Krása. Na střechu přístřešku bušil déšť, dobíjela jsem baterky svoje i v mobilu. Taky už má své roky a energie mu rychle dochází. Mám pro něj pochopení, za chladných nocí se mnou sdílí spacák, ale i tak je unavený.
Daly jsme se do řeči s paní majitelkou, pak se přidali ostatní. Odkud kam, jaké to tam bylo, jaké je to tam, kam půjdu, kolik chodím. Chytré hodinky mi za dnešek ukázaly něco přes 44 kilometrů. Nic dramatického, ale stačilo.
Hezky se tam sedělo. Bylo po sezoně, dole u vody několik německých karavanů, přicházeli další štamgasti ze sousední chatové kolonie. Přestalo pršet. Stavět tarptent se mi nechtělo, prý si mohu vybrat některý z přístřešků. Ideální. Odolala jsem výhledu na vodu a vybrala si nevelký přístřešek krytý před větrem i deštěm, s elektrickou zásuvkou a s nápisem „Happy birthday“. Pod něj jsem zavěsila hamaku a byla ubytovaná. Úplné all inclusive.
Do kempu právě dorazila na kolech česká dvojice jedoucí „natěžko“. Znovu začalo pršet. Cyklisté se dali do stavění stanu. Nezáviděla jsem jim. Na mě čekala už jen horká sprcha a praní.
V sedm večer majitelé odjeli a kemp ztichl. Usínala jsem. Ze sousední chatové kolonie se ozvaly hlasy. Tři chlapi-důchodci a pivo. Nedalo se spát ani neposlouchat. Hlavní téma pivo, ryby, houby a recepty. Lingvista by byl potěšen. Pánové vytvořili několik jazykových novotvarů. Do receptů vkládali tolik volů a jim podobných výrazů, že mě to zaujalo a začala jsem to počítat. Stále pršelo. Někde okolo pětadvacátého vola jsem usnula.
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