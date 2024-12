Dáma na rozcestí – Šmakuláda

Lilo jako z konve, z lesů stoupala mlha, padalo šero. Do přístřešku jsem se přihnala jako velká voda, ale už se v něm zabydloval mladý muž tak okolo pětadvacítky.

Musel přijít chvíli přede mnou, právě vybaloval z batohu moka konvičku. Nepotěšilo mě to, ale tušila jsem, že v jediném přístřešku se zdrojem vody na kilometry daleko jen těžko budu sama.

Já měla priority jiné než moka konvičku. Docela ráda bych se převlékla do suchého oblečení. Slušné vychování mi nedovolilo provozovat striptýz před mladým mužem, hodila jsem na sebe jen zateplenou bundu a doufala, že na mě provlhlé oblečení brzy uschne.

Pozdravili jsme se a já začala vybalovat batoh. Ještě jsme se ani nestačili seznámit, když přestalo pršet a současně dorazil čiperný důchodce se psem. Batoh neměl on ani pes, byli jen na procházce. Asi ho složení obyvatel přístřešku trochu překvapilo, bylo vidět, že by nás rád zařadil do správného společenského šuplíku. Mohli jsme stejně dobře být matka se synem jako partneři. Viditelně ho to zaujalo. Dobře mířenými otázkami brzy zjistil, že mladý muž i já jdeme každý opačným směrem a nemáme spolu nic společného, což ho uspokojilo. Na oplátku nám věnoval několik dobře míněných rad ze své trempské sbírky, což nás trochu minulo, protože jsme věnovali pozornost spíš vybalování batohů. Přidal i historii místa, a to už mi došlo, že by bylo dobré poslouchat.

Studánce pod Janským vrškem nedaleko Petříkovic byly v minulosti přisuzovány léčivé účinky, navštěvovali ji lidé z dalekého okolí, proto zde byla koncem devatenáctého století postavena dřevěná kaple. O sto let později kaple i studánka byly zanedbané a trvalo ještě desítky let, až do roku 2002, kdy spolek turistů spolu s místními obyvateli začali s obnovou studánky. Společně odstranili i zbytky kaple a později na jejím místě postavili velký dřevěný altán se zděným krbem. Velkou zásluhu na tom měl i kamarád našeho nového průvodce. Když kamarád zemřel na následky zranění po pádu stromu, udělali mu tady pomníček. Došlo mi, že tohle místo dalo dohromady komunitu lidí, kteří spolu drží. Je to místo otevřené i všem pocestným. Ale chápala jsem, proč se náš nový průvodce jmenoval správcem. Společný majetek je čertův vynález a není pocestný jako pocestný. Znovu se dalo do deště a pan „správce“ se s námi rozloučil.

Začala jsem hledat místo pro hamaku, trvalo mi to dlouho, nechtěla jsem, aby na ni zaháněl déšť a nechtěla jsem ani, aby byla moc prověšená. Zkrátka šmodrchala jsem to, jak se dalo. Při tom jsme si povídali s mladým mužem. Jmenuje se Luboš a z jeho vyprávění bylo znát, že by rád ukázal, že je velký zkušený chlap s rameny přes celá záda. Když ale viděl, jak dlouho mi trvá prosté uvázání hamaky, pochopil, že nic předvádět nemusí. Já sama předváděla moc pěkné vystoupení.

On si zatím v moka konvičce udělal kávu a řekl mi svůj příběh. Pracuje v oboru, který trochu znám. Bylo mi proto jasné, že ve svém věku potřebuje vystupovat s jistou dávkou sebevědomí. Jen jsem si říkala, že v běžném životě to moc nepomáhá.

Rozešli se s partnerkou, a tak mu zbyla dovolená, inspiroval se Stezkou Českem, sbalil batoh a z rodné Prahy odjel do Děčína, aby v průběhu dvou týdnů došel třeba do Náchoda, nebo kam to půjde. První den zmokl tak, že na něm nezbyla nit suchá a co hůř, promokl mu i obsah batohu. Druhý den jel domů. Když mi to vyprávěl, mrkl po mě, jestli se mu nebudu smát. Tak to tedy ani náhodou! Sama jsem se kdysi vracela s kamarádkou už po jednom dni. Dodnes si myslím, že to někdy může být to nejlepší a nejlevnější řešení. Tedy pokud právě nejdete z Mexika do Kanady.

Usušil a vylepšil vybavení a vrátil se na cestu. Bylo znát, že se každý den něco naučil. Nebýváme zvyklí být sami, od školky jsme mezi lidmi a být sám může někdy být větší zkouška než nachozené kilometry. Bylo znát, že váhu vybavení nemusí moc řešit, že nabírá zkušenosti a že vyšel asi na správnou cestu. Snad jen občas zvolí cesty schůdnější a rychlejší. Což nemusí být nutně špatně. Každý jde, jak umí. Jen já mám zkušenost, že delší a méně schůdné cesty sice trvají déle, ale vedou k zajímavějším cílům.

Konečně jsem uvázala hamaku, na lihovém vařiči si uvařila čaj a po něm i jídlo. Luboš po mně mrkl a povídá: „Copak to máš za šmakuládu?“ To mě rozesmálo. Měla jsem horkou, hustou, kořeněnou zeleninovou polévku domácí výroby. Zkrátka doma nám zbyla polévka, kterou vařil syn a rodina už ji nechtěla další dny jíst. Jsem Skot vyhnaný ze Skotska pro lakotu, polévka byla dobrá a hustá, stačilo ji usušit v sušičce a dát do sáčku. Od teď a navždy už si budu vozit na cesty Šmakulády!

Ještě chvíli jsme si povídali, pak byl čas jít spát. Já do hamaky, Luboš hodil na štěrk nafukovací karimatku. No nevím, bez podložky…Ale co, každý se učíme.

V noci pršelo, já ale spala jako miminko. Jak to měl Luboš netuším, ale vstával dříve než já, to se mi na cestách často nestává. Ráno už nepršelo, což bylo dobře, čekal mě poslední den na cestě a netušila jsem, kam dojdu a kde budu spát. Určitě bylo správné vstát brzy. Po snídani jsme se rozloučili s Lubošem, který svižně vyrazil nejkratší cestou do Horního Adršpachu, a já vyšla vzhůru ke hraničnímu chodníčku.

O dvě minuty později jsem už uháněla zpět do přístřešku. Tentokrát jsem si nic nezapomněla, jen se spustil liják a já se potřebovala rychle schovat. V altánu jsem na sebe hodila jen pončo a říkala si, že brát si nepromokavé ponožky i oblečení vlastně ani nestojí za to. Za pár hodin jsem v Žacléři a pak se uvidí. Ostatně Iva v Orlických horách zkoumala, zda se jí neudělaly puchýře právě pro to, že si nepromokavé ponožky nevzala. Takže z výzkumných důvodů a z lenosti jsem bez nich vyšla do deště.

Nahoře na Krausově vyhlídce pršelo už jen lehce, vítr si hrál s mlhou, počasí připomínalo listopad. Šla jsem svižně po hraničním chodníčku, vinul se po hřebení Vraních hor a já celé hodiny nepotkala ani živáčka. Přestalo pršet, louky v sedle hor byly nasáklé vodou a moje boty také.

Mlhu odvál vítr, těžké mraky se roztrhaly a vykouklo slunce. Zastavila jsem se na odpočívadle u křižovatky s polskou turistickou cestou a dala na slunce sušit boty i ponožky.

Experiment se povedl, mokré ponožky opravdu způsobují puchýře. Ne snad, že bych to nevěděla, ale jindy bych si alespoň ošetřila večer nohy vazelínou. Tentokrát jsem byla líná. Takže závěr pokusu mohl znít: v mém případě puchýře způsobuje lenost.

Lesy se rozestoupily a nabídly mi výhled na Žacléř. Neměla jsme v plánu jít tam nejkratší cestou. Naopak jsem plánovala dojít po hranici až do sedla, ve kterém je přechod do Polska a až pak směřovat na Žacléř. Objednat si ubytování, najíst se ve městě, prohlédnout si ho, přesunout se do ubytování, vyklepat jehličí z vlasů a druhý den v klidu odjet domů. Mohla jsem si to dovolit, zůstala mi rezerva dvou dnů, které jsem si pro jistotu při plánování nechala.

Pokračovala jsem po hřebeni Vraních hor, pěšinka se zúžila a přešla do prudkého suťoviska. Kolmý sráz plný malých ostrých kamenů. S batohem to byla docela výzva. Traverzem jsem sestoupila pod svah. Až tam jsem zjistila, že na polské straně pěšinka suťovisko obchází. Pokud tudy půjdu příště, budu chytřejší.

Podmáčenou loukou jsem došla až na parkoviště u hraničního přechodu. Po silnici se děsivou rychlostí řítili řidiči, vzduch už nevoněl jehličím a já bych nejraději pokračovala po hranici dál do lesů. Na mapě byla vyznačená pěšinka, ve skutečnosti ji pohltila podmáčená louka. Nemělo smysl tudy jít.

Slunce pálilo, zbylo mi už jen trochu vody a pár hrstí ořechů. Byl nejvyšší čas zavolat na ubytování. Internetový signál tady nebyl, zachránil mě můj vytištěný itinerář. Vypsala jsem si tam hned sedm kontaktů na ubytování a pro jistotu i útulny v okolí. V prvním ubytování nezvedli telefon, ve druhém neubytovávají na jednu noc, ve třetím chtěli elektronickou rezervaci, což bez internetu nešlo, a tak to postupně proběhlo sedmkrát. Zůstala jsem stát na rozpáleném parkovišti, vedle uhánějících aut a bez šance na přespání. Pokračovat ve směru útulny nemělo smysl, příště bych musela jít stejnou cestou.

Vydala jsem se podél hlavní silnice do Žacléře a přemýšlela, jak dál. V Žacléři už jsem kdysi byla lyžovat a žádný velký dojem na mě neudělal. Teď se to nevylepšilo. Chroupala jsem ořechy, odbočila jsem z hlavní silnice a po Černovodské cestě směřovala na Žacléř. Cesta je to pěkná, ale moc jsem si ji neužívala. Bylo odpoledne, říkala jsem si, že nemá smysl uvažovat o návratu domů, to už bych těžko stihla. Snad zajet do Trutnova a tam přespat. Byla jsem unavená a hladová. Pak se stalo něco, co prostě neumím vysvětlit.

Jako by mě něco táhlo dopředu. Nohy mi samy začaly zrychlovat, hůlky klapaly stále rychleji o asfalt a za chvíli jsem už běžela. Nedávalo to žádný smysl. Představila jsem si, jak vypadám: rozcuchaná, s jehličím ve vlasech a batohem na zádech uháním na slunci po asfaltové silnici, až mi batoh poskakuje na zádech. To už jsem se chechtala jako blázen a uháněla ještě rychleji. V nohách jsem měla od rána 24 km a k tomu jsem si přidala Cimrmanův běh se zátěží. Prostě blázen.

Dech mi došel až u autobusové zastávky Bobr. Je to jen taková cedule s jízdním řádem, podívala jsem se, zda tam náhodou nejezdí autobus do Trutnova. V tu chvíli se za mnou ozvalo hlasité vydechnutí UF! Otočím se, a přímo u mě zastavil autobus. Prý jede do Trutnova. Nasedla jsem, internet naskočil a já zjistila, že v Trutnově mi hned po příjezdu odjíždí rychlík do Prahy a na něj navazuje další až domů. Neuvěřitelné…

Zavolala jsem domů, varovala manžela a domluvili jsme se, že mě vyzvedne na nádraží. O několik hodin později už jsme spolu večeřeli. Šmakuládu jsme ale neměli, to ne. Ta bude zase až na cestách.

Trasa Králíky-Žacléř: 242 km/8 dnů