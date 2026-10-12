Dáma na rozcestí – šlapky
Léto slibovalo krásné počasí.
Tři roky jsem procházela všemi směry Šumavou a pak dalších pět let pokračovala po hranici na východ, když dovolená dovolila. Letos už bych mohla cestu podél hranic republiky dokončit. Zbývalo dát věci do batohu a vyrazit. Místo cesty po hranicích jsem ale vyrazila za doktory. Skolila mě banální viróza. Běžně ji léčívám bylinkovým čajem, běžně jsem po týdnu zdravá. Teď na to dva týdny nestačily.
Lékařské turistice jsem se roky vyhýbala. Tedy kromě prevence u specialistů. Došlo mi, že u obvodní lékařky jsem byla naposledy před osmi lety, když jsem si pořídila housera. Poslala mě za specialistou, který si tenkrát mnul ruce, že operovat by se to dalo, já dala přednost cvičení a chození s batohem. Moje obvodní lékařka zamířila do důchodu a z její židle se stala židle střídavá. Za osm let se na ní vystřídali čtyři lékaři. Osobní přístup zmizel, v neakutních případech se objednává, nejbližší termín za týden.
Mladá paní doktorka nevěřícně zírala na prázdnou obrazovku. Pusto, prázdno. Žádné nemoci, žádné záznamy. Před lety se dokumenty zakládaly do papírových karet, do informačního systému už ale nedoputovaly. Nemají nožičky. Domluvily jsme se na léčbě a lécích, v záloze byl i plán B. Na cestu jsem navíc dostala balíček poukazů na vyšetření pro preventivní prohlídku.
Za další dva týdny už jsem byla v podstatě zdravá, jen energie jsem měla asi jako splasklý pouťový balonek. Zkusila jsem se objednat na první povinné vyšetření- ke kardiologovi. Paní na recepci jsem tím náramně pobavila. Prý jestli jsem jeho pacient. Řekla jsem, že to bych nerada, že mi stačí jen natočit EKG pro preventivní prohlídku a že mám k panu doktorovi poukaz na vyšetření. Tak to prý k tomuhle panu doktorovi určitě nepůjde. Zvláštní, před osmi lety to u stejného lékaře šlo.
Po dalším shánění a telefonování se u jedné kardioložky slitovali, že si prý mám přijít na čekačku. Když jsem o den později dorazila, měla paní doktorka osobní volno. V tu chvíli jsem měla pocit, že se ke kardiologovi rychle dostanu, ale s infarktem. Bylo léto, horko, i doktoři jsou jen lidi. Pacientů mnoho. Lékařů málo. Pokrok nezastavíš. Odložila jsem to na podzim. Jen jsem měla pocit, že náš pes měl lepší lékařskou péči než já.
Rozhodla jsem se, že nejlépe bude, když budu mladá, zdravá a bohatá. Zatím to trochu vázlo. Byla jsem bez energie a s náladou na bodu mrazu. O běhání nebo chození s batohem jsem si mohla nechat jen zdát. Jedna myšlenka tady ale byla: Mohla bych do práce jezdit na kole. Cestou tam je to z kopce, to zvládnu, nebudu muset řešit parkování a zpátky už to taky nějak půjde. Pro kondici by to bylo dobré, ale ty kopce bych zatím nezvládla. Moje kolo stačilo na cesty mezi rybníky nebo výlety mezi vinnými sklípky, ale ne do kopců.
Manžel se ani neptal a hned konstatoval, že mi dá předčasný dárek k narozeninám. To znělo jako skvělý nápad. Nejsem cyklista, a tak jsem řešila jen ty podstatné věci – barvu a hmotnost nového kola. Naštěstí byl doma syn, amatérský cyklista, ten dořešil technické otázky a můj muž ty nepodstatné-peníze.
Kolo dorazilo v obrovské krabici. Bylo krásné, lehké a červené a byl to návrat ke kořenům. Vrátila jsem se k horskému kolu, na kterém jsem kdysi jezdila, když jsem opustila silniční kolo s berany. Jenže tenkrát horské kolo sice dovolilo jezdit přes kořeny, ale taky vážilo možná víc než já.
Vybalovali jsme nové kolo a já upozornila syna, že tam zapomněli dát šlapky. Mladý muž mi káravým tónem sdělil, že šlapky se dají potkat jinde, a že na kole jsou pedály. Ty tam nedali schválně, protože se musím rozhodnout, jestli budu jezdit s kufry nebo bez. Měla jsem v plánu jezdit do práce s batohem, kufry jsem určitě vozit nechtěla. Syn mě upozornil, že kufry jsou na cyklistických tretrách a že ty se zamknou do zámku na pedálu. Ale na horských kolech se dá jezdit i s pedály bez zámků. To se mi dost ulevilo. Představila jsem si, jak se zamknu a už se nikdy od kola neodemknu.
Sestavili jsme kolo, nastavili vše potřebné, včetně tlaku ve vidlicích, a já dostala od syna kurz péče o kolo. Vyměnit zadní kolo bych teoreticky mohla umět, ale vyměnit plášť byl boj i pro mladého muže. Když to po delším boji zvládl (bylo to těžší než na silničním kole), bylo jasné, že já to nezvládnu. Opatrně se zeptal, jestli neuvažuji o mlíce. O mlíce jsem neuvažovala, protože do lahví na kole, co se jim říká bidony, jsem měla v plánu lít vodu. Tak prý to mlíko není do bidonů, ale do plášťů a je to mléko latexové, které se lije do bezdušových plášťů, aby (při dobré péči o něj) zalepilo případné díry. Pro mé ježdění okolo komína to zatím smysl nemělo, ale bylo mi jasné, že cyklisté mají spoustu důvodů, proč si kupovat nové hračky. Úplně se mi tím otevřel jiný svět. Věděli jste například, že cyklisté jezdí nejenom ostře, ale i naostro, bez spodního prádla?! Zkrátka dostala jsem spoustu užitečných rad. A taky jednu neužitečnou. Tu o té zkratce přes les, jak je tam ten skokánek.
Ale pokud si může i skladník přečíst Vergilia v originále, tak proč by si dáma v nejlepších letech nemohla projet nějaký singletrack? O důvod víc být mladá, zdravá a bohatá. Stejně to pro každého znamená něco jiného.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – teorie okénka
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Blanka Veltrubská
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Blanka Veltrubská
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