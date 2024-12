Dáma na rozcestí – může to být docela zajímavé

Byla to prekérní situace. Prodavač na mě vytřeštil oči a zopakoval otázku. Venku lilo, vítr honil listí po liduprázdné ulici a stejně tak se mi honily myšlenky v hlavě.

Přitom to bylo tak jednoduché. Šla jsem si do prodejny pracovních oděvů koupit nepromokavé rukavice. Prodavač se mě zeptal, na co je chci a já po pravdě odpověděla, že na chození po horách. Asi očekával jinou odpověď. Vytřeštil oči a zopakoval otázku. Zahuhlala jsem, že je vlastně potřebuji na natírání. Prodavač se zeptal:„ Natírání čeho?“ Vystřelila jsem naslepo: „Plotu?“ Byl podzim, venku lilo, hned jsem věděla, že to nebyla správná odpověď. Přidala jsem raději: „Na jaře. Teď budeme malovat.“

To ho uspokojilo víc a našel mi perfektní lehké, nepromokavé, a přitom prodyšné rukavice za pár korun. Jen jsem si vzala raději o číslo větší. Pod ně si vezmu lehké rukavice, a to celé mi udělá perfektní službu na cesty v horách za podzimních dešťů. Taková byla teorie.

Byl pozdní podzim a já se chystala pokračovat po hranicích republiky od rozcestí Bobr u Žacléře, kam mě na jaře dovedla náhoda, přes hřebeny Krkonoš do Jizerských hor. Na vrcholcích hor už občas sněžilo, počasí bylo podzimní a rukavice byla poslední věc, kterou jsem před odjezdem potřebovala vyřešit. Silné lyžařské jsem nechtěla nosit, lehké běžecké promoknou a nepromokavé outdoorové stojí několik tisíc. Kombinace tenkých rukavic s pracovními za pár korun stála za vyzkoušení.

Tentokrát jsem měla dost času na přípravu. Léto bylo dlouhé a horké, ale místo dovolené jsme doma malovali. Při stěhování stovek knih jsem našla dlouho ztracenou, docela tenkou žlutou knížku. Roky jsem jí postrádala. Připomněla mi, kdy a kudy půjdu. Rozhodně jsem nechtěla chodit po Krkonoších a Jizerských horách v létě, kdy jsou plné turistů. Podzim se mi hodil mnohem lépe.

V létě jsem s těžkým srdcem vyměnila starý batoh za nový-na fast hiking. Starý batoh už má v sobě díry a šrámy, vypadá jako zkušený voják. Ještě mi bude dobře sloužit, ale musí si odpočinout. Pořídila jsem i silnější nepromokavou bundu a přeskládala systém oblečení i vybavení. Nepovezu tarp, vařič ani filtr na vodu. Batoh v základní váze vážil méně než 5 kilo, s tím už se dá chodit docela svižně.

Na konci léta měl můj muž plánovanou operaci kolena, po ní šest týdnů nemohl na nohu stoupnout, to jsem odjet stejně nemohla. Horké a suché léto se přehouplo do deštivého podzimu.

Místa, kterými jsme šla v předchozích letech – Karvinsko, Opavsko, Osoblažský výběžek i Jesenicko postihly záplavy, při kterých umírali lidé. I část Frýdlantského výběžku, kam jsem se chystala, byla zaplavená. Nemělo smysl plánovat cestu až tam.

Podzimní počasí se umoudřilo, manžel už mohl chodit, ale pro změnu onemocněl náš víc než čtrnáctiletý psí parťák. Chvíli trvalo, než se vše usadilo, do služby i rodného hnízda byly povolány dospělé děti a já konečně mohla na konci října vyrazit do hor. Jako zázrakem se udělalo krásné podzimní počasí.

Krkonoše bývaly moje nejmilejší hory. Prý jsem tam lyžovala dřív, než jsem se narodila. Jezdívali jsme do staré chalupy, kde se v každé místnosti topilo v kamnech, vodu jsme brali ze studánky a elektřinu z generátoru. Chalupa voněla kouřem a lyžařskými vosky. Svah nad chalupou vychoval pěknou řádku lyžařských instruktorů. Vysoko ve stráni stála jiná chaloupka, před ní lavička a pokroucená jabloň. Na té lavičce sedávali staří manželé, kteří byli původní obyvatelé a dbali na to, aby noví lidé louku udržovali. Louka znamenala v horách obživu.

Pamatuji zimy, kdy bylo tolik sněhu, že jsme s bráchou bobovali ze střechy chalupy a okny nebylo pro sníh vidět. Do chalupy jsme chodívali několik kilometrů pěšky, když jsme byli malí, rodiče nás vozili na saních. Pamatuji jaro, kdy v lesích ležely závěje sněhu, ale na louce už jen ostrůvky, na které slunce pálilo, pod sněhem tekly potoky vody a na staré trávě se vyhřívaly stovky ruměnic pospolných. Pamatuji léto, kdy les byl plný borůvek a naše pusy také. Pamatuji podzim, kdy jsme zavařovali sklenice václavek, kterých rostly na starých bukových pařezech stovky. Pamatuji zimní mlhu, kdy nebylo vidět na metr před sebe a pamatuji vánici, která nám hnala bodavé sněhové vločky do tváře.

Pokrok nezastavíš. Chalupu postupně přestavovali a modernizovali, dávno už tam nebylo třeba chodit pěšky. V devadesátých letech změnila majitele, ten ji citlivě zrekonstruoval, stal se z ní penzion. Po deseti letech mu došly síly i personál, chalupa se proměnila na investici a opět změnila majitele.

Dávno už jsem tam nejezdila. Nespočítala bych, kolik míst i chalup jsem v Krkonoších poznala. Žádný znalec hor se ze mě ale nestal. Jen jsem před nimi získala respekt. Když se v devadesátých letech Krkonoše zaplnily domácími i zahraničními turisty, zmizela jsem do klidnějších Novohradských hor, na Šumavu a především do Alp. Do Krkonoš i Jizerských hor jsem se vracela jen vzácně – nic mě tam nelákalo. Hory jsou to už jiné, ne horší, jen jiné. Přibylo míst, kam se dá dojet autem nebo lanovkou, přibylo cest pro pěší i kola, přibylo lidí. Ale přibylo i míst, kde umírající lesy nahradily mladé stromy, do okrajů hor se vrátili vlci, stále zůstalo dost pěšinek, kam mnoho lidí nechodí. Vrcholových hřebenů se to ale bohužel netýká.

Konec října vypadal jako dobrý termín pro cestu do Krkonoš i Jizerských hor. Podzimní plískanice vyženou turisty, v chalupách na hřebenech se uvolní místo na přespání a já budu moci jít s lehkým batohem. Jen den už bude krátký a světla málo. Může to být docela zajímavé. Začala jsem se těšit.