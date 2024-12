Dáma na rozcestí – mezi davy

Vstávala jsem ještě před svítáním a kemp opouštěla s prvními slunečními paprsky. Zdálo se, že bude krásný den.

Šla jsem svižně, čekalo mě jen asi pět snadných kilometrů proti proudu Metuje, podél svahů Adršpašských skal až ke vstupu do návštěvnického okruhu skalami nedaleko vlakového nádraží.

Les po mé levé ruce se koupal v rose a voněl jehličím, řeka po pravé ruce šuměla a lidé ještě spali. Cesta byla snadná a já měla čas na přemýšlení.

Do Adršpašských skal mě vedla čistá zvědavost. V souvislosti s nimi jsem četla hodně o overturismu. Nadměrná návštěvnost turistů bývá problém ve městech, jakými jsou například Benátky, Barcelona, Český Krumlov nebo Staré Město pražské. Přírodní památky tím tak často netrpí, tedy až na několik výjimek, jako u nás jsou Sněžka nebo právě Adršpaššké skály.

Vstup do skal je už několik let zpoplatněný a je tak regulována kapacita do výše 400 turistů za hodinu. V exponovaných dnech je prý denní návštěvnost přes 4 000 lidí. Pokud bych si to chtěla představit, tak pražská zoologická zahrada má kapacitu přibližně dvojnásobnou (720 lidí za hodinu), ale je na to stavebně přizpůsobená. Jak se na něco takového dá ale přizpůsobit příroda?

Stejně jako do polských bludných skal tak i do Adršpašských skal bych uměla jít bez placení. Jenže to jsem opravdu nechtěla. Do galerie taky nelezu oknem. Naopak jsem byla zvědavá, co za ty peníze uvidím. Po pravdě jsem skal za uplynulé dny viděla tolik, že to bude muset být něco opravdu výjimečného. Vstupné pro jednotlivce v hlavní sezoně je 200 Kč (cca 8 EUR), pro rodinu 580 Kč (cca 23 EUR), to už je v peněžence znát. Vstupenky jsem online koupené neměla, spoléhala jsem na to, že ještě není hlavní sezona a že ráno ve všední den nebude kapacita vyprodaná.

Ke vstupu do skal jsem dorazila ještě před příchodem zaměstnanců. Počkala jsem na otevření infocentra a požádala o uschování batohu. Radost z toho neměli, ale dovolili mi to. Pak už jsem jen na sluníčku čekala, až se otevře pokladna.

Zdálo se, že budu první na řadě, ale na poslední chvíli mě předběhli polští důchodci, kteří strávili další dobrou čtvrt hodinu dohadováním o slevě na vstupném. To bylo jenom dobře, protože mezitím jsem viděla od vlaku přicházet skupinku lidí a v ní i Lenku s kamarádem.

Asi bych ho nepřehlédla v každém případě. Rozhodně nevypadal jako běžný turista. Na sobě měl boty, které už prošly hodně močálů i skal, oblečení, kterému šmouhy od bláta neuškodí, na krku obří dalekohled a na zádech batoh, který by mohl vyprávět o dlouhých letech na cestách. Tak tomuhle chlapíkovi bych rozhodně věřila, že o přírodě něco ví.

Potkali jsme se hned za pokladnou. Lenka mě představila Josefovi a ten si mě několika dobře mířenými otázkami proklepl. Nevím, jestli jsem prošla testem, ale hned jsme se hrozně zapovídali. Objevila jsem v něm studnici informací o Broumovsku, a tak jsme rázem probírali orly křiklavé i mořské (kteří na Broumovsku téměř nejsou), vlky (kteří naopak jsou a přetahují z Polska právě v místech, kterými jsem šla), probrali jsme sokoly i kostely, zkrátka byla to zajímavá diskuse. Jen mi po chvíli došlo, že není pěkné takhle zneužít znalostí Lenky kamaráda, a především se kolem nás začal rojit dav návštěvníků.

Původně jsem se chtěla slušně rozloučit a uhánět svou cestou, nad slušností ale zvítězila zvědavost a já se dovolila, zda mohu jít s Lenkou a Josefem. Jim naopak slušnost nedovolila odmítnout, a tak jsme nakonec ve třech utíkali před houstnoucím davem návštěvníků. Zatím jsme měli celý areál jen pro sebe. Před námi byli už jen zaměstnanci s elektrickým vozíkem, kterým odváželi odpad z košů.

Cestičky na začátku areálu byly pískové, široké, přímo lázeňské. Dál od vstupu přibývalo užších míst a schodů. Nikde žádné odpadky, cestičky, schody i povalové chodníky perfektně udržované. Bylo znát, že přinejmenším část peněz ze vstupného jde na údržbu.

Josef nám ukázal, kde hnízdí sokoli, za chůze jsme stihli probrat nejednu přírodní zajímavost Broumovska. Byl to skvělý průvodce a já byla Lence opravdu vděčná za možnost jít s nimi.

Přiblížili jsme se až k Vlčí rokli, kde jsem se musela rozloučit. Vlků jsem se nebála, nežijí tam, ale rokle míří do Teplických skal, kam jsem se už nechtěla vracet. Bylo mi líto opouštět sympatickou Lenku i jejího skvělého průvodce, ale měla jsem před sebou ještě dlouho cestu. Rozloučili jsme se a já se vracela zpět kousek po stejné cestě a pak bočním okruhem. Davy lidí tam ještě nedorazily, zato tam moc pěkně pózovala paní Starostová s panem Starostou – tedy skály tak pojmenované.

Na zpáteční cestě jsem se původně chtěla vyhnout lidem a jít neznačenými pěšinami. Ty byly ale zavřené z důvodu ochrany hnízdících sokolů, a především ve snaze regulovat množství lidí, kteří by křehké pískovcové cesty ničili. Přestože jinak ráda volím neznačené cesty, tentokrát jsem zákazy respektovala, měly podle mě smysl. Navíc bych se ochudila asi o největší zážitek, který byl opravdu za všechny peníze.

Od vchodu do areálu se na mě valil dav lidí. Nekonečný had táhnoucí se až ke vstupu do skal. Tolik lidí najednou jsem viděla snad jen při demonstracích! Tady ale dav neprotestoval, všichni šli způsobně při okraji cesty, možná ani nevnímali, kudy jdou, a já pochopila, proč jsou cesty tak široké. Prchala jsem v protisměru k východu, co mi nohy stačily. To byl hodně silný zážitek!

Vyzvedla jsem si v infocentru batoh, minula stánky se suvenýry a zapadla ke stánkům s občerstvením. Blížila se jedenáctá hodina a já měla pro dnešek možná poslední šanci na teplé jídlo. Objednala jsem si gyros a sledovala, jak na parkoviště přijíždí další a další autobusy. Odhadem 70 % bylo polských návštěvníků, zbytek turisté z Čech, Německa a Holandska. Davy houstly, byla jsem ráda, že brzy zmizím. Využila jsem zázemí toalet, nahodila batoh a uháněla pryč.

Po cestě mi došlo, že jediné dostupné toalety byly v infocentru a u stánků s občerstvením. V celém areálu Adršpašských skal jsem neviděla žádné mobilní toalety. Turisté tak nemají jinou možnost než hnojit skalní město. No nevím, za ty peníze….

Byla jsem ráda, že jsem si mohla udělat obrázek, zážitek to skutečně byl, ale stačilo mi to. A to zdaleka ještě nebyla hlavní sezona! Platit za vstup do přírodních památek se mi vážně nelíbí. Jak ale jinak regulovat návštěvnost, to netuším. Snad jen do budoucna omezit vznik nových cest, rozhleden a lanovek v krajině. Tady už je ale pozdě. Zbývá jen doufat, že se jednou zájem turistů nasytí a tlak na území se sníží.

Uháněla jsem tak rychle, že jsem přeběhla i odbočku na Křížový vrch, kam jsem původně chtěla vylézt. Teď jsem jen chtěla být co nejrychleji daleko od davů. Připravila jsem se tak o barokní křížovou cestu, ale před sebou jsem měla cestu jinou.

Kousek od obce Zdoňov je na vršku Kopeček ruina kostela. Chtěla jsem si ji projít a pěšinkami mezi loukami to střihnout na Libnou a ke hranicím. Pěšinky byly přehrazené elektrickými ohradníky, krávy se tam nepásly, zato vstup byl zakázán a pěšinky zarostly. Musela jsem se vrátit stejnou cestou zpět. Viděla jsem sice nedávno uměle vytvořený druidský háj a menhiry, ale zato cesta to byla o něco delší a horší.

Prošla jsem Zdoňovem a odbočila na hřebenovou cestu ústící na konec obce Libná. Libná se nachází jen asi kilometr od hranice s Polskem. Ještě před druhou světovou válkou stávaly okolo hlavní silnice desítky domů s více než 400 obyvateli, malotřídní škola, pošta, byl tady sbor hasičů i pobočka pošty. Práci místním lidem zajišťoval nedaleký lom na pískovec. Kraj to byl ale chudý a život těžký. Koncem třicátých let zde měli henleinovci obrovskou podporu, požadovali například vysídlení veškerého obyvatelstva české národnosti. Dokonce 22.9.1938 zde henleinovci napadli jednotku Stráže obrany státu, zničili celnici a obsadili Zdoňov. Po válce byli původní obyvatelé vysídleni, obec postupně chátrala a do konce šedesátých let byly téměř všechny domy srovnány se zemí. Zůstalo jen několik stavení, křížků a pomníček. Jen pomalu se sem vrací nový život.

Byla jsem upřímně ráda, že jsem opustila široké cesty, lidi i smutnou historii a mohla vejít na hraniční chodník vinoucí se lesem i hřbetem skal. To byla skutečná zážitková cesta. Nemohla jsem se nezastavit pod obrovským bukem, na výhledu do kraje nebo na skalním výchozu, který byl vyhřátý od sluníčka a pokrytý kobercem vřesů, které čekaly, až za několik měsíců přijde čas jejich květů. Slunce prosvětlovalo koruny stromů, ale mraky v dálce těžkly a temněly. Blížila se změna počasí.

Užívala jsem si každý krok po hraničním chodníku, když v tom se přede mnou vynořila stařenka. Nebyla to ale žádná pohádková stařenka z perníkové chaloupky. Byla to sportovně vyhlížející dáma, na sobě triko se znakem horolezeckého oddílu, sportovní postava i účes – a byla krásná! Prý si jen vyběhla do skal na houby. Mají v Adršpachu chalupu, kde tráví s mužem důchod a chodí si zalézt do skal. Občas si zajedou zalézt do Itálie na vápenec a za koupáním. Obě jsme pospíchaly, a tak jsme se nemohly moc zapovídat. Rozloučily jsme se a já pokračovala stále dál od Adršpachu a říkala si, jak je důležité naučit se stárnout. Myslím, že tahle paní umění stárnout zvládla skvěle.

Hraniční chodník se propletl lesem, vyústil na kousku polského území u kostela Sv. Michaela a napojil se na asfaltovou silnici vedoucí na české území. Mraky mezi tím pokryly oblohu a spustil se liják. Jako když nahoře pustí sprchu. Sotva jsem si stačila obléknout pončo proti dešti. Nemělo smysl se zdržovat, čekalo mě už jen něco přes kilometr stoupání k přístřešku u Janské studánky.

Je to široko daleko nejlepší přístřešek se zdrojem vody, a tak nějak jsem tušila, že ho nemusím mít jen pro sebe. Odpočinek i zdroj vody by se mi hodili. Ušla jsem nějakých 36 km a docela mi to stačilo. Uháněla jsem v lijáku do kopce a doufala, že se mýlím. Za chvíli jsem měla jasno. Bylo obsazeno….