Dáma na rozcestí – luxus
Převléknout se umím i ve vyhřátém spacáku. Ležím-li ve spacáku a současně v hamace, stává se se z toho malý komický výstup. Hamaka se při každém pohybu zhoupne, kroutím se uvězněná spacákem i hamakou, ve světle čelovky se pokouším dopravit správný kus oblečení správnou stranou na správné místo.
Když už se podařilo a já stála oblečená na pevné zemi, podívala jsem se na obrázek na stěně přístřešku. Měl jsem pocit, že jsem komickým výstupem pobavila i svatého Františka.
Rychle jsem se v závětří nasnídala. Tmu vystřídalo šero, nepršelo, byl čas poděkovat ochránci a jít dál.
Seběhla jsem do údolí Černého potoka. V obci Jelení před druhou světovou válkou žilo více než osm stovek obyvatel. Bývala to významná hornická obec, po útlumu těžby cínu byla vyhlášená výrobou krajek a před druhou světovou válkou to byla i známá rekreační oblast. V té době bych tady viděla kostel, faru, školu, celní úřad, tři obchody, sedm hostinců, celkem asi 140 budov… Po druhé světové válce tady vydrželi žít jen vojáci. V padesátých letech bylo vytýčeno zakázané pásmo u hranice, kam bylo možné vstoupit pouze na povolení, později byly zbytky domů zahrnuty do vyhloubených příkopů a překryty zeminou. Dnes jsem tam napočítala jen asi osm budov s číslem evidenčním, trvale tam myslím nežije nikdo. Nedivím se.
V údolíčku byla teplota těsně nad bodem mrazu. Už dávno jsem měla oblečenou teplou bundu i čelenku a litovala jsem, že jsem si vzala jen tenké rukavice. Vodu jsem měla v plánu nabrat v nedalekém vývěru štoly sv. Jiří. Byla ale za ohradníkem, okolí podupané od krav, nemělo smysl se o to pokoušet. Uháněla jsem dál, abych se zahřála rychlou chůzí a ukryla se před větrem v lese.
Les ukrývá přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště, ukrývá i důlní díla a mezi nimi i to nejznámější – bývalý důl Rolava I (Sauersack). Těžba v okolí probíhala po staletí, území se už po první světové válce zdálo být vytěžené, přesto za druhé světové války byla těžba obnovena a vznikl zde rozsáhlý komplex pro těžbu a zpracování cínu.
Provoz úpravny rud byl zahájen v únoru 1943. Celý komplex Jáma I tvořilo asi 40 budov. Pracovali tady civilní zaměstnanci, nuceně nasazení pracovníci (Italové, Řekové, Holaňďané, Ukrajinci, Poláci, Češi), a především váleční zajatci, převážně Sověti (až 366) a Francouzi (97). Zajatecký tábor Sauersack se nacházel přes silnici naproti úpravně rud, tvořilo jej 18 nízkých budov a byl součástí tábora STALAG XIIIB. S táborem STALAG jsem se už potkala na cestách po Rychlebských horách. Osudy zajatců tam byly podobné.
Procházela jsem mezi skelety betonových budov. Ticho rušily jen kapky dopadající ze stropu. Jednu chvilku jako bych cítila cigaretový kouř. Bylo časné ráno, po dešti, na cestě nebyly jiné stopy než ty mé. Přesto jsem měla pocit, že tam nejsem sama. Sauersack je populární mezi milovníky urbexu. Je to fotogenické místo a je snadno dostupné. Nepřekvapilo by mě, kdybych tady nebyla sama. Ale nikde nikdo, ani jediná cizí stopa v měkkém písku. Nejsem milovník urbexu, jen mě to místo zajímalo jako součást historie Krušných hor. Ráda jsem si ho prošla a ráda jsem pokračovala dál. Znám hezčí místa.
O dva kilometry dál jsem ještě zašla k pomníku sovětských zajatců. Pět jmen na něm patří vězňům, kteří v táboře zemřeli. Tři z nich při pokusu o útěk.
Nebyl to právě pěkný začátek dne. Naštěstí se už ukázalo slunce a já ze zvědavosti zamířila k dalšímu městečku na hranici-k Bublavě. Už jen ten název říkal, že by to tam mohlo být podobné jako v Potůčkách. Podél vody se šlo také, sjezdovku tam mají také, i pěkný kostelík, tím ale veškerá podobnost končila. Vietnamští obchodníci tady nebyli, není tu hraniční přechod. Na polévku jsem se těšila marně. Bylo po sezoně, nikde nikdo, restaurace zavřené, jediný obchod otevřený, ale nic jsem nepotřebovala. Tedy až na dobití elektroniky.
Pokračovala jsem do Kraslic. Krásy Kraslic jsem ale neviděla. Hned na předměstí jsem zaplula do první restaurace. Zvládla jsem rychlý oběd, malinko dobila telefon, doplnila vodu a nejkratší cestou pokračovala po Hřebenovce do dalších kopců. V obci Krásná jsem to vzala malou zkratkou. Krášlily ji vraky starých vojenských aut. Obec kdysi snad krásná byla, bývaly tady prý pěkné staré statky, které přišly o původní majitele a byly zbourány. Obří státní statek obci na kráse nepřidal. Krásná už krásná není.
Červená Hřebenovka naopak pěkná byla. Nabízela lesní cesty i výhledy do krajiny. Jen voda mi rychle ubývala. Zářijové slunce dopékalo, co srpnové nestihlo. Také mě. Ráda jsem využila samoobslužný bar s nabídkou balené vody a ráda jsem i připlatila, v okolí moc zdrojů vody není.
Krátce jsem se zastavila u Vysokého kamene (778 m n m). Vyhlídka je z něj pěkná, jen už mě trochu honil čas. Na podzim se stmívá brzy.
Po nějakých čtyřech kilometrech jsem Červenou Hřebenovku vyměnila za Modrou. Ta vede přímo do města Plesná. V Plesné jsem doplnila další vodu, využila signálu a zavolala manželovi. Pak už byl nejvyšší čas naplánovat, kde přespím.
Plán „A“ byl využít městské turistické ubytovny na vrcholku Bamberk. Ovšem v itineráři mi chyběly všechny podstatné údaje, ztrácet čas jejich hledáním na sítích se mi nechtělo. Když to nevyjde, bude plán „B“.
Plán „B“ jsem řešit nechtěla. Nechtěla jsem ani ráno sušit plachtu od rosy. Naštěstí turistická ubytovna fungovala, podařilo se mi získat kód k zámku a překvapivě tam nikdo jiný nebyl. Zato tam byla elektřina, trocha vody, možnost si v případě potřeby zatopit a nedaleko byla i kadibudka. Naprostý luxus. Ráda jsem městu uhradila drobný poplatek. Za celou cestu okolo republiky se mi nestalo, že bych narazila na turistickou ubytovnu provozovanou tak rozumně. Mají přehled o tom, kdo se tam ubytoval a v jakém stavu místo opouštěl. Konečně jsem v klidu mohla dobít powerbanku, hodinky i telefon, vyřídit nějaké vzkazy a podívat se na předpověď počasí.
Vlastně celý den jsem měla naprosto luxusní: počasí, jídlo, vodu i ubytování. Ani mi nepřišlo, že mám v nohách 52 kilometrů. Šlo se krásně, žádné dramatické převýšení. Už jsem se těšila na další den. Ten si udělám hned ráno zajímavý!
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – co tak s tím
Bylo to zvláštní světlo. Jako by někdo zalil krajinu medem. I čas jako by se na chvilku zpomalil. Jen na okamžik. Pak už jsem vystřelila jako raketa.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – energii neodmítám
Hromádka oblečení, hromádka vybavení, hromádka jídla. To už tady bylo, já vím. Přišel čas na druhý pokus.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – šlapky
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Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – teorie okénka
Hrst gumových medvídků, brambůrky, bagetka, sáček kyselých žížalek, trocha Coly a na cestu další bagetka a banán. To občerstvení nemělo chybu! Hrst kyselých žížalek do pusy, zbytek do sáčku a kapes.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí - dobré zprávy
Podzimní vítr hvízdal mezi prkny. Byla ještě tma, ale pro mě čas vstávat. Uvnitř útulny bylo podobně teplo, jako venku. Jen lehce nad bodem mrazu.
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