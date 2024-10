Dáma na rozcestí – je to mladá holka

Teorie byla jasná, praxe trochu drhla. Teorie říkala, že vstaneme brzy, nasnídáme se a vyrazíme nejkratší cestou ve směru na Neratov v Orlických horách.

Je to místo dnes už zase hojně navštěvované, bylo by tedy dobré vyrazit brzy, abychom měly s Ivou klid na prohlídku městečka. Což nešlo dohromady se snídaní objednanou k ubytování. Vyrážely jsme tedy až po deváté hodině. Zvolila jsem zkratku neznačenými cestami tak, abychom se dostaly nejkratší cestou k Divoké Orlici a podél ní do Neratova. To byla teorie. V praxi jsme se ale zapovídaly a přešly odbočku, čímž jsme došly na páteřní červenou turistickou značku, která by nás pohodlně dovedla až k vojenské pevnosti Hanička a od ní také do Neratova. Jenže k Haničce jsme rozhodně jít nechtěly. Už jsme ji znaly a nelákala nás.

Zvolily jsme tedy cestu o něco rychlejší, zato však horší – rovnou za nosem po silnici. Tam se opravdu zabloudit nedalo. Iva vzpomínala na silnici starou a rozbitou, kde nebyl žádný provoz, protože „tehdá“ do Neratova nikdo nejezdil. Jenže „tehdá“ bylo před drahně lety a dnes do Neratova jezdí jako blázni například motorkáři. Profrčelo jich kolem nás dost.

Ušetřily jsme ale nějaký čas, a to bylo dobře, protože jsem se chtěla po cestě podívat ke kostelu sv. Jana Nepomuckého, který bychom bývaly byly stejně navštívily, pokud bychom bývaly byly trefily správnou pěšinu podél Orlice.

Kostel je to krásný, elegantní, nezapře rukopis italského autora (Carl Antoni Reina), má opravenou střechu a prošel jen takovou rekonstrukcí, na kterou právě byly peníze. Pro poutníky nebývá otevřený. Připomínal mi tím kostel v novohradských Cetvinách. Ten je opravený lépe, ale také nebývá běžně přístupný. Tyto a mnohé další kostely o „své“ lidi přišly, přežily mnohdy jen se štěstím a trpělivě čekají, až si je noví lidé najdou. Postupně se to snad i daří. Tady například kromě opravené střechy i přibyl poesiomat. Možná to není ta nejdůležitější věc, ale potěší.

Poesiomat připomíná periskop z ponorky s klikou, kterou když zatočíte, tak se ozvou nahrané básně nebo písně. Vynálezcem poesiomatu je Ondřej Kobza a najdeme jich už pěknou řádku nejenom v českých krajích. Pokaždé, když nějaký potkám, tak neodolám a klikou si zatočím. Má to své kouzlo.

Do Neratova jsme dorazily rychle, nebe zatím pokryly těžké černé mraky, schovaly jsme se v restauraci a první kapky deště přečkaly u trojkombinace polévka, Nachmelená a káva. Nachmelaná byla limonáda z produkce místního pivovaru a byla skvělá!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se přehlédnout nedá. Po staletí je dominantou nad obcí a vyhledávaným poutním místem.

Jako magnet i nyní přitahuje stovky turistů. Citlivou opravou a především zásluhou „jeho“ lidí se mu podařilo vrátit život a přinést novou, unikátní atmosféru. Navíc je to jeden z mála kostelů u nás, který je pro všechny skutečně otevřený v pravém slova smyslu. V jednu chvíli jsme se tam sešli poutníci, praktikující věřící, motorkáři, turisté i jogíni. O něco později jsme v kostele s Ivou osaměly a byla to velká krása. Na cestě podél hranic je několik takových míst, kam se vyplatí vrátit. Neratov je určitě jedno z nich. Jeho příběh je silný. Po cestě se mi o něm bude dobře přemýšlet.

Těžké černé mraky klesaly stále níž, hřmělo, byl nejvyšší čas jít dál. Představu o přespání jsem měla jen přibližnou. Spoléhala jsem se na několik málo přístřešků po cestě, protože stanovat v CHKO není dovoleno a ani jsme to neplánovaly. Ve svém itineráři jsem měla i několik kontaktů na chaty, ale spát jsem tam neplánovala. Zbytečně to zdržuje a pohodlí máme za celý rok dost.

Míjely jsme krásně opravené roubené chaloupky a Iva mě mezitím obohatila o znalost vynášecího oblouku u podstávkových domů. Došlo mi, že jsem ho viděla kdysi na Českolipsku a v Lužických horách, jen jsem netušila, že se tak jmenuje. Alespoň se mám na co těšit, až tam půjdu!

Zatímco jsem u každé chaloupky pátrala po oblouku (který tam nebyl), Iva uháněla do kopců jako dráha. Měla jsem co dělat, abych jí stačila.

Z údolí od Divoké Orlice nás čekalo nějakých pět kilometrů táhlého stoupání na Mezivrší. To už přes nás přecházely první přeháňky. Místo plánované pěšinky po hřebeni Orlických hor jsem omylem sešla na zpevněnou cestu pro kola. To se ale ukázalo jako výhoda ve chvíli, kdy se spustil lijavec. Zatímco nezpevněná pěšinka by zadržovala vodu, po zpevněné cestě voda uháněla pryč, což nebylo dobře pro krajinu, ale pro naše boty ano. Na hlavy se nám sneslo krupobití, které hned vystřídalo ostré slunce a vzápětí zase déšť. Počasí se měnilo tak rychle, že jsme jen stěží stíhaly oblékat a svlékat nepromokavé oblečení.

Vynořily jsme se u přístřešku na Pěticestí. Už tam seděli dva promočení krátkotrasí turisté. Společně jsme počkali na konec přeháňky a pak už jsme s Ivou vyrazily tentokrát doopravdy na páteřní hřebenovou pěšinu. Změnila se v krásný potok plný tůněk. Bylo to pěkné na pohled a mizerné na chůzi.

U Kunštátské kaple už zase lilo. Vyběhly jsme na Homoli (1001 mnm) a nezdržovaly se ani zacházkou k nedalekém Kačenčinu šenku. Kačenka je bájná vládkyně Orlických hor a v potoce pod Homolí jejím jménem provozuje samoobslužný bar Správa Kolowratských lesů. My tentokrát ale občerstvení nepotřebovaly, vody jsme měly víc než dost. Déšť houstl a vítr sílil.

Bylo znát, že Iva před cestou trénovala. K přístřešku v sedle Velké Deštné doběhla s náskokem koňské délky první. Krok nám zrychlila pořádná průtrž mračen. Vtrhly jsme do přístřešku jako velká voda. Vichr lomcoval okny a byl tak silný, že pršelo vodorovně. Plánovala jsem v přístřešku přespat, ale už tam bylo poněkud těsno. Na dřevěných lavicích sedělo šest promočených cyklistů, tři pěšáci s velkými batohy a pes. Na nás zbyla poslední dvě místa. Což o to, teplo by tam bylo, zábava taky, ale na spaní pro všechny by to nevyšlo. Vylovila jsem itinerář a našla kontakt na Masarykovu chatu na Šerlichu. O internetovém připojení jsme si mohly nechat jen zdát, mobilní signál se v bouřce ztrácel a jen těžko se nám podařilo dovolat. Prý jim hosté odjeli, když se zkazilo počasí, takže volno mají. Ubytování jsme si zamluvily, a tak zbývalo jen počkat, až vichr poleví a z průtrže mračen bude jen déšť. Netrvalo dlouho a mohly jsme vyjít z útulny, abychom po nějakých čtyřech kilometrech dorazily na chatu.

Chata je to krásná, dřevěná a pohostinná. Je to dokonce nestarší skutečně česká chata v Orlických horách. Postavil ji Klub českých turistů a při jejím otevření roce 1925 byl i spisovatel Alois Jirásek. Na dobových fotografiích je obložená šindelem. Ten už vidět není, ale jinak se naštěstí příliš nezměnila.

Dokonce jsme ještě stihly teplé jídlo a bylo výborné. U vedlejšího stolu seděla parta asi sedmi kluků ve věku okolo třicítky. Velké batohy, těžké boty, podle vybavení jsem soudila, že ne každý z nich je zkušený chodec. Některým z nich se zpět do deště nechtělo, nakonec ale všichni statečně nahodili batohy a vyrazili ven. Jejich místo brzy obsadil nově příchozí mládenec, kterému ještě kapala voda ze šosu. My si s Ivou vážily tepla, sucha, jídla i horké sprchy. Spaní v mokru se dá odložit na horší časy.

Večer se znovu přihnal déšť a vítr, který lomcoval okny. Ušly jsme něco málo přes 35 km, proložily to během do kopce s batohem a byla to pěkná, ale vydatná procházka. Až jsem si před usnutím říkala, jestli to Iva trochu nepřehnala. Přeci jen, v jejím věku…. Ale ne, stále je to mladá holka. V suchu a teple se nám spalo krásně.