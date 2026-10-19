Dáma na rozcestí – energii neodmítám
Ztracenou kondici jsem našla v létě. Horké a suché léto až příliš rychle vystřídal podzim. Hned v prvních podzimních dnech jsem získala v přeplněném diáři deset volných dnů. V sobotu rodinná oslava, večer zabalit batoh, v neděli ráno řízek zbylý z oslavy mezi dva chleby, doplnit vodu a než se zbytek rodiny probudil, už mě manžel vezl na nádraží. Nesl to statečně.
Je to osm let, kdy mě rozbolela záda, a tak jsem se šla projít Šumavou. S batohem jsem ji za tři roky prochodila po hranicích v obou směrech a pak i křížem krážem. Další roky jsem pokračovala co nejblíže hranici směrem na východ. Letos je to pátý rok a mě zbývalo už jen něco přes 400 kilometrů z Vejprt do Železné Rudy. Chodívám sama nebo v dobré společnosti. Tentokrát jsem věděla, že musím jít sama. Ujít každý den přibližně maraton ještě není sportovní výkon, při kterém hlava nevnímá zážitky, ale dost na to, aby to pokazilo společnou cestu. Navíc jsem si čistě ze zvědavosti naplánovala několik méně schůdných zacházek.
Vlak mě slunečným ránem odvážel na západ a já konečně měla čas si v klidu přečíst itinerář, který jsem napsala už brzy na jaře. Bývá to docela jednoduchá tabulka, kam si píšu předpokládanou vzdálenost, možnosti přespání, kde je voda, kam se podívat. Možná jsem se na ni měla podívat už doma. Podstatný kus chyběl. V době internetu a mobilních telefonů to není problém. Pokud je dostupný signál a elektřina. V horách u západní hranice nebývá ani jedno. Nevadilo mi to, cestu si plánuji sama, znala jsem ji, mapy mám v telefonu, mnohdy takový itinerář stejně slouží jen k vysušení bot. Znovu jsem si ale uvědomila, jak se stáváme závislí na elektřině a technologiích. Papírové mapy už dávno nevozím, i když jsou krásné. Telefon jsem ještě ve vlaku přepnula do režimu letadlo. Další dny mě bude zajímat jen pět věcí: cesta, voda, jídlo, spaní a kde dobít elektroniku. Telefon potřebuji jen na navigaci a telefonát domů. Krása.
Vejprty před rokem jako by byly úplně jiným městem než nyní. Před rokem byly výstavní budovy uplakané deštěm, náměstí bylo téměř prázdné. Teď ožilo v podzimním slunci, čím blíž k hranici, tím víc bylo vidět lidí. Čeština se mísila s němčinou, vietnamštinou a romštinou. Pestré to bylo.
Neplánovala jsem návrat od hranic stejnou cestou jako minulý rok. Tentokrát jsem to vzala po německé straně hranice. Zajímalo mě, jestli je tam tráva zelenější a slunce žlutější. Zatím jsem na české straně viděla vietnamské stánky se zákazníky z Německa, hlouček romských obyvatel a na německé straně si hrály české děti na hřišti hned u hraniční řeky. Spolu se sousedním městem Bärenstein tvoří Vejprty po staletí souměstí oddělené jen říčkou Polavou. Do Bärenstein utíkali od 17. století evangelíci z Vejprt před násilnou rekatolizací. Nyní mají obě města přibližně stejný počet obyvatel (2 200 resp. 2 700 ve Vejprtech). Před první světovou válkou ale ve Vejprtech žilo téměř 13 000 lidí. Z původního hornického města se stalo průmyslové město na významné železniční trati spojující německou a českou stranou Krušných hor. Zašlá sláva je stále vidět.
Podzimní den se rychle krátil, měla jsem před sebou jen několik hodin světla. To mi mělo vystačit na cestu podél hranice až k okraji lázeňského města Oberwiesenthal, přes říčku Polavu na českou stranu do Loučné, do Háje a zaniklé osady Königsmühle. Je tam útulna, ale je to i cíl mnoha turistů. Bylo pozdní nedělní odpoledne, pěkné počasí, určitě bych tam klid na spaní neměla. Končit jsem proto chtěla až v přístřešku pod vrcholkem Meluzíny.
Německá strana hranice se od té české moc nelišila. Některé domy pěkně opravené, občas nějaký dům pobořený nebo neobydlený, penziony volající po turistech, před obchodem nápis v češtině „Vítejte“. Rozhodně to nebyla ta bohatá část Německa.
Podzimní slunce mělo ještě sílu. Na okraji Oberwiesenthalu jsem přešla zpět přes říčku Polavu a zastavila se na limonádu v restauraci Sv. Johan na české straně. Že jsem na české straně, bych snad ani nepoznala. Německy mluvící hosté si užívali posezení na sluníčku a na rozdíl ode mě nikam nespěchali. Chtěla jsem stihnout měkké podvečerní světlo v Königsmühle, hodila jsem do sebe půl litru limonády, zaplatila a šla do Háje.
Za kopcem je tam v údolíčku ukrytá osada Königsmühle. Po odsunu německých obyvatel údolíčko uchránilo domy před zničením armádou. Co šlo odnést, odnesli místní nebo ti, co jen táhli okolo. Armáda v padesátých letech na osadu zapomněla, a tak jako zázrakem zůstaly zbytky domů stát až do devadesátých let. Postupně ji z nánosu sutin a křoví zachránili nadšenci ze spolku Do krajin. To místo má opravdu velké kouzlo. Postupně se zde začala konat landartová setkání, při kterých umělci z obou stran hranice tvořili sochy nebo artefakty, které dodávají místu jedinečnou atmosféru. Je možné i přespat v místní útulně a uhrazením příspěvku přispět na údržbu areálu.
Podzimní světlo čarovalo v krajině a já se nemohla vynadívat: stará úvozová cesta, kmeny jeřabin ošlehané od větrů, louky, pastviny, kříž….
Dávno už jsem nespěchala. Údolí se otevřelo a ukázalo zbytky budov. Právě odcházeli jednodenní turisté. Bylo pozdní odpoledne a já na okamžik uvěřila, že bych v útulně přeci jen mohla přespat. Došla jsem ke vchodu do nejzachovalejšího stavení. Ze dveří vyšel štíhlý prošedivělý chlapík. Jsem notorický zdravič, zdravím pěšáky i cyklisty, pozdravila jsem ze zvyku „ahoj“. Odpověděl stejně. Za ním se objevila sympatická dáma podobného věku. Nabídli štamprličku slivovice.
Na cestách mám jednu zásadu: energii neodmítám. Alkohol tedy většinou používám jen do lihového vařiče, pokud ho tedy mám, ale téhle slivovičky by byla škoda. Hned mi bylo mi jasné, že k Meluzíně už mě nohy nedonesou. Potykali jsme si. Jiří a Lenka jsou čiperní důchodci z Ostravska. S partou turistů strávili v Krušných horách týden na kolech. Další dny si chtěli vyzkoušet, jaké by to bylo udělat si pěší výlety a přespat někde v útulně ve spacáku. Měli za sebou cesty po světě, skvěle se s nimi povídalo. Po chvíli dorazila další dvojice s batohy. Také z Ostravska, jen o generaci mladší. Hned jsme se zapovídali. Nebylo to těžké, Anička a Filip jsou vodní skauti, studují vysoké školy a do Krušných hor vyrazili za místy, které si vybrali sami. Byla radost si s nimi povídat. Rozdělili jsme si „ložnice“ podle pořadí příchozích. Nejmladší měli čerstvého vzduchu nejvíce. Řešili jsme, zda nebude pršet. Jiří říkal, že chlapi v hospodě v Kovářské tvrdili, že tady pršet nebude. Aničce a Filipovi aplikace hlásila déšť ráno. Mé aplikace se výjimečně shodly na dešti a mraky na obloze to jen potvrzovaly. Ráno se uvidí.
Sešli jsme se společně u jednoho stolu. Ostatní vařili večeři, já vařit nemusela a ani nemohla. Tentokrát jsem vyrazila bez vařiče, nechtěla jsem se vařením zdržovat, plánovala jsem cold soaking. Doma jsem jen hodila do batohu sušené jídlo vlastní výroby, k tomu něco kupovaného. Nic složitého-ovesné vločky, kuskus, mrazem sušená zelenina. Stačí jen nezapomenout v průběhu dne zalít vodou. Teď jsem se ale měla královsky: řízek, chleba a voda.
Postupně jsme se vystřídali v koupelně – rybníčku. Jiří s Lenkou šli brzy spát a já si ještě povídala s Aničkou a Filipem, dokud nás zima nezahnala do spacáků. Byla jsem ráda, že jsem nešla až na Meluzínu. Za odpoledne jsem ušla jen 14 kilometrů, těch pár chybějících kilometrů přidám další dny. Ta setkání za trochu zdržení stála.
Ustlala jsem si na vysoké lavici, která se při každém pohybu viklala. V noci se na střeše přístřešku honily kuny. Usnula jsem až k ránu a vstávala s rozedněním. Už se mi spalo i lépe, ale tak to prostě bývá. Byl jsem zvědavá, co přinese nový den.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – šlapky
Hromádka oblečení, hromádka vybavení, hromádka jídla. Někdy stačí málo. Jen čas chyběl. Od jara jsem marně hledala v kalendáři nějakých deset, dvanáct dnů volna, až začátkem prázdnin se to podařilo.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí – teorie okénka
Hrst gumových medvídků, brambůrky, bagetka, sáček kyselých žížalek, trocha Coly a na cestu další bagetka a banán. To občerstvení nemělo chybu! Hrst kyselých žížalek do pusy, zbytek do sáčku a kapes.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí - dobré zprávy
Podzimní vítr hvízdal mezi prkny. Byla ještě tma, ale pro mě čas vstávat. Uvnitř útulny bylo podobně teplo, jako venku. Jen lehce nad bodem mrazu.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí-se signálem nebo bez
V korunách stromů hučel vítr, kolem byla hluboká tma. Byl čas vstávat. Podzimní dny jsou krátké, spát můžu jindy.
Blanka Veltrubská
Dáma na rozcestí- ten nápad mělo víc lidí
Na okna autobusu dopadaly první kapy. Za okny se míhaly barevné stromy. S každým dalším stoupáním déšť sílil, přidala se mlha a vítr. Ideální počasí na podzimní cestu do hor.
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